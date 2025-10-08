ETV Bharat / state

करनाल में नहर में डूबे दो मासूम, एक को बचाने कूदा दोस्त भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

Karnal Two Children Drowned in Canal: करनाल में दो मासूम नहर में डूब गए. दोनों की तलाश जारी है.

करनाल में नहर में डूबे दो मासूम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 8, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
करनाल: करनाल जिले के आनंद विहार कॉलोनी में मंगलवार शाम दो मासूम बच्चे पश्चिमी यमुना नहर में डूब गए. हादसे के बाद से दोनों बच्चों की तलाश जारी है. मंगलवार रात अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया था. हालांकि बुधवार सुबह फिर से गोताखोर बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं. फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है.

पैर फिसलने से गिरा बच्चा: स्थानीय लोगों की मानें तो मंगलवार शाम को तीन बच्चे नहर के किनारे घूमने गए थे. इस दौरान 12 वर्षीय प्रतीक का अचानक पैर फिसल गया और वह नहर में जा गिरा. उसे डूबता देख 14 वर्षीय लक्की ने तुरंत छलांग लगा दी, लेकिन वह भी गहरे पानी में समा गया. वहीं, तीसरे बच्चे ने गांव जाकर परिजनों को हादसे की जानकारी दी.

अंधेरे ने रोका सर्च ऑपरेशन: बच्चों के परिजनों ने सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम को सूचना दी. सूचना पाकर टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की तलाश शुरू कर दी. हालांकि अंधेरा बढ़ने और नहर में तेज बहाव होने के कारण सर्च ऑपरेशन को मंगलवार रात को रोकना पड़ा. इस बारे में गोताखोर कर्ण का कहना है कि, "नहर बहुत गहरी और गंदी है, जिससे रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. अब बुधवार सुबह दोबारा अभियान शुरू करेंगे."वहीं, सुबह होते ही गोताखोरों ने सर्च अभियान शुरू किया है.

परिजन बेसुध, गांव में पसरा मातम:घटना की जानकारी मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. प्रतीक सातवीं कक्षा का छात्र था, जबकि लक्की दसवीं में पढ़ता था. दोनों बच्चों के परिजन सदमे में हैं और घटनास्थल पर बदहवासी की स्थिति में पहुंचे. गांव में मातम पसरा हुआ है.

करनाल नहर में डूबे दो मासूम (ETV Bharat)

परिजनों की अपील: इस बीच कुछ अफवाहों को खारिज करते हुए परिजनों ने साफ किया कि बच्चे सेल्फी नहीं ले रहे थे. प्रतीक का पैर फिसलने के कारण वह नहर में गिरा और लक्की उसे बचाने के लिए कूदा था. साथ ही परिजनों ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है. वहीं, इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. एक दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन किस्मत ने दोनों को लील लिया. फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

ETV Bharat Logo

