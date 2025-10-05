दिल्ली में सम्मानित होंगे कर्नाटक के किसान देवेंद्रप्पा, जैविक खेती से बदली सैकड़ों परिवारों की तकदीर
दिल्ली की सामाजिक संस्था संत ईश्वर फाउंडेशन ने किसान देवेंद्रप्पा के काम को देखकर संत ईश्वर सम्मान के लिए चुना है.
Published : October 5, 2025 at 10:33 AM IST
नई दिल्ली: कर्नाटक के एक छोटे से गांव कुंबळुर जिला दावणगेरे में रहकर धान की उन्नत खेती करके खुद को सम्पन्न बनाने के साथ अन्य परिवारों को भी इस उन्नत खेती से जोड़कर उनका जीवन बदलने वाले किसान देवेन्द्रपा को संत ईश्वर सम्मान के लिए चुना गया है. उनको दिल्ली के पूसा कृषि विज्ञान केंद्र में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सम्मानित किया जाएगा.
संत ईश्वर सम्मान प्राप्त करने से पहले ईटीवी भारत ने देवेन्द्रपा से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनके पास 15 से ज्यादा तरह की धान की उन्नत किस्में हैं. वह प्रमुख रूप डीडी चार तरह के धान को उगाते हैं. इन धान से बनने वाला चावल पौष्टिक और मेडिसिन वैल्यू वाला होता है. उन्होंने बताया कि उनके साथ स्थानीय किसान, उपभोक्ता, जैविक खेती करने वाले युवा किसानों सहित गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में देशी धान-चावल के उपभोक्ता लगभग 500 परिवार जुड़े हुए हैं. इन लोगों ने उनसे धान की इन फसलों को उगाना सिखा और कुछ ने इनका चावल खरीदकर खाना शुरू किया.
जैविक खेती से धान की फसल होती है उन्नत: देवेन्द्रपा ने बताया कि हम बिना रासायनिक खाद जा प्रयोग किए एक एकड़ से डेढ़ लाख रूपये तक की आमदनी लेते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे जैविक खेती के तरीके से धान में औषधीय गुण विकसित होते हैं. देविंद्रप्पा ने बताया कि वह देशी धान संरक्षण और संवर्धन का काम 2010 से 12 प्रकार के देशी धान नवरा, रक्तशालि, बर्मा ब्लॉक आदि का संरक्षण व संवर्धन कर रहे हैं, जिनके औषधीय और पौष्टिक गुणों से उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं.
औषधीय और पौष्टिक चावल का उत्पादन व विक्रय: देवेंद्रप्पा ने बताया कि नवरा धान 3 एकड़ में 3600 किग्रा उत्पादन कर 60/किग्रा (धान) और 90/ किग्रा (चावल) पर, तथा बर्मा ब्लॉक धान 2.5 एकड़ में 3500 किग्रा उत्पादन कर 150 रूपये प्रति किग्रा (धान) और 220 रूपये प्रति किग्रा (चावल) पर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में विक्रय कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि नवरा चावल शुगर फ्री, नसों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द, लकवा में लाभकारी, पंचकर्म चिकित्सा व चर्म रोग निवारण में उपयोगी है. रक्तशालि चावल वात-पित्त-कफ संतुलन, हिमोग्लोबिन वृद्धि में सहायक, और करिगजविलि चावल माताओं के दूध बढ़ाने में उपयोगी है. गंधसाल चावल की सुगंध अत्यंत मनमोहक है.
सामाजिक प्रेरणा और जैविक खेती को बढ़ावा: देविंद्रप्पा ने बताया कि उनके कार्य और उनके खेत को देखकर समाज में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, कई किसान परिवार उनसे प्रेरणा लेकर जैविक खेती की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. वह जैविक खेती के साथ पशुपालन के अंतर्गत 10 गाय, 8 बछड़े, 4 भैंस, 3 भैंस के बछड़े, 50 बकरियां और 50 मुर्गियों का पालन कर जैविक खाद तैयार कर खेत में जीवामृत, गोबर खाद, बकरी व मुर्गी की खाद और उँचा का उपयोग कर जैविक खेती कर रहे हैं.
