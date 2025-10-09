ETV Bharat / state

पति ने बिसराया पर इनके ह्रदय में आज भी 'रिश्ता' कायम है, 120 महिला प्रभुजन रखेंगी करवा चौथ का व्रत

करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवाती महिला प्रभुजन ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 9:08 PM IST 4 Min Read