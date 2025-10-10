ETV Bharat / state

करवा चौथ: 25 साल में 4500 बिछड़ी महिलाओं को 'सुहाग' से मिला चुका अपना घर आश्रम

अपनाघर आश्रम कई बिछड़ी महिलाओं को मिला चुका है परिजनों से. (ETV Bharat Bharatpur)

36 हजार जिंदगी को सहारा: आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि बीते 25 वर्षों में अपना घर आश्रम ने 36,000 प्रभुजनों को पुनर्वासित किया है. इनमें 18,000 से अधिक महिलाएं और माताएं हैं. इनमें से 4,500 महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें उनके पति या परिजन वापस घर ले गए, जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी जो कभी लापता या असहाय हो गई थी, अब स्वस्थ हैं और आश्रम में रह रही है.

भरतपुर: अपना घर आश्रम में करवा चौथ सिर्फ चांद और चूड़ियों का नहीं, बल्कि उम्मीद और पुनर्मिलन का त्योहार है. यहां वे महिलाएं भी व्रत रखती हैं, जिनके जीवन से सुहाग की लकीर मिट चुकी थी. विश्वास की डोर अभी भी अटूट है. पिछले 25 साल में इस आश्रम ने ऐसी 4500 बिछड़ी महिलाओं को उनके सुहाग से मिलाया, जिनकी जिंदगी कभी बिखर चुकी थी. किसी का पति भूल गया था, किसी का परिवार छोड़ गया था, मगर अपना घर ने उन सबको फिर से अपनापन दिया. करवा चौथ की रात जब ये महिलाएं मेहंदी रचाए, हाथों से चांद को निहारती हैं तो हर चेहरा नई कहानी कहता है. दर्द की नहीं, बल्कि उम्मीद की.

इलाज से पुनर्मिलन तक: डॉ. भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में किसी भी व्यक्ति के आने के बाद सबसे पहले उसका इलाज कराया जाता है. फिर पुनर्वास टीम उनकी देखभाल और काउंसलिंग करती है. इस टीम में दो पुरुष और दो महिला सेवा साथी और तीन वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं. इनमें एक उप महाप्रबंधक और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं. ये सभी वॉलंटियर हैं, जो बिना किसी पारिश्रमिक के सेवाएं देते हैं.

सेवा करने वाली टीम. (ETV Bharat gfx)

डॉ. भारद्वाज ने बताया कि इलाज और मानसिक परामर्श के बाद जो प्रभुजन अपने घर का पता बताने में सक्षम होते हैं, उनसे जानकारी लेकर पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत, स्थानीय एनजीओ और इंटरनेट माध्यमों से परिजनों से संपर्क किया जाता है. जब किसी को यह सूचना मिलती है कि उनकी पत्नी या बेटी जीवित और सुरक्षित है तो उस पल की भावनाएं शब्दों में नहीं समा सकतीं. कई पति वर्षों बाद जब अपनी पत्नी को पहचानते हैं तो आंसू और मुस्कान साथ बहते हैं. यही क्षण अपना घर की असली पहचान है.

ऐसे चलती है प्रक्रिया. (ETV Bharat gfx)

अब भी इंतजार में हैं: डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में आज भी 300 से 350 महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें उनके परिवार या पति लेने नहीं आते. इनमें करीब 80 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति दूसरी शादी कर चुके हैं या जिनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए अब साथ नहीं रखना चाहते. अपना घर आश्रम ने इन महिलाओं को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा. ये अब इसी आश्रम की अपनी परिजन बन चुकी हैं. यहां उन्हें स्नेह, सुरक्षा और सम्मान मिलता है.

अपना घर आश्रम. (ETV Bharat gfx)

एक परिवार का उत्सव: डॉ. भारद्वाज ने बताया कि भरतपुर का अपना घर आश्रम सभी धर्मों के त्योहारों को समान भाव से मनाता है. दीवाली हो या ईद, क्रिसमस हो या गुरु पर्व, लेकिन करवा चौथ यहां सबसे विशेष होता है. आश्रम की सैकड़ों महिलाएं इस दिन हाथों में मेहंदी रचाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस बार भी आश्रम 120 महिला प्रभुजनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है.