पति ने बिसराया पर इनके ह्रदय में आज भी 'रिश्ता' कायम है, 120 महिला प्रभुजन रखेंगी करवा चौथ का व्रत
अपना घर आश्रम में भी इस बार करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. पढ़िए....
Published : October 9, 2025 at 9:08 PM IST
भरतपुर : 'अपना घर आश्रम' में रह रहीं 120 महिला प्रभुजन इस बार भी करवा चौथ का व्रत रखेंगी. इनमें कई ऐसी हैं, जिनके पति अब दूसरी शादी कर चुके हैं या फिर जिनके परिजन उन्हें भुला चुके हैं. बावजूद इसके, इन महिलाओं ने अपने मन से प्रेम मिटने नहीं दिया. उनकी सादगी, सजावट और श्रद्धा इस बात की गवाही देती है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो दूरी या धोखा भी उसे कमजोर नहीं कर सकता.
दूसरी शादी की खबर के बाद भी व्रत : मेरठ की रहने वाली ममता प्रभुजन की आंखों में आज भी वही चमक है जो किसी नवविवाहिता के चेहरे पर होती है. 2.5 साल से वो आश्रम में हैं. मानसिक स्थिति ठीक न होने के चलते घर से निकल पड़ी थीं और यहां आ गईं. ममता को पता चला कि उनके पति राजेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन फिर भी उनका विश्वास नहीं टूटा. उनका कहना है कि 'हमारी लव मैरिज थी. मैं उन्हें आज भी उतना ही चाहती हूं, इसलिए करवा चौथ का व्रत रखती हूं'.
आज भी दिल का रिश्ता : औरंगाबाद की मंजू देवी प्रभुजन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पांच साल से वो आश्रम में रह रही हैं. उनके पति गौतम दिल्ली में जॉब करते हैं और उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली है. जब मंजू को यह बात पता चली तो वो ट्रेन पकड़कर दिल्ली चली गईं, मगर रास्ते में भटक गईं और फिर आश्रम आ पहुंचीं. अब पति कभी-कभी फोन पर बात करते हैं, लेकिन साथ नहीं ले जाते. मंजू बताती हैं कि 'हर बार कहते हैं कि अगले महीने ले जाऊंगा, लेकिन वो महीना कभी नहीं आता. फिर भी मैं उनके लिए व्रत रखती हूं, क्योंकि दिल से रिश्ता आज भी वही है'.
भगवान उन्हें लंबी उम्र दे : असम की जानकी तीन साल से आश्रम में हैं. मामी से पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. दूसरी पत्नी की मौत हो गई. जानकी कहती हैं कि 'मैं आज भी उनके लिए व्रत रखती हूं. भगवान उन्हें लंबी उम्र और सुकून दे'. इन तीनों की कहानियां अलग हैं, मगर भावना एक.
मेहंदी, संगीत और उम्मीदों की शाम : गुरुवार को आश्रम में करवा चौथ से पहले महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान और सजे हाथों में मेहंदी की लाली देखने लायक थी. किसी ने अपने पति के नाम का पहला अक्षर छिपा रखा था, तो किसी ने चांद-तारों की आकृति बनवाई. महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर डांस किया, सौभाग्यवती भवः की शुभकामनाएं दीं. आश्रम के आंगन में खुशियों का अलग ही माहौल था. कोई सज रही थी तो खुशी में नाच रही थी. इन सभी को आज भी उम्मीद है कि इनका सुहाग एक दिन इन्हें अपनाएगा.
प्रेम और परित्याग की कहानियां : आश्रम संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज बताते हैं कि अपना घर आश्रम में इस समय करीब 3400 महिला प्रभुजन रह रही हैं. इनमें से 120 महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी. उन्होंने बताया कि करीब 350 महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें उनके परिवार या पति अब घर नहीं ले जाना चाहते और 80 महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पतियों ने दूसरी शादी कर ली है या फिर उनके मानसिक रोग की वजह से उन्हें स्वीकार नहीं किया. डॉ. भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में हर पर्व को मनाया जाता है ताकि महिलाएं खुद को समाज का हिस्सा महसूस करें.