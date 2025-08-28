ETV Bharat / state

करनाल में 75वां राज्य स्तरीय रोजगार मेला, 35 से अधिक कंपनियां लेगी हिस्सा, 8 लाख तक का मिलेगा पैकेज - KARNAL ROZGAR MELA

करनाल में 30 अगस्त को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.

75th state level job fair in Karnal
करनाल में 75वां राज्य स्तरीय रोजगार मेला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2025 at 1:18 PM IST

करनाल: हरियाणा सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने का लगातार प्रयास कर रही है. इसे लेकर राज्य स्तरीय रोजगार मेले का भी समय-समय पर आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के युवाओं के लिए राज्य स्तर पर करनाल में रोजगार मेले का आयोजन 30 अगस्त को किया जा रहा है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में युवा वर्ग हिस्सा लेंगे. इस दौरान कंपनियां युवाओं का मौके पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर, इंटरव्यू लेने के बाद नौकरी मुहैया करेगी.

75वां राज्य स्तरीय रोजगार मेला: दरअसल, हरियाणा सरकार के सहयोग से देश भगत विश्वविद्यालय (पंजाब) द्वारा 30 अगस्त को सुबह 9 बजे स्थानीय डॉ मंगलसेन सभागार में 75वें राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेले में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. इस आयोजन का उद्देश्य कुशल युवाओं को रोजगार का व्यापक अवसर प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों से जोड़ना है. यह जानकारी देश भगत विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने दी.

8 लाख का मिलेगा पैकेज: देश भगत विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि रोजगार मेले में 35 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करेगी. मेले में अधिकतम प्रस्तावित पैकेज 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जो करियर में विकास चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी.

हजारों युवा होंगे शामिल: वहीं, जिला पब्लिक रिलेशन अधिकारी मनोज ने बताया कि ऐसे कई युवा हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं. ऐसे युवा वर्ग के लिए यह सुनहरा अवसर है. इसलिए प्रदेश भर से हजारों युवा के पहुंचने की संभावना है. यहां 35 से ज्यादा कंपनियों के लिए युवा वर्ग अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकेंगे. साथ ही उनको मौके पर ही नौकरी मिल जाएगी. उम्मीद है कि यहां पर हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी, जिससे हरियाणा में बेरोजगारी कम होगी.

