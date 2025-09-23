ETV Bharat / state

करनाल के नामी स्कूल में लाखों की चोरी का खुलासा, प्लम्बर निकला मास्टरमाइंड, 11.5 लाख नकद और 11 तोले सोना बरामद

करनाल के एक स्कूल में लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है. चोर स्कूल में काम करने वाला प्लम्बर निकला.

Karnal school theft case
करनाल के नामी स्कूल में लाखों की चोरी का खुलासा, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 5:31 PM IST

करनाल: जिले के एक नामी स्कूल में करीब एक महीने पहले हुई बड़ी चोरी की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है. इस मामले का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं, बल्कि स्कूल में काम करने वाला प्लम्बर ही निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 लाख 50 हजार रुपये नगद और 11 तोला सोना बरामद किया है.

स्कूल में काम करता था आरोपी: इस बारे में डीएसपी इन्द्री सतीश कुमार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. डीएसपी ने बताया कि, "आरोपी प्लम्बर स्कूल में सैनिटेशन का काम करता था. आरोपी ने मौका पाकर स्कूल की एक अलमारी का ताला पेचकस की मदद से तोड़ा और उसमें रखा पैसा और सोना चुरा लिया."

करनाल के स्कूल में चोरी का आरोपी प्लम्बर गिरफ्तार (ETV Bharat)

पूछताछ में कबूली चोरी: डीएसपी इन्द्री सतीश कुमार ने आगे बताया कि, " पुलिस को शुरू से ही प्लम्बर पर शक था. जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने चोरी की बात कबूल कर ली. आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है."

छोटी चोरी का था इरादा:डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि, "आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका इरादा केवल छोटी-मोटी चोरी करने का था, लेकिन अलमारी खोलते ही उसे बड़ी रकम और सोना हाथ लग गया, जिससे वह लालच में आ गया और पूरा सामान लेकर फरार हो गया."

पुलिस रिमांड पर आरोपी: फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.

