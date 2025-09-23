ETV Bharat / state

करनाल के नामी स्कूल में लाखों की चोरी का खुलासा, प्लम्बर निकला मास्टरमाइंड, 11.5 लाख नकद और 11 तोले सोना बरामद

करनाल: जिले के एक नामी स्कूल में करीब एक महीने पहले हुई बड़ी चोरी की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है. इस मामले का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं, बल्कि स्कूल में काम करने वाला प्लम्बर ही निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 लाख 50 हजार रुपये नगद और 11 तोला सोना बरामद किया है. स्कूल में काम करता था आरोपी: इस बारे में डीएसपी इन्द्री सतीश कुमार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. डीएसपी ने बताया कि, "आरोपी प्लम्बर स्कूल में सैनिटेशन का काम करता था. आरोपी ने मौका पाकर स्कूल की एक अलमारी का ताला पेचकस की मदद से तोड़ा और उसमें रखा पैसा और सोना चुरा लिया." करनाल के स्कूल में चोरी का आरोपी प्लम्बर गिरफ्तार (ETV Bharat)