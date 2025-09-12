ETV Bharat / state

करनाल में इंस्पेक्टरों पर मंथली वसूली का आरोप, विधायक को डिपो होल्डर्स ने सौंपा ज्ञापन, कमीशन-सप्लाई और पीओएस मशीनों को लेकर जताई नाराजगी

करनाल में डिपो होल्डर्स ने मोर्चा खोल दिया है. नाराज डिपो होल्डर्स ने विधायक को ज्ञापन सौंपा.

Karnal Depot holders protest accuse on inspectors
करनाल में इंस्पेक्टरों पर मंथली वसूली का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 3:37 PM IST

3 Min Read
करनाल: करनाल जिले के डिपो होल्डर्स ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विभागीय अधिकारियों, और इंस्पेक्टरों पर मंथली वसूली का गंभीर आरोप लगाया है. इस कड़ी में शुक्रवार को दर्जनों डिपो होल्डर्स विधायक जगमोहन आनंद के निवास पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में विभाग से जुड़ी कई समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया.

डिपो होल्डर्स का आरोप: डिपो होल्डर्स का आरोप है कि विभाग के इंस्पेक्टर चेकिंग के नाम पर बेवजह परेशान करते हैं. हर महीने "मंथली" की मांग की जाती है. शिकायतों के बावजूद विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं.

छह महीने से नहीं मिला कमीशन: डिपोहोल्डर्स प्रधान सुरेंद्र लोधी मीडिया को बताया कि, "उन्हें पिछले छह महीनों से राशन वितरण का कमीशन नहीं मिला है. इससे परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं. चीनी पर महज 8 पैसे प्रति किलो और तेल पर 1 रुपये प्रति लीटर कमीशन मिलता है, जो कि बेहद कम है. हमारी मांग है कि चीनी पर 2 रुपये/किलो, तेल पर 5 रुपये/लीटर कमीशन निर्धारित किया जाए."

विधायक को डिपो होल्डर्स ने सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

गुणवत्ता पर उठाए सवाल: डिपो होल्डर्स ने सप्लाई की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "अक्सर खराब क्वालिटी की चीनी और राशन सप्लाई की जाती है, जिससे उपभोक्ता डिपो होल्डर्स से नाराज होते हैं. हमारी मांग है कि सप्लाई में गड़बड़ी होने पर हमें प्रति क्विंटल 5–10 किलो अतिरिक्त राशन दिया जाए, ताकि घाटे की भरपाई हो सके."

पीओएस मशीनें बनी सिरदर्द: तकनीकी दिक्कतों को लेकर डिपो होल्डर्स ने कहा कि, " देश 5G की ओर बढ़ रहा है, जबकि हमारे यहां पीओएस मशीनें आज भी 2G नेटवर्क पर काम कर रही है. डेटा अपलोड में देरी, बार-बार अंगूठा लगाने की मजबूरी और मशीनों की धीमी स्पीड से उपभोक्ताओं को भी परेशानी होती है."

डीएफएससी ने दी विधायक को जानकारी: डीएफएससी अनिल कुमार ने विधायक को बताया कि कमीशन मुख्यालय से आता है और स्थानीय स्तर पर इसे जारी नहीं किया जा सकता. वहीं, इंस्पेक्टरों पर मंथली वसूली के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

विधायक ने दी इंस्पेक्टरों को चेतावनी: जानकारी के बाद विधायक जगमोहन आनंद ने डिपो होल्डर्स को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन हेडक्वार्टर भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री से कमीशन बढ़ाने को लेकर बातचीत की जाएगी. साथ ही विधायक आनंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "यदि कोई इंस्पेक्टर चेकिंग के नाम पर पैसे मांगता है, तो डिपो होल्डर्स सीधे हमें फोन करें. अगर स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर भी वसूली की जा रही है, तो वह पूरी तरह से अनुचित है. अगर डिपो होल्डर्स को बेवजह तंग किया गया तो दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

डिपो होल्डर्स ने दी आंदोलन की चेतावनी: वहीं, दूसरी ओर डिपो होल्डर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे मंत्रियों से लेकर सड़कों तक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे."

डिपो होल्डर्स की मुख्य मांगें:

  • छह महीने से लंबित कमीशन तुरंत जारी किया जाए.
  • चीनी और तेल पर मिलने वाले कमीशन में बढ़ोतरी हो.
  • खराब राशन सप्लाई बदलने की प्रक्रिया तेज और आसान बनाई जाए.
  • चीनी का रेट या तो ₹10 या ₹15 तय किया जाए, ताकि छुट्टे पैसों की समस्या खत्म हो.
  • पीओएस मशीनों को अपग्रेड कर 5G नेटवर्क से जोड़ा जाए.

