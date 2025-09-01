करनाल: हरियाणा के करनाल में दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है. 30 अगस्त की शाम साढ़े 5 बजे माल रोड पर तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. हादसे में विजय नामक युवक की मौत हो गई. तीन दिन बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया. वहीं, पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया.

CCTV में कैद हुआ हादसे का मंजर: फुटेज के मुताबिक, लाल रंक की ई-रिक्शा अपनी साइड पर चल रही थी, कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार रिट्ज कार ने स्विफ्ट को ओवरटेक करते हुए सीधे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा दूसरी कार से जा टकराई. ई-रिक्शा में बैठे लोग सड़क पर गिर गए. रिट्ज कार भी अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई. कार सवार मौके से फरार हो गए. हादसे के दौरान पीछे से आ रहा एक स्कूटी चालक बाल-बाल बचा.

करनाल सड़क हादसे में एक की मौत (Etv Bharat)

परिजनों का आरोप, दो गिरफ्तार: मृतक विजय के भाई अजय ने बताया कि पुलिस, स्थानीय विधायक और मेयर ने उनकी मदद की है. परिजनों का आरोप है कि 'आरोपी कार चालक ने न केवल खून के निशान मिटाए, बल्कि कार के बंपर की मरम्मत भी करवाई है'. उनका कहना है कि 'विजय रिक्शा से कूद गया था. लेकिन दूसरी कार की चपेट में आने से उसकी जान चली गई'. वहीं, थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि 'दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें से एक आरोपी बजीदा रोडान गांव का रहने वाला है.'

सड़क हादसे में विजय की मौत (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: नूंह में बरसात का कहर, चार भाइयों के मकान गिरे, अब भी कई मकानों में खतरा बरकरार

ये भी पढ़ें: नूंह में दबंगों ने रास्ता रोक किया हमला, गर्भवती महिला का बच्चा हुआ मिसकैरेज, 2 लोग घायल