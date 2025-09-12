ETV Bharat / state

करनाल में इंस्पेक्टरों पर मंथली वसूली का आरोप, विधायक को डिपो होल्डर्स ने सौंपा ज्ञापन, कमीशन-सप्लाई और पीओएस मशीनों को लेकर जताई नाराजगी

करनाल में इंस्पेक्टरों पर मंथली वसूली का आरोप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 12, 2025 at 3:37 PM IST 3 Min Read

करनाल: करनाल जिले के डिपो होल्डर्स ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विभागीय अधिकारियों, और इंस्पेक्टरों पर मंथली वसूली का गंभीर आरोप लगाया है. इस कड़ी में शुक्रवार को दर्जनों डिपो होल्डर्स विधायक जगमोहन आनंद के निवास पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में विभाग से जुड़ी कई समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया. डिपो होल्डर्स का आरोप: डिपो होल्डर्स का आरोप है कि विभाग के इंस्पेक्टर चेकिंग के नाम पर बेवजह परेशान करते हैं. हर महीने "मंथली" की मांग की जाती है. शिकायतों के बावजूद विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं. छह महीने से नहीं मिला कमीशन: डिपोहोल्डर्स प्रधान सुरेंद्र लोधी मीडिया को बताया कि, "उन्हें पिछले छह महीनों से राशन वितरण का कमीशन नहीं मिला है. इससे परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं. चीनी पर महज 8 पैसे प्रति किलो और तेल पर 1 रुपये प्रति लीटर कमीशन मिलता है, जो कि बेहद कम है. हमारी मांग है कि चीनी पर 2 रुपये/किलो, तेल पर 5 रुपये/लीटर कमीशन निर्धारित किया जाए." विधायक को डिपो होल्डर्स ने सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat) गुणवत्ता पर उठाए सवाल: डिपो होल्डर्स ने सप्लाई की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "अक्सर खराब क्वालिटी की चीनी और राशन सप्लाई की जाती है, जिससे उपभोक्ता डिपो होल्डर्स से नाराज होते हैं. हमारी मांग है कि सप्लाई में गड़बड़ी होने पर हमें प्रति क्विंटल 5–10 किलो अतिरिक्त राशन दिया जाए, ताकि घाटे की भरपाई हो सके."