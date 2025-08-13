ETV Bharat / state

फर्जी निकला करनाल में लड़की की किडनैपिंग का मामला, वीडियो जारी कर युवती ने किया बड़ा खुलासा

Karnal Girl Kidnapping Case: करनाल में युवती की किडनैपिंग की खबर झूठी निकली. उसने वीडियो जारी कर बताया कि अपनी मर्जी से लव मैरिज की.

Karnal Girl Kidnapping Case
Karnal Girl Kidnapping Case (The girl released the video)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2025 at 8:48 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 8:54 AM IST

करनाल: हरियाणा के करनाल में जिस किडनैपिंग केस ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. वो मामला पूरी तरह फर्जी निकला. खुद युवती ने एक वीडियो जारी कर बताया कि ना तो उसे अगवा किया गया और ना ही उसके साथ जबरदस्ती की गई. युवती ने कहा कि उसके घरवाले जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, इसलिए वो खुद अपने दोस्तों के साथ चली गई.

युवती ने की पसंद से शादी: वीडियो में युवती ने साफ तौर पर कहा कि उसने अपनी मर्जी से एक युवक से शादी कर ली है और अब वो उसी के साथ रहना चाहती है. उसका ये भी कहना है कि उसे किसी ने जबरदस्ती नहीं उठाया. उसने स्वेच्छा से ये कदम उठाया है.

परिजनों ने बताया था किडनैपिंग का मामला: इससे पहले युवती की मां ने पुलिस को बताया था कि 12 साल की एक बच्ची किराये पर कमरा देखने के बहाने आई थी. जब युवती उससे गली में बात कर रही थी, तभी एक कार से दो युवक उतरे, उसे थप्पड़ मारा और जबरदस्ती कार में डालकर ले गए. यह सब मंगलवार दोपहर जनकपुरी के पास हुआ.

चश्मदीदों ने दी थी हैरान करने वाली जानकारी: स्थानीय लोगों का कहना था कि एक काले रंग की कार पहले से गली में खड़ी थी. उसमें तीन युवक थे. दो नीचे उतरे और युवती को पकड़कर कार में डाल दिया. युवती के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जो लोग उसे बचाने आए, उनके साथ भी हाथापाई हुई.

पुलिस नाकाबंदी कर जांच में जुटी: परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी. घंटों की मशक्कत के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला. अब जब युवती का वीडियो सामने आया है, पुलिस भी हैरान है.

पुलिस बोली- वीडियो की जांच जरूरी: सदर बाजार चौकी के इंचार्ज सतीश कुमार ने कहा कि वीडियो की सच्चाई की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी. मामला दर्ज है, तफ्तीश जारी है और युवती को लाकर बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

