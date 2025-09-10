ETV Bharat / state

करनाल में बड़ा गेहूं घोटाला, 68 लाख से अधिक का गबन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर गिरफ्तार

करनाल में बड़ा गेहूं घोटाला ( ETV Bharat )

Published : September 10, 2025 at 5:12 PM IST

करनाल: जिले के कुंजपुरा स्थित सरकारी गोदाम में करोड़ों रुपये के गेहूं घोटाले का मामला सामने आया है. मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को करीब 68 लाख रुपए से ज्यादा के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में आज पेश किया गया. ऐसे किया घोटाला: जांच में सामने आया कि गोदाम में रखे 50 किलो वजन के बैगों में केवल 20 से 25 किलो गेहूं ही भरा जाता था. बाकी गेहूं को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता था. इस फर्जीवाड़े से विभाग को लाखों का नुकसान हुआ और सरकारी स्टॉक की लूट सामने आई है. ग्रामीण की शिकायत से हुआ खुलासा: इस घोटाले की शिकायत करनाल जिले के खराजपुर गांव के विकास शर्मा ने डीसी करनाल, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, जिला नियंत्रक और महानिदेशक फूड सप्लाई चंडीगढ़ को भेजी थी. शिकायत के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने गोदाम में छापेमारी की और गड़बड़ियों का भंडाफोड़ किया. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)