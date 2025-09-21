करनाल अनाज मंडी में धान की खरीद का किसानों को करना होगा इंतजार, 1 अक्टूबर से संभावनाएं तेज
करनाल अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, वहीं अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी.
करनाल: हरियाणा की करनाल अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है. किसान अपने क्षेत्र से धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं. फिलहाल केवल 1509 किस्म की धान व्यापारी खरीद रहे हैं. पीआर धान की सरकारी खरीद को लेकर अभी समय लग सकता है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि 1 अक्टूबर से पहले खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
भारी बरसात में भारी नुकसान: वहीं, अन्नदाता इन दिनों काफी परेशान है क्योंकि किसानों का कहना है कि "इस बार भारी बरसात के कारण धान की फसल में दाना कम है. कई किसानों ने ठेके पर जमीन लेकर खेती की थी. ऐसे में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है". किसानों ने साफ कहा कि "वे धान बेचने को तैयार हैं, लेकिन मंडी में खरीद शुरू न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."
"अनाज मंडी में तैयारियां पूरी": तो वहीं, मार्केट कमेटी के क्षेत्रीय अधिकारी अजय श्योराण ने बताया कि "चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है. मंडियों में पानी की निकासी, सफाई और बिजली की अस्थाई व्यवस्था कर दी गई है". उनके मुताबिक, "सरकार की ओर से जैसे ही लिखित आदेश आएंगे, खरीद तुरंत शुरू कर दी जाएगी. हमारी पूरी तैयारी है."
किसानों की परेशानी: पिछले साल की कड़वी यादें किसानों के जहन में आज भी ताजा है. मिलरों की हड़ताल और देरी से खरीद के चलते किसानों को औने-पौने दामों पर धान बेचना पड़ा था. इस बार किसानों ने साफ कहा है कि "अगर राइस मिलर मनमानी करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए". वहीं, अनाज मंडी गेट पर टूटी सड़क और तुलाई व्यवस्था पर भी सवाल उठे. इस पर अधिकारी अजय श्योराण ने कहा कि "सड़क जल्द ही दुरुस्त कराई जाएगी. इस बार इलेक्ट्रॉनिक कांटों से तुलाई की व्यवस्था की जाएगी. हालांकि लिखित आदेश का अभी इंतजार है."
