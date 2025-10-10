करवा चौथ 2025; चांद का दीदार कर सुहागिनों ने की कामना, अर्घ्य देकर पति के हाथ से पिया पानी
शुक्रवार को कार्तिक पक्ष की करवा चौथ का व्रत सुहागिनों ने किया.
Published : October 10, 2025 at 10:43 PM IST
Updated : October 10, 2025 at 11:21 PM IST
लखनऊ : स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं. यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं अपने सौभाग्य के लिए व्रत रहकर चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं.
शुक्रवार को कार्तिक पक्ष की करवा चौथ का व्रत महिलाओं ने किया. देर शाम चांद के निकलते ही छतों पर पूजा की थाली लेकर पहुंचीं महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा पाठ की. इसके बाद सुहागिनों ने पति के हाथ से पानी पीकर अखंड व्रत को पूर्ण किया.
#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक ने चांद निकलने के बाद अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ा। pic.twitter.com/AyIqYi5s6Y— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2025
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने करवा चौथ पर विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने देश एवं प्रदेश की सभी मातृशक्तियों को सनातन संस्कृति के इस महापर्व की हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं दीं.
हजरतगंज की रहने वाली जया मिश्रा ने कहा कि आज के दिन हम पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं. करवा चौथ का व्रत बड़ी ही विधि पूर्वक करना पड़ता है. कहा जाता है कि श्रृंगार से लेकर पूजन की सारी सामग्री तक नई खरीदनी होती है. उन्होंने कहा कि पूरा दिन निर्जल उपवास रखने के बाद रात में करवा पूजन करने के बाद चांद को देखकर अर्घ्य दिया. उन्होंने कहा कि इसके बाद पानी पीकर व्रत पारण किया.
निराला नगर की रहने वाली संतोषी शर्मा ने कहा कि जब चांद निकलता है तो महिलाओं को बहुत खुशी मिलती है. बड़े ही सच्चे मन से करवा की पूजा करके चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं. उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे.
बीते दिन गुरुवार रात को हजरतगंज जाकर मेहंदी लगवाई वहां पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती हैं. जिसमें मेहंदी भी शामिल होती है. हजरतगंज और आसपास के क्षेत्र में बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ थी. मेहंदी लगवाने के लिए दो घंटे इंतजार करना पड़ा था.
अलीगंज के रितेश यादव ने भी अपनी पत्नी सितल के लिए निर्जला व्रत रखकर उसकी लंबी आयु की कामना की. उन्होंने बताया कि वह आठ वर्षों से लगातार पत्नी के लिए करवा चौथ में व्रत रहे हैं, जबकि आमतौर पर पुरुष व्रत नहीं रहते हैं.
ट्रेन में तोड़ा करवा चौथ का व्रत
महराजगंज के सिसवा नगर पालिका के लोहियानगर की रहने वाली रागिनी चौरसिया ने ट्रेन में करवा चौथ का व्रत तोड़ा. रागिनी ने ट्रेन की खिड़की से चांद देखकर अपना व्रत खोला. रागिनी पति संदीप चौरसिया और दो बच्चों के साथ शुक्रवार को गोरखपुर से अमरनाथ एक्सप्रेस में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही थीं. रागिनी ने ट्रेन में ही दीपक जलाया, सिंदूर और छलनी से पति संदीप का चेहरा निहारा. पति के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ा.
