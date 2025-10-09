दिल्ली: ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन’ में सामूहिक करवाचौथ का आयोजन, महिला सशक्तिकरण की देखने को मिलेगी झलक
करवाचौथ केवल व्यक्तिगत श्रद्धा का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और महिलाओं के सामूहिक उत्साह का प्रतीक है- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Published : October 9, 2025 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन’ में सामूहिक रूप से करवाचौथ पर्व मनाएंगी. सीएम ने कहा कि करवाचौथ को लेकर वह काफी उत्सुक और भावनाओं से ओतप्रोत हैं. यह पर्व भारतीय महिलाओं के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख-समृद्धि और वैवाहिक बंधन की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.
मुख्यमंत्री के इस विशेष आयोजन में विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाएं, महिला विधायक, सांसदों की पत्नियां, महिला अधिकारी और परिवार की महिलाएं शामिल होंगी. सीएम गुप्ता ने बताया कि पिछले लगभग 15 वर्षों से वह अपने क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर इस पर्व का आयोजन करती रही हैं. इस आयोजन में महिलाओं की सहभागिता अत्यधिक रही है, जो केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के बीच आपसी स्नेह, सहयोग और सामाजिक जुड़ाव का अवसर भी बनता है.
सीएम ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के सामूहिक सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, उनके लिए यह विशेष अवसर है कि इस बार उनके द्वारा मनाए जा रहे करवाचौथ के पर्व में पूरी दिल्ली की महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी.
मुख्यमंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित यह सामूहिक करवाचौथ अपने-आप में अद्वितीय बनेगा. इस अवसर पर मुख्य आकर्षण न केवल पारंपरिक व्रत और पूजन होगा, बल्कि महिलाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कथा वाचन और पारंपरिक गीतों के माध्यम से परंपरा से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा. सीएम ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं के बीच आपसी स्नेह और समुदाय की भावना को मजबूती देने का अवसर है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि करवाचौथ केवल व्यक्तिगत श्रद्धा का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और महिलाओं के सामूहिक उत्साह का प्रतीक भी है. सामूहिक आयोजन के माध्यम से यह संदेश जाता है कि परंपरा और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन बनाकर समाज में गरिमा, सम्मान और अपनापन बनाए रखा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस विशेष आयोजन में शामिल महिलाओं को न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा, बल्कि यह उनके लिए सामाजिक जुड़ाव, स्नेह और सम्मान का भी अवसर साबित होगा.
बता दें कि करवा चौथ के दिन महिलाएं सबसे ज्यादा चांद निकलने का इंतजार करती हैं. दरअसल, चांद का दीदार करने के बाद ही वह अपना उपवास खोल कर भोजन करती है. इस वर्ष 10 अक्टूबर को रात 8:13 पर चांद निकलने का अनुमान है.
