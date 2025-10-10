गुरुग्राम में करवाचौथ की धूम, स्किल डेवलपमेंट सेंटर "परवाह" के बच्चों ने महिलाओं को रचाई मेहंदी
Karwa Chauth 2025 गुरुग्राम में करवाचौध को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां बच्चों ने महिलाओं को मेहंदी रचाई.
Published : October 10, 2025 at 11:10 AM IST
गुरुग्राम: देश भर में आज करवाचौथ को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. बात अगर गुरुग्राम की करें तो यहां भी करवाचौथ को लेकर महिलाओं ने खास तैयारियां कर रखी है. इस बीच गुरुग्राम में करवाचौथ के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष फेस्ट में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला. इस आयोजन में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पारंपरिक त्योहार का आनंद उठाया.
बच्चों ने महिलाओं को रचाई मेहंदी: इस अवसर को खास बनाने में स्किल डेवलपमेंट सेंटर "परवाह" के बच्चों की अहम भूमिका रही. धारव हाई स्कूल द्वारा संचालित इस सेंटर के बच्चों ने महिलाओं के हाथों में खूबसूरत और पारंपरिक मेहंदी डिजाइन बनाकर सबका दिल जीत लिया. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मिलकर इस पर्व को मनाया.
जानें क्या है आयोजन का उद्देश्य: धारव हाई स्कूल की डायरेक्टर अदिति मिश्रा ने बताया कि, "इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है, ताकि वे समाज से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें. ऐसे आयोजन बच्चों में न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक भी बनाते हैं."वहीं, धारव हाई स्कूल की चेयरपर्सन देव्यानी जयपुरिया ने कहा कि, "इस आयोजन को बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ने के लक्ष्य से आयोजित किया गया है. बच्चे भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हमारा लक्ष्य बच्चों के स्किल को डेवलप करना. इसके साथ ही उनको देश के कल्चर से जोड़ना है. ताकि ये बच्चे गलत राह पर न जाएं. साथ ही आत्मनिर्भर बनें. आगे चलकर ये बच्चे खुद का कोई काम कर सके, अपने हुनर के बल पर."
बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा जगत और सामाजिक सहभागिता के बीच एक सकारात्मक समन्वय देखने को मिला.
