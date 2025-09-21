ETV Bharat / state

करनाल अनाज मंडी में धान की खरीद का किसानों को करना होगा इंतजार, 1 अक्टूबर से संभावनाएं तेज

करनाल अनाज मंडी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 21, 2025 at 1:47 PM IST | Updated : September 21, 2025 at 2:38 PM IST 2 Min Read

करनाल: हरियाणा की करनाल अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है. किसान अपने क्षेत्र से धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं. फिलहाल केवल 1509 किस्म की धान व्यापारी खरीद रहे हैं. पीआर धान की सरकारी खरीद को लेकर अभी समय लग सकता है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि 1 अक्टूबर से पहले खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. भारी बरसात में भारी नुकसान: वहीं, अन्नदाता इन दिनों काफी परेशान है क्योंकि किसानों का कहना है कि "इस बार भारी बरसात के कारण धान की फसल में दाना कम है. कई किसानों ने ठेके पर जमीन लेकर खेती की थी. ऐसे में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है". किसानों ने साफ कहा कि "वे धान बेचने को तैयार हैं, लेकिन मंडी में खरीद शुरू न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है." धान खरीद पर इंतजार बरकरार (Etv Bharat)

