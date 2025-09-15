ETV Bharat / state

यूपी के इस गांव को मिला ICRT अवॉर्ड, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में मिला सम्मान, पर्यटन मंत्री बोले- ग्रामीण पर्यटन में मिसाल

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म (ICRT) द्वारा कारिकोट गांव को ‘शांति एवं आपसी समझ’ श्रेणी में प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है.

बहराइच जिले के कारिकोट गांव को मिला अवॉर्ड.
बहराइच जिले के कारिकोट गांव को मिला अवॉर्ड. (Photo Credit; media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कारिकोट गांव को इंडियन सबकांटिनेंटल रिस्पांसिबल टूरिज्म (ICRT) अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया है. भारत-नेपाल सीमा से सटा यह गांव ग्रामीण पर्यटन में मिसाल बनकर उभरा है. पर्यटन विभाग की पहल पर ग्रामीणों ने होम स्टे की शुरुआत की, जिससे गांव को वैश्विक पहचान मिली. दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ने कारिकोट के साथ पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि कारिकोट गांव को मिला सम्मान विभागीय प्रयासों का रिजल्ट है. गांव ने ग्रामीण पर्यटन में विशेष पहचान बनाई है. सीमा पर्यटन जैसी अभिनव पहल भी की है. इन प्रयासों से स्थानीय समुदाय, खासकर युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला है. साथ ही गांव की संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प और लोक कलाओं को नई पहचान मिली है.

शांति एवं आपसी समझ कैटेगरी में मिला सम्मान : उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार को बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) मुकेश चन्द्र, ग्राम सचिव सुशील कुमार सिंह और ग्राम प्रधान पार्वती ने ग्रहण किया. इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म (ICRT) द्वारा कारिकोट गांव को ‘शांति एवं आपसी समझ’ श्रेणी में प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है.

कारिकोट बना रिस्पांसिबल टूरिज्म का मॉडल : कारीकोट गांव भारत-नेपाल सीमा और हरे-भरे कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है. यह गांव जिम्मेदार पर्यटन (रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म) के एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है. कारिकोट गांव के किसान ग्रामीण पर्यटन के अलावा बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती करते हैं. उन हल्दी को तैयार करने की जिम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं पर है. हल्दी की खेती से महिलाएं जहां आत्मनिर्भर हुई हैं, इससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी होता है. स्थानीय थारू समुदाय सहित समाज के अन्य लोगों की भागीदारी क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है.

ग्रामीण पर्यटन में विशेष स्थान दिलाना उद्देश्य : मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ग्रामीण पर्यटन को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है. विभाग का उद्देश्य राज्य को धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में भी विशिष्ट पहचान दिलाना है. प्रदेश के गांव केवल कृषि और परंपराओं के केंद्र नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक समरसता के भी प्रतीक हैं. रूरल टूरिज्म के माध्यम से इन विशेषताओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है.

रूरल टूरिज्म को मिल रहा प्रोत्साहन : विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया ने कहा, प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रूरल टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसी कड़ी में कारिकोट गांव को मिला सम्मान विभागीय प्रयासों और ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में सफलता का परिणाम है.

यह भी पढ़ें : स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सीएम योगी बोले- आज का समय टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन करने वाला देश दुनिया को लीड करेगा

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHRAICH NEWSKARIKOT VILLAGE OF BAHRAICHKARIKOT VILLAGE RECEIVED ICRT AWARDकारिकोटा गांव को मिला अवॉर्डBAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.