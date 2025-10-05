ETV Bharat / state

दिल्ली में सम्मानित होंगे कर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पा, जैविक खेती से बदली सैकड़ों परिवारों की तकदीर

दिल्ली की सामाजिक संस्था संत ईश्वर फाउंडेशन ने किसान देवेंद्रप्पा के काम को देखकर संत ईश्वर सम्मान के लिए चुना है.

कर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पा
कर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कर्नाटक के एक छोटे से गांव कुंबळुर जिला दावणगेरे में रहकर धान की उन्नत खेती करके खुद को सम्पन्न बनाने के साथ अन्य परिवारों को भी इस उन्नत खेती से जोड़कर उनका जीवन बदलने वाले किसान देवेन्द्रपा को संत ईश्वर सम्मान के लिए चुना गया है. उनको दिल्ली के पूसा कृषि विज्ञान केंद्र में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सम्मानित किया जाएगा.

संत ईश्वर सम्मान प्राप्त करने से पहले ईटीवी भारत ने देवेन्द्रपा से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनके पास 15 से ज्यादा तरह की धान की उन्नत किस्में हैं. वह प्रमुख रूप डीडी चार तरह के धान को उगाते हैं. इन धान से बनने वाला चावल पौष्टिक और मेडिसिन वैल्यू वाला होता है. उन्होंने बताया कि उनके साथ स्थानीय किसान, उपभोक्ता, जैविक खेती करने वाले युवा किसानों सहित गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में देशी धान-चावल के उपभोक्ता लगभग 500 परिवार जुड़े हुए हैं. इन लोगों ने उनसे धान की इन फसलों को उगाना सिखा और कुछ ने इनका चावल खरीदकर खाना शुरू किया.

कर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पा से खास बातचीत (ETV Bharat)

जैविक खेती से धान की फसल होती है उन्नत: देवेन्द्रपा ने बताया कि हम बिना रासायनिक खाद जा प्रयोग किए एक एकड़ से डेढ़ लाख रूपये तक की आमदनी लेते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे जैविक खेती के तरीके से धान में औषधीय गुण विकसित होते हैं. देविंद्रप्पा ने बताया कि वह देशी धान संरक्षण और संवर्धन का काम 2010 से 12 प्रकार के देशी धान नवरा, रक्तशालि, बर्मा ब्लॉक आदि का संरक्षण व संवर्धन कर रहे हैं, जिनके औषधीय और पौष्टिक गुणों से उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं.

कर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पा
कर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पा (ETV Bharat)

औषधीय और पौष्टिक चावल का उत्पादन व विक्रय: देवेंद्रप्पा ने बताया कि नवरा धान 3 एकड़ में 3600 किग्रा उत्पादन कर 60/किग्रा (धान) और 90/ किग्रा (चावल) पर, तथा बर्मा ब्लॉक धान 2.5 एकड़ में 3500 किग्रा उत्पादन कर 150 रूपये प्रति किग्रा (धान) और 220 रूपये प्रति किग्रा (चावल) पर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में विक्रय कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि नवरा चावल शुगर फ्री, नसों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द, लकवा में लाभकारी, पंचकर्म चिकित्सा व चर्म रोग निवारण में उपयोगी है. रक्तशालि चावल वात-पित्त-कफ संतुलन, हिमोग्लोबिन वृद्धि में सहायक, और करिगजविलि चावल माताओं के दूध बढ़ाने में उपयोगी है. गंधसाल चावल की सुगंध अत्यंत मनमोहक है.

औषधीय और पौष्टिक चावल
औषधीय और पौष्टिक चावल (ETV Bharat)

सामाजिक प्रेरणा और जैविक खेती को बढ़ावा: देविंद्रप्पा ने बताया कि उनके कार्य और उनके खेत को देखकर समाज में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, कई किसान परिवार उनसे प्रेरणा लेकर जैविक खेती की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. वह जैविक खेती के साथ पशुपालन के अंतर्गत 10 गाय, 8 बछड़े, 4 भैंस, 3 भैंस के बछड़े, 50 बकरियां और 50 मुर्गियों का पालन कर जैविक खाद तैयार कर खेत में जीवामृत, गोबर खाद, बकरी व मुर्गी की खाद और उँचा का उपयोग कर जैविक खेती कर रहे हैं.

जैविक खेती से धान की उन्नत
जैविक खेती से धान की उन्नत (ETV Bharat)

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA FARMER DEVENDRAPPASANT ISHWAR SAMMANकर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पासंत ईश्वर सम्मानSANT ISHWAR SAMMAN FOR FARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.