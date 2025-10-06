ETV Bharat / state

करवा चौथ को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, न्यू क्लेक्शन्स खरीदने पहुंच रही महिलाएं, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधान

व्रत का विधान: पंडित ने बताया कि "करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है. इसे सास अपनी बहू के लिए तैयार करती है. इसमें फल, मेवे, मिठाई और परांठे शामिल होते हैं. जिससे पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है. सरगी के बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रोदय के बाद महिलाएं करवे (मिट्टी के पात्र) से जल अर्पित कर व्रत खोलती हैं".

करवा चौथ शुभ मुहूर्त: हिंदू पंचांग के अनुसार, दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इससे पहले करवा चौथ का व्रत आ रहा है. जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि "पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा. करवा चौथ की पूजा करने का शुभ समय सुबह 5:16 बजे से शाम 6:29 बजे तक रहने वाला है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है. साथ ही पति व पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है" .

जींद: हिंदू धर्म में इन दिनों त्योहारों की धूम है. नवरात्रि पर्व के बाद से बाजार गुलजार हैं. अब दीपावली से पहले करवा चौध की धूम देखी जा रही है. 10 अक्टूबर को देशभर में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. बाजारों में करवा चौथ की खरीदारी को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है. अगल-अलग वैरायटी के लहंगा, सूट, साड़ी समेत कई अन्य चीजें भी महिलाएं खरीद रही हैं. इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं करवा चौथ की पूजा का महत्व और विधि विधान. साथ ही बताएंगे आगामी त्योहारों के बारे में.

ऐसे करें करवा चौथ पूजन: नवीन शास्त्री ने बताया कि "करवा चौथ के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए. इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें. अब पूजा करने के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें. इसके बाद महिलाएं मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर अपना स्थान लें और करवा माता की कथा सुनें. कथा के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और उन्हें शुभकामनाएं दें. इस दौरान एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें. इसके बाद चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें. फिर चंद्र दर्शन करें और इस दौरान इसी छन्नी से पति का मुख देखें. अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें. अंत में करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें".

बाजारों में बढ़ रही रौनक: इसके अलावा, आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को लेकर इस समय बाजार ग्राहकों से गुलजार है. इन दिनों बाजार में अच्छी भीड़ उमड़ने लगी है. तांगा चौंक, पंजाबी बाजार, गांधी गली, मेन बाजार, पालिका बाजार, बैंक रोड, कपड़ा मार्केट में लोग खरीदारी के लिए पहुंचने शुरू हो जाते हैं. गोहाना रोड, रानी तालाब, मुख्य बाजार, सफीदों रोड, एसडी स्कूल, सफीदों गेट, पटियाला चौंक हर जगह अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बन रही है.

40 फीसदी बढ़ी बिक्री: दुकानों पर रंग-बिरंगी चूड़ियों की भरमार है. महिलाएं मेहंदी लगाने से लेकर साड़ी, चूड़ी, कॉस्मेटिक आइटम और ज्वेलरी की दुकानों पर अच्छी खासी खरीदारी करती दिखाई देती हैं. कारोबारियों के अनुसार सामान्य से अब बाजार मे 40 प्रतिशत बिक्री बढ़ गई है. बाजार में कपड़े की दुकानों पर भी एक से बढ़ कर डिजायनदार सूटों, लहंगा, चुन्नी तथा साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है. साथ ही मिठाई तथा ड्राई फ्रूट की बिक्री में भी इजाफा हुआ है. वहीं, कारोबारियों को भी डबल मुनाफा हो रहा है.

बाजारों में अतिक्रमण: शहर के मुख्य बाजार में तो अतिक्रमण करने वालों ने हद कर दी है. बाजार में दुकानदारों ने अपने सामान को डिस्पले करने के लिए एक से दो फुट तक अतिक्रमण कर लिया है. शहर थाना के सामने, टाउन हाल की तरफ, तांगा चौक की तरफ व बाजार के अंदर हर जगह अतिक्रमण फैला है. जिस कारण वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कारोबारियों में खुशी की लहर: हरी एम्पोरियम के मालिक दीपक सैनी ने बताया कि "बाजार में करवा चौथ को लेकर 2 हजार से लेकर 10 हजार तक सूट उपलब्ध हैं. इसके अलावा पचास हजार रुपये तक के लहंगे भी हैं. सूटों की भी अच्छी वैरायटी उपलब्ध है. जिनकी रेंज 500 से लेकर पांच हजार तक है". कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि "अबकी बार अच्छे कारोबार की संभावना है. कारोबार मे इजाफा भी हुआ है. इस बार बाजार में सामान्य से 30 से 40 प्रतिशत काम अधिक देखने को मिल रहा है. त्योहारों के सीजन के साथ शादियों का सीजन भी है".

