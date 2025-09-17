ETV Bharat / state

जहरीली शराब मौत मामला : मुफ्तखोरी बनी मौत का कारण, करही गांव से दो आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा : बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में जहरीली शराब पीने से दो युवकों की मौत हुई थी. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी भोला राम टंडन गांव में अवैध शराब बेचता था. जहां से मनोज कश्यप और सूरज यादव हमेशा शराब पीते थे.दोनों अक्सर भोला को अवैध शराब बेचने के मामले ने जेल भेजने की धमकी देकर मुफ्त में शराब मांगते थे. उन्हीं दोनों को रास्ते से हटाने के लिए भोला राम ने अपने चचेरे भाई अनिल टंडन से शराब और सुहागा भी मंगवाया. जिसे शराब में मिलाकर 14 सितंबर को सूरज और मनोज को पीने के लिए दिया.जिससे दोनों की मौत हो गई.







जेल भेजने की धमकी बना कारण : एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि करही गांव का भोला राम टंडन पहले भी अवैध शराब बेचने के कारण पकड़ा गया है और जेल भी गया है.पहले उपसरपंच इनको छुड़ाने के लिए वकील और अन्य मदद करता था. लेकिन उपसरपंच की मौत के बाद इसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था. वहीं सुरेश और मनोज दुकान में काम करने के बाद अक्सर भोला के पास शराब लेते और मुफ्त में शराब मांगते विवाद करते. पुलिस को बताकर जेल भेजने की धमकी देते थे.उपसरपंच की मौत के बाद भोला राम इनकी धमकी से भयभीत था. अपने चचेरे भाई अनिल टंडन से बिर्रा शराब दुकान से 14 बॉटल जिप्सी ब्रांड का शराब बेचने के लिए मंगाया और सुरेश और मनोज को मारने के लिए सुहागा भी मंगाया. अनिल ने बिर्रा बाजार मे सोना चांदी के कारोबार करने वाले से तंत्र मंत्र के लिए सुहागा खरीद ली और भोला को उपलब्ध कराया.

आरोपी भोला राम और अनिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शराब पीने के बाद हो गई मौत : एसपी के मुताबिक भोला राम ने बड़ी ही चालाकी से शराब के ढक्कन को सुजा से खोला और उसमें सुहागा मिलाकर बंद कर दिया.उस बॉटल को अलग स्थान में रखकर मनोज और सुरेश के आने का इंतजार करने लगा.14 सितंबर को जब दोनों भोला की दुकान महुआ शराब पीने गए. भोला राम ने उन्हें अंग्रेजी शराब दे दी और अपने ही दुकान से चखना दे दिया. कुछ दूर जाकर दोनों ने शराब पी इसके बाद बेहोश हो गए. सारंगढ़ अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.