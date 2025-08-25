करनाल: करनाल के वजीरचंद कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला 24 वर्षीय आशीष मान ने अमेरिका में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी जिंदगी गंवा दी है. सूचना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. डेढ़ साल पहले 45 लाख लगाकर परिजनों ने उसे डंकी रूट से अमेरिका भेजा था. घर का चिराग बुझ जाने की खबर ने परिवार की दुनिया ही अंधेरे में डुबो दी है.

पेड़ से ट्रक टकराने से हुआ हादसा

एक साल पहले आशीष बड़े सपनों के साथ अमेरिका गया था. वहां ट्रक ड्राइवर बनकर मेहनत करने लगा था, ताकि घर की आर्थिक तंगी मिटा सके, माता-पिता के सपनों को पूरा कर सके. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अमेरिका के ग्रीन वैली इलाके में आशीष का ट्रक पेड़ से जा टकराया और उसी पल उसकी जिंदगी खत्म हो गई. हादसे की असली वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन आशीष का जाना परिवार को जिंदगीभर का दर्द दे गया.

करनाल के आशीष की अमेरिका में मौत (Etv Bharat)

पिता बोले- कर्ज लेकर अमेरिका भेजा था

बड़े भाई अंकुर मान ने बताया कि हम हर रोज आशीष से बात करते थे. हादसे वाले दिन उसका फोन बंद आया. रात को अमेरिका से खबर मिली कि अब वो नहीं रहा. यह खबर सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई. पिता सुरेश मान ने कहा कि हमने कर्ज लेकर बेटे को अमेरिका भेजा था. सोचा था वहां से कमाकर कर्ज उतारेगा और घर की हालत सुधरेगी. लेकिन अब सब खत्म हो गया. सरकार से हाथ जोड़कर गुहार है कि हमारे बेटे का शव भारत लाने में मदद की जाए.

आशीष की मौत की खबर पर सदमे में परिवार (Etv Bharat)

परिजनों का अरमान- बेटे को देश की मिट्टी नसीब हो

करीब डेढ़ साल पहले परिवार ने रिश्तेदारों और लोन से 45 लाख रुपये जुटाकर आशीष को 'डंकी' रास्ते से अमेरिका भेजा था. उम्मीद थी कि बेटा संघर्ष कर परिवार की जिंदगी बदल देगा. मगर सपने चकनाचूर हो गए. आज घर में मातम पसरा है. मां-बाप की आंखें आंसुओं से भरी है और सिर्फ यही अरमान है कि बेटे की अंतिम यात्रा अपने देश की मिट्टी पर पूरी हो सके.

