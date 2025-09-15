ETV Bharat / state

यूपी के इस गांव को मिला ICRT अवॉर्ड, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में मिला सम्मान, पर्यटन मंत्री बोले- ग्रामीण पर्यटन में मिसाल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कारिकोट गांव को इंडियन सबकांटिनेंटल रिस्पांसिबल टूरिज्म (ICRT) अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया है. भारत-नेपाल सीमा से सटा यह गांव ग्रामीण पर्यटन में मिसाल बनकर उभरा है. पर्यटन विभाग की पहल पर ग्रामीणों ने होम स्टे की शुरुआत की, जिससे गांव को वैश्विक पहचान मिली. दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ने कारिकोट के साथ पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि कारिकोट गांव को मिला सम्मान विभागीय प्रयासों का रिजल्ट है. गांव ने ग्रामीण पर्यटन में विशेष पहचान बनाई है. सीमा पर्यटन जैसी अभिनव पहल भी की है. इन प्रयासों से स्थानीय समुदाय, खासकर युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला है. साथ ही गांव की संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प और लोक कलाओं को नई पहचान मिली है.

शांति एवं आपसी समझ कैटेगरी में मिला सम्मान : उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार को बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) मुकेश चन्द्र, ग्राम सचिव सुशील कुमार सिंह और ग्राम प्रधान पार्वती ने ग्रहण किया. इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म (ICRT) द्वारा कारिकोट गांव को ‘शांति एवं आपसी समझ’ श्रेणी में प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है.

कारिकोट बना रिस्पांसिबल टूरिज्म का मॉडल : कारीकोट गांव भारत-नेपाल सीमा और हरे-भरे कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है. यह गांव जिम्मेदार पर्यटन (रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म) के एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है. कारिकोट गांव के किसान ग्रामीण पर्यटन के अलावा बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती करते हैं. उन हल्दी को तैयार करने की जिम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं पर है. हल्दी की खेती से महिलाएं जहां आत्मनिर्भर हुई हैं, इससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी होता है. स्थानीय थारू समुदाय सहित समाज के अन्य लोगों की भागीदारी क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है.