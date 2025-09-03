कोडरमा: प्रकृति पर्व करमा की धूम है. कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बाराडीह मैदान में करमा महोत्सव का आयोजन किया गया. घटवार आदिवासी महासभा की ओर से आयोजित इस करमा महोत्सव में महिलाएं करम डाली की पूजा कर प्रकृति और अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करती हैं.

करम डाल में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई के लंबी उम्र का वरदान मांगती ये महिलाएं करमा उत्सव मनाने में जुटी हैं. यूं तो समाज का हर तबका करमा उत्सव मनाता है लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह पर्व खासा महत्वपूर्ण है.

करमा पर्व पर बात करती युवतियां, विधायक और आयोजक

कोडरमा के चंदवारा के बाराडीह मैदान में घटवार/ घटवाल आदिवासी महासभा की ओर से करमा महोत्सव का आयोजन किया गया है. जहां पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से महिलाएं करम डाल की पूजा करती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र के साथ प्रकृति की रक्षा की कामना करती हैं.

प्रकृति के हरे भरे रहने की कामना की जातीे है

करमा महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जहां स्कूली छात्राएं आकर्षक नृत्य पेश कर रही हैं, जबकि करमा महोत्सव में शामिल महिलाएं झूमर नृत्य कर खुशियां मना रही हैं. मांदर की थाप पर हर कोई प्रकृति पर्व के मौके पर झूम रहा है और नाच गा कर प्रकृति के हरे भरे रहने की कामना करते हुए भाई की लंबी उम्र की कामना कर रहा है.

कोडरमा में करमा महोत्सव की धूम

बहनें भाई की रक्षा के साथ-साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती हैं

करमा महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बरही विधायक मनोज यादव शामिल हुए. कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया. विधायक मनोज यादव ने मांदर बजाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की.

कार्यक्रम में मांदर बजाते विधायक मनोज यादव

मनोज यादव ने कहा कि करमा झारखंड का महत्वपूर्ण त्योहार है. करम डाल की पूजा कर, बहनें अपने भाई की रक्षा के साथ-साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती हैं. इस मौके पर उन्होंने घटवार-घटवाल को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग की.

करम डाल की पूजा करती महिलाएं

आदिवासी जल-जंगल की सुरक्षा करते हैं

कार्यक्रम के आयोजक राजेश सिंह घटवार ने बताया कि जंगल झाड़ के बीच रहते हुए आदिवासी जल-जंगल की सुरक्षा में लगे हुए हैं और इस महोत्सव के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं. प्रकृति हरी भरी रहे, खेतीबारी अच्छी हो, इसी मनोकामना के साथ महिलाएं करम डाल की पूजा करती हैं और रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं.

कार्यक्रम प्रस्तुत करते बच्चे

