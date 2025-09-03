ETV Bharat / state

कोडरमा में करमा महोत्सव की धूम, करम डाल की पूजा कर बहनों ने मांगी दुआ, मांदर की थाप पर झूमे लोग - CELEBRATION OF KARMA FESTIVAL 2025

प्रकृति पर्व करमा बहुत धूम-धाम से मनाया जा रहा है. इस पर्व पर बहनें, भाई और प्रकृति की रक्षा की कामना करती हैं.

celebration of Karma festival 2025
करमा पर्व पर झूमते लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read

कोडरमा: प्रकृति पर्व करमा की धूम है. कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बाराडीह मैदान में करमा महोत्सव का आयोजन किया गया. घटवार आदिवासी महासभा की ओर से आयोजित इस करमा महोत्सव में महिलाएं करम डाली की पूजा कर प्रकृति और अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करती हैं.

करम डाल में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई के लंबी उम्र का वरदान मांगती ये महिलाएं करमा उत्सव मनाने में जुटी हैं. यूं तो समाज का हर तबका करमा उत्सव मनाता है लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह पर्व खासा महत्वपूर्ण है.

करमा पर्व पर बात करती युवतियां, विधायक और आयोजक (Etv Bharat)

कोडरमा के चंदवारा के बाराडीह मैदान में घटवार/ घटवाल आदिवासी महासभा की ओर से करमा महोत्सव का आयोजन किया गया है. जहां पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से महिलाएं करम डाल की पूजा करती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र के साथ प्रकृति की रक्षा की कामना करती हैं.

प्रकृति के हरे भरे रहने की कामना की जातीे है

करमा महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जहां स्कूली छात्राएं आकर्षक नृत्य पेश कर रही हैं, जबकि करमा महोत्सव में शामिल महिलाएं झूमर नृत्य कर खुशियां मना रही हैं. मांदर की थाप पर हर कोई प्रकृति पर्व के मौके पर झूम रहा है और नाच गा कर प्रकृति के हरे भरे रहने की कामना करते हुए भाई की लंबी उम्र की कामना कर रहा है.

celebration of Karma festival 2025
कोडरमा में करमा महोत्सव की धूम (Etv Bharat)

बहनें भाई की रक्षा के साथ-साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती हैं

करमा महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बरही विधायक मनोज यादव शामिल हुए. कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया. विधायक मनोज यादव ने मांदर बजाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की.

celebration of Karma festival 2025
कार्यक्रम में मांदर बजाते विधायक मनोज यादव (Etv Bharat)

मनोज यादव ने कहा कि करमा झारखंड का महत्वपूर्ण त्योहार है. करम डाल की पूजा कर, बहनें अपने भाई की रक्षा के साथ-साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती हैं. इस मौके पर उन्होंने घटवार-घटवाल को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग की.

celebration of Karma festival 2025
करम डाल की पूजा करती महिलाएं (Etv Bharat)

आदिवासी जल-जंगल की सुरक्षा करते हैं

कार्यक्रम के आयोजक राजेश सिंह घटवार ने बताया कि जंगल झाड़ के बीच रहते हुए आदिवासी जल-जंगल की सुरक्षा में लगे हुए हैं और इस महोत्सव के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं. प्रकृति हरी भरी रहे, खेतीबारी अच्छी हो, इसी मनोकामना के साथ महिलाएं करम डाल की पूजा करती हैं और रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं.

celebration of Karma festival 2025
कार्यक्रम प्रस्तुत करते बच्चे (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-

करमा पर्व: प्रकृति, आस्था और भाई-बहन के रिश्ते का अनोखा उत्सव

रांची के मोरहाबादी में करम पूर्व संध्या समारोह, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री

करमा पूजा की धूमः अखड़ा में मांदर की थाप पर थिरकीं महिलाएं और बेटियां

कोडरमा: प्रकृति पर्व करमा की धूम है. कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बाराडीह मैदान में करमा महोत्सव का आयोजन किया गया. घटवार आदिवासी महासभा की ओर से आयोजित इस करमा महोत्सव में महिलाएं करम डाली की पूजा कर प्रकृति और अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करती हैं.

करम डाल में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई के लंबी उम्र का वरदान मांगती ये महिलाएं करमा उत्सव मनाने में जुटी हैं. यूं तो समाज का हर तबका करमा उत्सव मनाता है लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह पर्व खासा महत्वपूर्ण है.

करमा पर्व पर बात करती युवतियां, विधायक और आयोजक (Etv Bharat)

कोडरमा के चंदवारा के बाराडीह मैदान में घटवार/ घटवाल आदिवासी महासभा की ओर से करमा महोत्सव का आयोजन किया गया है. जहां पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से महिलाएं करम डाल की पूजा करती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र के साथ प्रकृति की रक्षा की कामना करती हैं.

प्रकृति के हरे भरे रहने की कामना की जातीे है

करमा महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जहां स्कूली छात्राएं आकर्षक नृत्य पेश कर रही हैं, जबकि करमा महोत्सव में शामिल महिलाएं झूमर नृत्य कर खुशियां मना रही हैं. मांदर की थाप पर हर कोई प्रकृति पर्व के मौके पर झूम रहा है और नाच गा कर प्रकृति के हरे भरे रहने की कामना करते हुए भाई की लंबी उम्र की कामना कर रहा है.

celebration of Karma festival 2025
कोडरमा में करमा महोत्सव की धूम (Etv Bharat)

बहनें भाई की रक्षा के साथ-साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती हैं

करमा महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बरही विधायक मनोज यादव शामिल हुए. कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया. विधायक मनोज यादव ने मांदर बजाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की.

celebration of Karma festival 2025
कार्यक्रम में मांदर बजाते विधायक मनोज यादव (Etv Bharat)

मनोज यादव ने कहा कि करमा झारखंड का महत्वपूर्ण त्योहार है. करम डाल की पूजा कर, बहनें अपने भाई की रक्षा के साथ-साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती हैं. इस मौके पर उन्होंने घटवार-घटवाल को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग की.

celebration of Karma festival 2025
करम डाल की पूजा करती महिलाएं (Etv Bharat)

आदिवासी जल-जंगल की सुरक्षा करते हैं

कार्यक्रम के आयोजक राजेश सिंह घटवार ने बताया कि जंगल झाड़ के बीच रहते हुए आदिवासी जल-जंगल की सुरक्षा में लगे हुए हैं और इस महोत्सव के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं. प्रकृति हरी भरी रहे, खेतीबारी अच्छी हो, इसी मनोकामना के साथ महिलाएं करम डाल की पूजा करती हैं और रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं.

celebration of Karma festival 2025
कार्यक्रम प्रस्तुत करते बच्चे (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-

करमा पर्व: प्रकृति, आस्था और भाई-बहन के रिश्ते का अनोखा उत्सव

रांची के मोरहाबादी में करम पूर्व संध्या समारोह, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री

करमा पूजा की धूमः अखड़ा में मांदर की थाप पर थिरकीं महिलाएं और बेटियां

For All Latest Updates

TAGGED:

प्रकृति पर्व करमा की धूमकरमा पर्व का महत्वKARMA FESTIVAL IN JHARKHANDIMPORTANCE OF KARMA FESTIVALCELEBRATION OF KARMA FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.