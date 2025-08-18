शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से लोगों की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. भूस्खलन से प्रदेश के अधिकांश जिलों में जगह-जगह मार्ग बाधित हैं. अब करसोग तत्तापानी से शिमला आने वाला मार्ग टूट गया है, जिसके चलते शिमला से करसोग जाने के लिए यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है. पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं. मौसम विभाग ने आज (सोमवार, 18 अगस्त) भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है.

तत्तापानी में करसोग-शिमला मार्ग पूरी तरह से बंद

भूस्खलन और सड़क धंसने से यातायात प्रभावित होने के कारण लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है. जगह-जगह मार्ग बाधित होने के चलते लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है. रविवार (18 अगस्त) को भारी बारिश होने के चलते तत्तापानी में सड़क मार्ग नदी में डूब गई थी. सोमवार सुबह सड़क पूरी तरह से नदी में डूब गई है और जगह-जगह से टूट गई है, जिसके चलते शिमला के लिए यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है.

लगातार बढ़ रहा सतलुज नदी का जलस्तर

हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं. सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तत्तापानी क्षेत्र में करसोग-शिमला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. सड़क के कटान से करसोग विधानसभा क्षेत्र अब राजधानी शिमला से पूरी तरह कट गया है. मार्ग टूटने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है. ऐसे में लोग पैदल रास्ता पार करने को मजबूर हैं.

प्राकृतिक आपदा शासन और प्रशासन के लिए चुनौती

बता दें कि, कुछ दिन पहले ही सुन्नी-थाली पुल भी सतलुज के तेज बहाव की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. उस समय थली और शाकरा गांवों के लोगों के पास तत्तापानी होकर शिमला पहुंचने का एकमात्र विकल्प बचा था. अब तत्तापानी में सड़क के कटने के बाद थली और शाकरा गांवों का संपर्क भी पूरी तरह टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

अगले आदेश तक शिमला-मंडी मार्ग आवागमन के लिए बंद

DC शिमला अमित कश्यप ने कहा है, "सतलुज नदी के जल प्रवाह के कारण शिमला-मंडी मार्ग RD 51/00 से 52/00 के बीच क्षतिग्रस्त हुआ है. सड़क के इस हिस्से को भारी क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन और मिट्टी धंस गई है. आरडी 51/555 पर, सड़क की चौड़ाई घटकर केवल 1.5 मीटर रह गई है, जिससे यह वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गई है. एहतियात के तौर पर यह मार्ग अगले आदेश तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेगा. थली पुल से होकर जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है और बंद है. फिलहाल, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सुन्नी डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है."

आसपास के गांव भी प्रभावित, लोक निर्माण मंत्री करेंगे दौरा

प्राकृतिक आपदा का असर करसोग विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है. इससे सटे सिराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के कुछ गांवों का भी राजधानी से संपर्क टूट गया है. राहत और बचाव कार्यों के लिए रास्ते न होने के कारण प्रशासन भी असमंजस की स्थिति में है. प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यह है कि आखिर तेज बहाव के बीच सड़क को दोबारा यातायात के लिए कैसे बहाल किया जाए? फिलहाल, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोमवार को तत्तापानी का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने वाले हैं.

