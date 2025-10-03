ETV Bharat / state

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

वाराणसी: सनातन धर्म में पौराणिक मान्यता के अनुसार हिन्दू धर्म में कार्तिक मास को अत्यन्त पावन मास माना गया है. धर्म उत्सव की विशेष श्रृंखला इसी मास से प्रारम्भ होती है. शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है. सतयुग के समान कोई युग नहीं है. वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है. स्कन्दपुराण के अनुसार यह मास लक्ष्मी प्रदाता, सद्बुद्धि दायक एवं आरोग्य प्रदायक माना गया है. कार्तिक मास भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित है. वर्ष के द्वादश मास में कार्तिक मास को ही धर्म-अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है. इस बार कार्तिक मास 8 अक्टूबर, बुधवार से प्रारम्भ होकर 5 नवंबर, बुधवार तक रहेगा.

ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि माता लक्ष्मी की आराधना के साथ दीपदान करके कार्तिक मास के यम-संयम-नियम एवं धार्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाते हैं. कार्तिक मास में तुलसी व पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है. इस मास में यमदेव को प्रसन्न करने के लिए आकाशदीप प्रज्वलित किए जाते हैं.



कार्तिक मास में एक माह तक आंवले के वृक्ष का सिंचन व पूजन करना शुभ फलदायी माना गया है. पीपल वृक्ष व तुलसी के पौधे की भी धूप-दीप से पूजा करें. मासपर्यन्त भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करके उनका पूजन करने पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इस माह में भगवान विष्णु की महिमा में व्रत रखने पर ग्रहजनित दोषों से मुक्ति मिलती है तथा संकटों का निवारण होता है.



कार्तिक मास में काला तिल व आंवले के चूर्ण का प्रयोग लाभकारी ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि काला तिल व आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करने से समस्त पापों का शमन होता है. इस मास में नियमपूर्वक गंगा स्नान करके व्रत रखने से तीर्थयात्रा के समान फल की प्राप्ति होती है. कार्तिक मास में स्नान दान व पुण्य करने की काफी महिमा है.

इस मास में सूर्य के दक्षिणायन होने से असुरिकाल माना जाता है. धर्मशास्त्रों के अनुसार इस मास में स्नान ध्यान करके, व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करना विशेष पुण्य फलदायी रहता है. मान्यता के मुताबिक कृष्ण-राधा का पूजन-अर्चन भी करने से प्रभु की असीम कृपा बरसती है. जिससे जीवन में सुख-समृद्धि का सुयोग बनता है.

