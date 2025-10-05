ETV Bharat / state

बलरामपुर में करमा पूजा उत्सव, उरांव समाज ने संस्कृति की रक्षा का दिया संदेश

छत्तीसगढ़ और झारखंड के सरहदी क्षेत्र में स्थित बलरामपुर जिले में करमा पूजा उत्सव मनाया गया.

TRIBAL CULTURE
करमा पूजा उत्सव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: करमा पूजा आदिवासी समाज का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है. बलरामपुर में उरांव समाज के लोगों ने परंपरागत रूप से करमा पूजा उत्सव का आयोजन किया. उरांव समाज की महिलाओं युवतियों सहित समाज से जुड़े हुए लोगों ने मांदर और ढोल की थाप के साथ नृत्य किया. उसके बाद सबने करमा वृक्षा का पूजन किया.

जामवंतपुर गांव में हुआ आयोजन: यह आयोजन जामवंतपुर गांव में किया गया. उरांव समाज के लोगों ने करमाटांड़ में पारंपरिक रूप से करम वृक्ष की पूजा की. इस पूजा समारोह में सभी युवक युवती पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए. सब ढोल मांदर की थाप पर करमा गीत गाते नृत्य किया और करमा उत्सव की खुशियां मनाई.

करम पेड़ को रक्षक मानता है आदिवासी समाज: उरांव समाज के फूलसाय ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि हम करम माता के सामने जो भी मांग करते हैं वो बाल बच्चे के लिए मांग करते हैं. जो दुख परेशानी में हैं करम माता उसके सारे दुख और कष्ट को हर लेते हैं. हमारे परंपरा में प्राकृतिक पूजा पाठ है. करम पूजा में जो पानी डाला जाता है वह हमारे पूर्वजों और पुरखों के समय से चला आ रहा है.

हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि सात भाई, सात बहनें थीं जो करम पूजा करते आ रहे थे. ये करमा का पेड़ है हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस समय लड़ाई हुआ था. उस समय जो लोग रोहतासगढ़ किला से भागते हुए जा रहे थे. उस दौरान उन्हें एक बड़ा करम का पेड़ मिला. जिसमें चारों तरफ से जमीन में सटा हुआ डंगाल था उसमें सब छिप गए. जिसकी वजह से विरोधी लोग उन्हें देख नहीं पाए और उनकी जान बच गई. इसी समय से करम पेड़ की पूजा होती है, करम पेड़ हमारा रक्षक है- फूलसाय उरांव, उरांव समाज के सदस्य

इस अवसर पर उरांव समाज की महिला धनकुंवर ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि आज जामवंतपुर गांव की धरती पर विशाल करमा पूजा का आयोजन किया गया है. पहली बार यहां करमा का आयोजन हो रहा है. आज की जो नई जनरेशन है वो रीति रिवाज करमा झाल मांदर ये सब भुलाते जा रहे हैं.

हम जो नये जनरेशन के लोग हैं वो उस चीज को जानें सीखें और करें. हम यहां से गाते बजाते करमा पेड़ का डंगाल काटने गए थे और नाचते गाते डंगाल को लेकर आए. यहां पांच भंवर नाचने के बाद फिर करम डाल की स्थापना की गई है और पूजा अर्चना की गई है- धनकुंवर उरांव, उरांव समाज की महिला

महिलाओं ने रखा उपवास: धनकुंवर ने आगे बताया कि हमारे समाज की महिलाएं और युवतियों ने आज उपवास रखा है. जो कुंवारी युवतियों ने उपवास रखा है वो ही पूजा पाठ में शामिल हो रही है. बलरामपुर जिले के राजपुर, चांदो, शंकरगढ़, कुसमी और वाड्रफनगर से लोग इस पूजा में शामिल हुए. इसके अलावा झारखंड से भी आदिवासी समाज के लोग यहां पूजा अर्चना के लिए आए.

भाई-बहन के प्यार और प्रकृति से जुड़ा आदिवासियों का पर्व है करमा

करमा महोत्सव 2024, ट्राइबल कल्चर को मिलेगी विशेष पहचान, चार चरणों में होगा आयोजन

For All Latest Updates

TAGGED:

BALRAMPUR ORAON COMMUNITYTRIBAL CULTUREबलरामपुर में करमा पूजा उत्सवकरमा पूजा और आदिवासी समाजKARMA PUJA IN BALRAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.