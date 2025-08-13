करनाल: राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्व घोषित अपील पर आज 13 अगस्त को देशभर में अपनी मुख्य मांगो को लेकर किसानों ने तिरंगा ट्रैक्टर रैलियां निकाली. करनाल की सड़कों पर अन्नदाताओं ने अपने ट्रैक्टरों के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया.

करनाल में किसानों ने निकाला तिरंगा ट्रैक्टर मार्च (ETV Bharat)

देशभर के किसानों ने निकाला तिरंगा ट्रैक्टर मार्च: इस बारे में भारतीय किसान यूनियन(भाकियू) के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र सांगवान ने कहा कि आज 13 अगस्त को देश भर में किसान अपनी मुख्य मांगो को लेकर रोष स्वरूप तिरंगा ट्रैक्टर मार्च निकाला रहे हैं. जिला मुख्यालय पहुंच कर हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा. सरकार जो नए दो कानून लाने जा रही है, वो किसान विरोधी है. अगर सरकार यह लागू कर देती है तो देश में किसान और किसानी दोनों ही खत्म हो जाएंगे. सरकार यूएसए के साथ समझौता करे लेकिन किसानों, पशुपालकों एवं मछुआरों को इससे बाहर रखे. पहले भी प्रधानमंत्री द्वारा की गई कई बातें झूठे निकले हैं. लैंड पूलिंग के नाम से जो किसानों से जमीन छीनी जा रही है, वह बंद करें. कोई भी किसी भी रेट पर अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है. हिंदुस्तान के अंदर किसान की खेती आजीविका का साधन है. ना कि व्यापार करने का.

हरियाणा में किसान हुए उग्र (ETV Bharat)

फसल का मुआवजा देने की मांग: वहीं, कोर कमेटी चेयरमैन यश पाल राणा ने कहा कि हाल ही में धान की फसल में आई फीजी नामक बीमारी से खराब हुई धान की फसल का प्रति एकड 50 हजार रूपए का मुआवजा दिए जाने की सरकार से मांग की गई है. इसके साथ-साथ एमएसपी पर खरीद गांरटी का कानून बनाने, घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर न लगाए जाए. कृषि भूमि को सस्ते में जबरन अधिग्रहण न करने ओर लैंड पूलिंग और शामलात भूमि को खुर्द-बुर्द न करने और 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया जाने सहित कई स्थानीय मुद्दों वाला ज्ञापन सौंपा जाएगा.

किसानों की मांग:किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून बनाया जानें, स्मार्ट मीटर न लगाए जानें की मांग शामिल है. साथ ही कृषि भूमि को सस्ते में जबरन अधिग्रहण न किया जाए और 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध लगाना सहित अन्य मांगों को लेकर किसान केन्द्र सरकार का विरोध कर रहे हैं.

