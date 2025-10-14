ETV Bharat / state

करनाल पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, मधुबन रवि हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

करनाल: हरियाणा के करनाल में मधुबन पीटीसी गेट के पास हुए रवि हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान कर्ण कुमार, मोहन, मृत्युंजय और साजन के नाम से हुई है. फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है.

सीआईए-2 प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि "चारों आरोपी करनाल के ही रहने वाले हैं और इनसे पहले भी कई अपराधों में लिप्त होने पर पूछताछ हो चुकी है. चारों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा. जहां से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी". जांच अधिकारियों का कहना है कि जांच के शुरुआती चरण में ही कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. इस वारदात में कुछ और लोगों के शामिल होने की भी आशंका है.

क्या है पूरा मामला?: मृतक रवि पुत्र सालिक राम, निवासी गांव सिरसी बीते 6 माह से गांव कुटेल स्थित ओसवाल कंपनी में काम करता था. 9 अक्टूबर की रात करीब 10.30 बजे वह साइकिल से ड्यूटी खत्म कर लौट रहा था. जैसे ही वह मधुवन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर गेट के करीब 100 मीटतक आगे सर्विस रोड पर पहुंचता. उसी दौरान बाइक सवार दो से तीन बदमाशों ने उसे रोका और बहस के बाद पेट में चाकू से कई वार कर दिए.

इलाज के दौरान मौत: वारदात के बाद राहगीरों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी. इसके बाद रवि को मधुबन के अर्पणा अस्पताल पहुंचाया. रवि की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर टीम ने उसे कल्पनी चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल के लिए रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 10 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.