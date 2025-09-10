करनाल में बड़ा गेहूं घोटाला, 68 लाख से अधिक का गबन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर गिरफ्तार
करनाल में 68 लाख से अधिक के गेहूं घोटाला मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है.
Published : September 10, 2025 at 5:12 PM IST
करनाल: जिले के कुंजपुरा स्थित सरकारी गोदाम में करोड़ों रुपये के गेहूं घोटाले का मामला सामने आया है. मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को करीब 68 लाख रुपए से ज्यादा के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में आज पेश किया गया.
ऐसे किया घोटाला: जांच में सामने आया कि गोदाम में रखे 50 किलो वजन के बैगों में केवल 20 से 25 किलो गेहूं ही भरा जाता था. बाकी गेहूं को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता था. इस फर्जीवाड़े से विभाग को लाखों का नुकसान हुआ और सरकारी स्टॉक की लूट सामने आई है.
ग्रामीण की शिकायत से हुआ खुलासा: इस घोटाले की शिकायत करनाल जिले के खराजपुर गांव के विकास शर्मा ने डीसी करनाल, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, जिला नियंत्रक और महानिदेशक फूड सप्लाई चंडीगढ़ को भेजी थी. शिकायत के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने गोदाम में छापेमारी की और गड़बड़ियों का भंडाफोड़ किया.
छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा: दरअसल, 1 अगस्त 2025 को दोबारा की गई शिकायत के आधार पर जांच की गई. जांच में पाया गया कि गोदाम से करीब 4400 गेहूं के कट्टे गायब हैं. यहां तक कि एक पूरा चट्टा (गोदाम का हिस्सा) भी लापता मिला. इस पर विभाग ने इंस्पेक्टर अशोक शर्मा और उपनिरीक्षक संदीप कुमार को तुरंत निलंबित कर दिया.
9 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट में खुली परतें: जांच के दौरान मुख्यालय द्वारा गठित 9 सदस्यीय जांच टीम ने गोदाम से गेहूं को करनाल शिफ्ट कर जांच की. हर चट्टे में निर्धारित संख्या से कम कट्टे पाए गए. टीम की रिपोर्ट से साफ हो गया कि यह गबन व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर किया गया था.
डीएसपी बोले–"कोई नहीं बचेगा": इस बारे में डीएसपी राजीव कुमार ने कहा कि, "मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं. दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. आगे की जांच के आधार पर और गिरफ्तारियां संभव हैं."
ये भी पढ़ें:पलवल पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने की ट्रैक्टर की सवारी, बोले- "उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित थी, विपक्ष ने किया क्रॉस वोटिंग"