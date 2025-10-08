ETV Bharat / state

वकीलों को अब एक क्लिक में मिलेगी हर तरह की जानकारी, कड़कड़डूमा कोर्ट को मिली साइबर लाइब्रेरी की सौगात

साइबर लाइब्रेरी की इस पहल से न केवल वकालत की पढ़ाई आसान होगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी तेज और सटीक हो सकेगी.

कड़कड़डूमा कोर्ट को मिली साइबर लाइब्रेरी की सौगात
कड़कड़डूमा कोर्ट को मिली साइबर लाइब्रेरी की सौगात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 8, 2025 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में बुधवार को शाहदरा बार एसोसिएशन ने नई साइबर लाइब्रेरी की शुरुआत की. इस पहल को वकीलों और विधि के छात्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. पांच सालों से लगातार संघर्ष और प्रयास के बाद एसोसिएशन ने इस आधुनिक तकनीकी लाइब्रेरी को साकार किया है.

दिल्ली में कानून व्यवस्था को उड़ान मिलनी शुरू हो चुकी है. उड़ान केवल जजमेंट से नहीं, अब तकनीकी से भी होगी. वकीलों को आने वाली दिक्कत का समाधान शाहदरा बार एसोसिएशन ने किया. शाहदरा एसोसिएशन ने कड़कड़डूमा परिसर में दिल्ली के शाहदरा डिस्टिक, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एवं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वकीलों की सुविधा के लिए साइबर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है.

सुशील भाटी, लाइब्रेरियन इंचार्ज, शाहदरा बार एसोसिएशन (ETV Bharat)

'वकीलों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे': लाइब्रेरी के शुभारंभ के मौके पर बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि अब वकीलों को नए कानूनों और उनकी धाराओं को समझने के लिए मोटी किताबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. साइबर लाइब्रेरी में एक क्लिक पर सभी विधिक प्रावधानों, अदालती जजमेंट्स और केस लॉ की जानकारी उपलब्ध होगी. इससे वकीलों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे.

साइबर लाइब्रेरी वकीलों और छात्रों के लिए भी उपयोगी होगी: शाहदरा बार एसोसिएशन के लाइब्रेरियन इंचार्ज सुशील भाटी ने बताया कि साइबर लाइब्रेरी सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं, बल्कि विधि की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी उपयोगी होगी. इसमें एसएससी और एआई से जुड़े एग्जाम की तैयारी की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि खासकर साइबर मामलों से जुड़े केसों में पहले जानकारी जुटाने और सही जजमेंट खोजने में वकीलों को कठिनाई होती थी, लेकिन अब यह समस्या खत्म हो जाएगी.

साइबर लाइब्रेरी "कानूनी शिक्षा और प्रैक्टिस का डिजिटल केंद्र": भाटी ने आगे कहा कि इस लाइब्रेरी के माध्यम से युवा वकीलों को केस तैयार करने में नई दिशा मिलेगी और पुराने वकीलों को भी अद्यतन जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी. इस सुविधा के जरिए कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत पढ़ना और सीखना और भी आसान हो जाएगा.

स्थानीय वकीलों और छात्रों ने साइबर लाइब्रेरी को "कानूनी शिक्षा और प्रैक्टिस का डिजिटल केंद्र" बताते हुए शाहदरा बार एसोसिएशन का आभार जताया. उनका कहना है कि इस पहल से न केवल वकालत की पढ़ाई आसान होगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी तेज और सटीक हो सकेगी. इस मौके पर उद्घाटन के दौरान प्रिंसिपल जज ईस्ट संजीव जैन प्रिंसिपल जज शाहदरा संजय शर्मा प्रिंसिपल जज नॉर्थ ईस्ट सुखविंदर कौर मुख्य अतिथि के तौर पर रहे.

ये भी पढ़ें :

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI KARKARDOOMA COURTCYBER LIBRARY FOR LAWYERS STUDENTSकड़कड़डूमा कोर्ट साइबर लाइब्रेरीCYBER LIBRARY IN KARKARDOOMA COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.