यूपी के 24 साल के कैप्टन जिन्होंने शहीद होने से पहले लिखा था 'मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं' - CAPTAIN MANOJ KUMAR PANDEY

एक वीर के अद्भुत शौर्य की कहानी. ( etv bharat )

Published : July 21, 2025 at 9:15 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 10:15 AM IST

लखनऊः महज 24 साल की उम्र में देश के लिए हंसते-हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले यूपी के कैप्टन की शहादत को सेना एक बार फिर से नमन कर रही है. दरअसल, कारगिल युद्द की 26वीं वर्षगांठ (26 जुलाई) से पहले सेना के अफसर उस युद्द में शहीद हुए योद्धाओं के परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में यूपी के इस शहीद कैप्टन के घर पहुंचकर सेना के अफसरों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. कौन थे कैप्टन: हम बात कर रहे हैं यूपी के 24 साल के शहीद कैप्टन मनोज पांडेय के बारे में. उनका जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के कसमंडा के रूढा गांव में हुआ था. बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी. वह बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते थे. उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत की. एक नजर. (etv bharat) कहां पढ़ाई की: उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखनऊ से पढ़ाई की थी. बाद में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से उन्होंने प्रशिक्षण लिय़ा. NDA में ट्रेनिंग के बाद मनोज पांडे भारतीय सेना की बहादुर रेजिमेंट 1/11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए. शहीद कैप्टन मनोज पांडेय को अर्पित की जाती है श्रद्धांजलि. (etv bharat)

जब फार्म में ये लिखकर जताई इच्छाः उनकी भर्ती के दौरान कुछ रोचक बातें चर्चा में रहीं. एनडीए के फॉर्म में उन्होंने लिखा था: 'I want to win the Param Vir Chakra.' उन्होंने फार्म में स्पष्ट तौर पर अपना संकल्प लिख दिया और इच्छा जताई थी कि वह देश के लिए परमवीर चक्र जीतना चाहते हैं. आगे चलकर उनका संकल्प पूरा भी हुआ. कहा जाता है कि एक बार SSB इंटरव्यू में भी उनसे पूछा गया था कि आप सेना में भर्ती क्यों होना चाहते हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया था 'मुझे परम वीर चक्र जीतना है'.

