ETV Bharat / state

कारगिल विजय दिवस 2025; यूपी के इस शहर में 21 परमवीर चक्र विजेता रणबांकुरों की लगी हैं प्रतिमाएं, पढ़िए इनकी शौर्य गाथा - KARGIL VIJAY DIWAS

21 परमवीर चक्र विजेता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 26, 2025 at 6:31 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 6:38 AM IST 22 Min Read

लखनऊ: आज कारगिरल दिवस है. 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चले युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए थे. आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे. लखनऊ में भारतीय सेना ने अब तक हुए युद्धों के नायकों की शौर्य गाथा बताने के लिए स्मारक स्मृतिका बनाई है. इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं. इन प्रतिमाओं के साथ रणबांकुरों की दास्तां भी लिखी गई है. अदम्य साहस के लिए दिए जाने वाले परमवीर चक्र और अशोक चक्र के विजेताओं के हिम्मत और जज्बे की कहानियों को पढ़ने हर लोग यहां बड़ी संख्या में रोज यहां आते हैं. इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के दर्ज हैं नाम: मध्य कमान की युद्ध स्मारक स्मृतिका में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ उनकी प्रतिमा लगी है. उनकी वीर गाथाओं का जिक्र है. इन परमवीर चक्र विजेताओं में 4 कुमाऊं रेजीमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा, 1 राजपूत रेजीमेंट के नायक जदूनाथ सिंह, बम डिफ्यूजल यूनिट के सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, 6 राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह, 4 ग्रेनेडियर्स हवलदार अब्दुल हमीद, 1/8 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट मेजर धन सिंह थापा, 1 सिख रेजीमेंट सूबेदार जोगिंदर सिंह, 17 पूना हॉर्स लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 13 कुमाऊं रेजीमेंट मेजर शैतान सिंह, 1 सिख रेजीमेंट नायक करम सिंह, 18 स्क्वाड्रन वायु सेवा फ्लाइंग ऑफीसर निर्मलजीत सिंह सेखों, ग्रेनेडियर्स मेजर होशियार सिंह, 14 गार्ड्स लांस नायक अल्बर्ट एक्का, 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स राइफलमैन संजय कुमार, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स कैप्टन विक्रम बत्रा, 1/11 गोरखा राइफल्स कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सूबेदार मेजर (मानद कैप्टन) बाना सिंह, राजपूताना राइफल्स हवलदार भैरों सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सूबेदार संदीप उन्नीकृष्णन का नाम दर्ज है. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, राइफलमैन संजय कुमार, मेजर शैतान सिंह भाटी, ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव. (Photo Credit; ETV Bharat) 1. मेजर सोमनाथ शर्मा: 31 जनवरी 1923 को जम्मू में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा ने 22 फरवरी 1942 को भारतीय सेना की 4 कुमायूं रेजीमेंट में बतौर कमीशंड अधिकारी प्रवेश लिया. मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को तीन नवंबर 1947 को कश्मीर घाटी के बडगाम मोर्चे पर जाने का आदेश दिया गया. जब दुश्मन के 500 सैनिकों ने तीन तरफ से भारतीय सेना को घेरकर हमला शुरू कर दिया, तब मेजर शर्मा ने दुश्मन बहादुरी से मुकाबला किया. उनकी टुकड़ी के कई जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके थे. मेजर सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ भी चोटिल हो गया था, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं की. वे मैग्जीन में गोलियां भरकर सैनिकों को पहुंचाते गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे दुश्मन सेना के एक मोर्टार का शिकार हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए. मेजर सोमनाथ शर्मा वीरता के लिए दिए जाने वाले देश के परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे. 2. नायक जदुनाथ सिंह: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में 21 नवंबर 1916 को जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजीमेंट में भर्ती हुए. जनवरी 1948 में कबाइली आक्रमण के समय उन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया. जदुनाथ के सिपाही वीरगति को प्राप्त होते गए, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे. जब सभी सिपाही घायल हो गए तो जदुनाथ ने अकेले ही गोलियों की बौछार कर दुश्मनों का सामना किया. उन्होंने दुश्मन सेना को खदेड़ दिया. जब तक पैरा राजपूत की तीन अन्य टुकड़ियां मोर्चे पर पहुंचतीं, जदुनाथ युद्ध में जमे रहे. अचानक कहीं से एक गोली आकर उनके सिर में लगी और वे वीरगति को प्राप्त हो गए. उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया. मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत. (Photo Credit; ETV Bharat) 3. सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे: कर्नाटक के धारवाड़ स्थित हवेली गांव में 26 जून 1918 को पैदा हुए रामा राघोबा राणे को जीवित रहते हुए सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. जुलाई 1940 को बम डिफ्यूजल यूनिट में आने के बाद उन्हें नायक के रूप में प्रमोशन मिला और वे 26 इंफेंट्री डिवीजन की 28 फील्ड कंपनी में आए. इसके बाद उन्हें सेकंड लेफ्ट‍िनेंट बनाकर जम्मू-कश्मीर में तैनाती दी गई. कश्मीर में कबाइली हमले के समय नौशेरा की फतह के बाद बारवाली रिज, चिंगास और राजौरी पर कब्जा करने के लिए नौशेरा-राजौरी मार्ग पर दुश्मनों की सुरंगों को साफ करना जरूरी था. इस मोर्चे पर रामा राघोबा और उनकी साथियों ने आठ अप्रैल 1948 को बहादुरी और सूझबूझ के साथ काम किया. 10 अप्रैल तक वे लगातार संघर्ष में डटे रहे. 11 अप्रैल 1948 तक उन्होंने चिंगास का रास्ता साफ कर दिया और इस दिन भी रात 11 बजे तक आगे के रास्ते की सभी बाधाएं हटा दीं. अपने देश की जीत के लिए सेकंड लेफ्टि‍नेंट रामा राघोबा को ये सम्मान मिला. सबसे यादगार बात ये रही कि उन्होंने ये सम्मान स्वयं ही प्राप्त किया. 4. कंपनी हवलदार मेजर पीरूसिंह शेखावत: हवलदार मेजर पीरूसिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले के रामपुरा बेरी गांव में 20 मई 1918 को पैदा हुए थे. साल 1936 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए. वे राजपुताना राइफल्स की डी कंपनी में में शामिल हुए. 1948 की गर्मियों में जब पाक सेना और कबाइलियों ने मिलकर जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर किया तो भारतीय सेना ने टीथवाल पहाड़ी पर मोर्चा संभाला. दुश्मन ऊंचाई पर था. वहां से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी को सौंपा गया. इस कंपनी का नेतृत्व पीरूसिंह शेखावत ने किया. भारतीय सैनिकों को संकरे और खतरनाक मार्ग से गुजरना था, जो सिर्फ एक मीटर चौड़ा था, दूसरी ओर दर्रा था. दुश्मन ने डी कंपनी पर भीषण हमला किया और 51 सैनिक शहीद हो गए. बहादुर पीरूसिंह साथियों संग राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते गए. उनका पूरा शरीर गोलियों से घायल था. तभी एक बम धमाके में उनका चेहरा जख्मी हो गया. इसके बावजूद वे दुश्मन के दो बंकरों को ध्वस्त करने में सफल रहे. तीसरे बंकर पर उन्होंने बम फेंका ही था कि उनके सिर में एक गोली आकर लग गई. पीरू सिंह ने दुश्मन को तो तबाह कर दिया लेकिन स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हो गए. उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. वीर अब्दुल हमीद, लांस नायक अल्बर्ट एक्का,लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर धनसिंह थापा. (Photo Credit; ETV Bharat) 5. लांसनायक करम सिंह: पंजाब के संगरूर जिले के भालियां में 15 सितंबर 1915 को पैदा हुए लांसनायक करमसिंह को 1948 में परमवीर चक्र (जीवित रहते हुए) से सम्मानित किया गया. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान करम सिंह 26 वर्ष की आयु में भारतीय सेना की सिख रेजीमेंट में शामिल हुए. द्वितीय विश्वयुद्ध में अपनी वीरता के लिए करमसिंह को 1944 में सेना पदक से नवाजा गया और पदोन्नत कर उन्हें लांसनायक बना दिया गया. 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा के शहीद हो जाने के बाद लांसनायक करमसिंह ने बखूबी मोर्चा संभाला और न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि अपनी टुकड़ी को भी सही सलामत रखा. लांसनायक करम सिंह ने अपने हाथों से परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त किया. साल 1995 में अपने ही गांव में उनका निधन हुआ. 6. कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया: पंजाब के शकरगढ़ के जनवल गांव में 29 नवंबर 1935 को कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म हुआ. 1946 में बेंगलोर के जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश के बाद 1947 में उनका स्थानांतरण उसी कॉलेज की जालंधर शाखा में हुआ. वर्ष 1953 में वे नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे, जहां से कॉर्पोरल रैंक के साथ आर्मी का हिस्सा बने. 3/1 गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन को संयुक्त राष्ट्र के सैन्य प्रतिनिधि के रूप में एलिजाबेथ विला में दायित्व सौंपा गया. 5 दिसंबर 1961 को एलिजाबेथ विला के गोल चक्कर पर रास्ता रोके तैनात दुश्मन के 100 सैनिकों का मुकाबला कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया ने सिर्फ 16 जवानों के साथ किया. दुश्मन सेना के 40 सैनिकों को ढेर कर डाला. आमने-सामने की इस मुठभेड़ में कैप्टन को एक के बाद एक दो गोलियां लगीं और वे वीरगति को प्राप्त हुए. कैप्टन गुरबचन सिंह, मेजर होशियार सिंह, नायक जदुनाथ सिंह, लांसनायक करम सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)

7. मेजर धनसिंह थापा: हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 अप्रैल 1928 को जन्मे धनसिंह थापा 1949 में सेना में भर्ती हुए. 1962 में चीन की भारत पर आक्रमण की तैयारी थी.. इन परिस्थतियों में आठ गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन की डी कंपनी को सिरी जाप पर चौकी बनाने का आदेश दिया गया, जिसकी कमान मेजर धनसिंह थापा के हाथ थी. चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जब धनसिंह की टुकड़ी में सिर्फ तीन लोग बाकी रह गए थे तो चीन ने हमला जारी रखते हुए धनसिंह थापा और अन्य दो साथियों को बंदी बना लिया. कई तरह से यातना देकर सेना के भेद जानने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक यातना झेलने के बाद भी धनसिंह थापा अपनी देशभक्ति और बहादुरी पर कायम रहे. वे दुश्मन से छुटकारा पाकर भारत लौटे और सेना में लेफ्ट‍िनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत हुए. जीवित रहते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 8. सूबेदार जोगिन्दर सिंह: परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिन्दर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा में हुआ था. 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में शामिल हुए. इस युद्ध में चीन के साथ लड़ने वाले जिन चार पराक्रमी सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनमें जोगिन्दर सिंह भी एक थे. 20 अक्टूबर 1962 को जब चीनी सेना तवांग की ओर बढ़ रही थी तब उनकी एक डिवीजन फौज के आगे भारत की सिर्फ एक सिख कंपनी थी. इसका नेतृत्व सूबेदार जोगिन्दर सिंह ने किया. भारत की तुलना में चीनी सेना में सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी सूबेदार सिंह और उनके साथी इस मुठभेड़ में भी पूरे जोश के साथ लड़ते रहे. दुश्मन की गिरफ्त में आने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला. चीनी फौजों ने न तो उनका शव भारत को सौंपा, न ही उनकी कोई जानकारी दी, पर देश के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनकी यह बहादुरी परमवीर चक्र विजेता के रूप में अमर हो गई. लखनऊ में लगी युद्ध स्मारक स्मृतिका. (Photo Credit; ETV Bharat) 9. मेजर शैतान सिंह भाटी: जोधपुर में साल 1924 में उनका जन्म हुआ. पिता हेम सिंह भाटी भी सेना में लेफ्ट‍िनेंट कर्नल थे. 1962 में भारत-चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अहम भूमिका थी. 13 कुमायूं सी कंपनी के मेजर शैतान सिंह रेजांग ला मोर्चे पर चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते रहे और 18 नवंबर 1962 को शहीद होने से पहले तक भी वे चुशूर सेक्टर में 17 हजार फुट की ऊंचाई पर चीन की गोला-बारूद से लैस भारी सेना का डटकर मुकाबला करते रहे. जब दुश्मन की एक गोली उनकी बांह में लगी और उनका पैर भी जख्‍मी हो गया, तो उन्होंने सैनिकों को खुद को वहीं छोड़ने और दुश्मन का सामना करने का आदेश दिया. मेजर सिंह का मृत शरीर तीन माह बाद युद्धक्षेत्र में मिला. शैतान सिंह को मरणोपरांत

परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. ​10. कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थ‍ित धरमपुर गांव में एक जुलाई 1933 में जन्मे वीर अब्दुल हमीद कुश्ती के दांव-पेंच, लाठी चलाना और गुलेल से निशानेबाजी में माहिर थे. 21 वर्ष की आयु में वे सेना में भर्ती हुए और 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इंफ्रैंट्री रेजीमेंट में शमिल हो गए. जम्मू-कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद को एक पाकिस्तानी आतंकवादी इनायत अली को पकड़वाने पर प्रोत्साहन के रूप में पदोन्नति मिली और वे लांसनायक बना दिए गए. 10 सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब अब्दुल हमीद ने अपनी तोपयुक्त जीप से दुश्मन के तीन टैं‍क ध्वस्त कर दिए. इस बात से तिलमिलाए पाक अधिकारियों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया और दुश्मन की गोलीबारी में वे शहीद हो गए. उनके शौर्य के लिए उन्हें महावीर च‍क्र और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. लखनऊ में लगी युद्ध स्मारक स्मृतिका. (Photo Credit; ETV Bharat) 11. लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापोरे: महाराष्ट्र में जन्मे आर्देशिर बुरजोरजी तारापोरे का 18 अगस्त 1923 में जन्म हुआ. 1965 के युद्ध में फिल्लौरा पर हमला कर चाविंडा को जीतने के लिए जब तारापोरे टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तब दुश्मन ने जवाबी हमले में गोलीबारी शुरू की दी. जि‍सका तारापोरे ने बहादुरी से मुकाबला कर एक स्क्वॉड्रन को इंफैंट्री के साथ लेकर फिल्लौरा पर हमला बोल दिया. तारापोरे की टुकड़ी ने अपने नौ टैंक गंवाते हुए दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया पर इस लड़ाई में तारापोरे खुद दुश्मन का निशाना बन गए और वीरगति को प्राप्त हुए. उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 12. लांसनायक अल्बर्ट एक्का: झारखंड के गुमला जिले के जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ. मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन सेना पर कहर बरपाया था. 3 दिसंबर 1971 के दिन शत्रुओं से लोहा लेते हुए एक्का देश पर कुर्बान हो गए. इस लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. 13. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों: 17 जुलाई 1943 में लुधियाना के रूरका गांव में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म हुआ. 14 दिसंबर 1971 को जब छह पाकिस्तानी सैबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया, तब ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए 18 नेट स्क्वॉड्रन के साथ वहां तैनात थे. दुश्मन के एफ-86 सैबर जेट विमानों का बहादुरी के साथ सामना करते हुए उन्होंने दो सैबर जेट विमानों को ध्वस्त किया. दूसरे सैबर जेट के ध्वस्त होने के धमाके के बाद सेखों ने अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मनसिंह को संदेश भेजा कि शायद मेरा विमान भी अब निशाने पर आ गया है, घुम्मन अब तुम मोर्चा संभालो. इस संदेश को देने के बाद वे देश पर कुर्बान हो गए. 14. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल: पूना के अरुण खेत्रपाल को 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपने अद्‍भुत शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. दिसंबर 1971 में भारत-पाक के बीच हुए युद्ध में 16 दिसंबर को अरुण खेत्रपाल एक स्क्वॉड्रन की कमान संभाले ड्यूटी पर तैनात थे. तभी अन्य स्क्वॉड्रन का संदेश मिलने पर वे मदद के लिए अपनी टुकड़ी लेकर शकरगढ़ के जरपाल की ओर गए. इस दौरान दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते हुए उनका टैंक खुद दुश्मन के निशाने पर आ गया. आग लग जाने पर भी टैंक से नहीं हटे. उनका टैंक एक आघात के कारण बेकार हो गया और वे शहीद हो गए. अरुण खेत्रपाल सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्त वीर थे. 15. मेजर होशियार सिंह: वे उन वीर सैनिकों में शामिल हुए जिन्हें जीवित रहते परमवीर चक्र से सम्मानित होने का मौका मिला. 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्‍भुत वीरता का प्रदर्शन किया था. 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध के अंतिम दो घंटे पूर्व तक जब युद्ध विराम की घोषणा की गई और दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सैनिकों को खत्म करने का भरसर प्रयास कर रही थीं, तब भी होशियार सिंह घायल अवस्था में भी डटे रहे और लगातार दुश्मन सिपाहियों को एक के बाद एक रास्ते से हटाते रहे. मेजर होशियारसिंह की बटालियन जीत दर्ज करा चुकी थी. मेजर को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया गया. 16. नायक सूबेदार बाना सिंह: जम्मू-कश्मीर के काद्याल गांव में 6 जनवरी 1949 को जन्मे नायब सूबेदार बाना सिंह 1969 में सेना में शामिल हुए. सियाचिन के मोर्चे पर लड़ते हुए उन्होंने जो पराक्रम दिखाया उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. सियाचिन में बाना सिंह ने जिस चौकी को फतह किया, उसका नाम ही बाद में बाना पोस्ट रख दिया गया. सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई कायद चौकी को फतह करने के लिए बानासिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया और सैनिकों के साथ बर्फ की बनी उस सपाट दीवार को लांघने में कामयाब हुए, जिसे पार करना अब तक सैनिकों के लिए मुश्किल भरा काम था. बाना सिंह ने न केवल उसे पार किया, बल्कि चौकी पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों पर ग्रेनेड और बैनेट से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. 17. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन: 1972 में भारतीय सेना में महार रेजीमेंट में प्रवेश किया. श्रीलंका व भारत के बीच हुए अनुबंध के तहत भारतीय शांति सेना में वे श्रीलंका गए. 25 नवंबर 1987 को जब अपनी बटालियन के साथ एक गांव में गोला-बारूद की सूचना पर वे घेराबंदी के लिए पहुंचे. वापसी के समय एक मंदिर की आड़ लेकर दुश्मनों ने सैनिक दल पर फायरिंग शुरू कर दी और उनका सामना तमिल टाइगर्स से हुआ. तभी दुश्मन की एक गोली मेजर रामास्वामी परमेश्वर के सीने में लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद मेजर लड़ाई में डटे रहे और बटालियन को निर्देश देते रहे. इस लड़ाई में मेजर के दल ने छह उग्रवादियों को मार गिराया और गोला-बारूद भी जब्त किया, लेकिन सीने में लगी गोली के कारण वे वीरगति को प्राप्त हो गए. उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 18. कैप्टन मनोज कुमार पांडेय: 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के रूधा गांव (सीतापुर) में कैप्टन मनोज कुमार पांडेय का जन्म हुआ था. इंटरमीडियट की पढ़ाई के बाद मनोज पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिल हुए. ट्रेनिंग पूरी कर वे 11 गोरखा राइफल्स रेजीमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशंड ऑफिसर शामिल हुए. उनकी बटालियन को जब सियाचिन में तैनात होना था तब उन्होंने खुद अपने अधिकारी को पत्र लिखकर सबसे कठिन दो चौकियों बाना चौकी या पहलवान चौकी में से एक दिए जाने की मांग की थी. बाद में लंबे समय तक 19 हजार 700 फुट की ऊंचाई पर पहलवान चौकी पर बहादुरी के साथ जमे रहे. 1999 के निर्णायक युद्ध में उनकी बटालियन ने खलूबार को फतह करने की जिम्मेदारी ली और दुश्मन का डटकर सामना किया. दुश्मन सैनिकों को धूल चटाते हुए आखिरकार खलूबार को जीत लिया. हालांकि इस जंग में उनके कंधे और पैर बुरी तरह घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद वे दुश्मन बंकरों को ध्वस्त करते गए. इसी बीच दुश्मन की मशीनगन से निकली एक गोली सीधे उनके माथे पर जाकर लगी. इसके बाद जिसके बाद वे वीरगति को प्राप्त हो गए. सिर्फ 24 साल में शहीद होने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडेय को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया. 19. कैप्टन विक्रम बत्रा: पालमपुर में 9 सितंबर 1974 में विक्रम बत्रा का जन्म हुआ. हांगकांग की मर्चेंट नेवी की नौकरी को ठुकराकर अपने देश को उन्होंने महत्व दिया. वे जम्मू कश्मीर रायफल्स में लेफ्टिनेंट थे. 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को भेजा गया और हम्प व राकी नाब जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया. श्रीनगर-लेह मार्ग के ऊपर 5140 पर एक महत्वपूर्ण चोटी को जीतने के बाद उन्हें 'शेरशाह' व 'कारगिल का शेर' जैसी संज्ञाएं भी दी गईं. इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था, जिसमें वे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे. मिशन पूरा होने का था तभी एक विस्फोट से अपने साथी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए वे आगे बढ़े और एक गोली आकर उनके सीने में धंस गई. इसमें उनके साथी लेफ्ट‍िनेंट नवीन के दोनों पैर जख्मी हो गए और कैप्टन बत्रा शहीद हो गए. अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 20. राइफलमैन संजय कुमार: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पैदा हुए संजय कुमार 1996 में सेना में शामिल हुए. फौज में जाने के सिर्फ तीन वर्षों में ही उनके पराक्रम के लिए उन्हें परमवीर चक्र सम्मान मिला. 4875 फुट ऊंची चोटी के मोर्चे पर बहादुरी दिखाने वाले दो जवानों को परमवीर चक्र दिया गया, जिनमें एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे और दूसरे राइफलमैन संजय कुमार. राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद संजय ने अचानक हमला कर आमने-सामने की मुठभेड़ में तीन दुश्मनों को मार दिया. जीवित रहते उन्हें यह सम्मान मिला. 21. ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव का 10 मई 1980 को जन्म हुआ. 27 दिसंबर 1996 में 18 ग्रेनेडियर बटालियन में शामिल होकर भारतीय सेना का हिस्सा बने. सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त किया. 1999 की लड़ाई में उनका पराक्रम यादगार रहेगा. टाइगर हिल पर तिरंगा लहराना बेहद एक कठिन मिशन था. टाइगर हिल में घुसपैठियों की तीन चौकियां थीं. पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद सिर्फ सात कमांडो वाला दल आगे बढ़ा. दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी में दो जवान शहीद हो गए. आगे बढ़े पांच सैनिकों में से भीषण मुठभेड़ में दुर्भाग्य से चार और सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए. आखिर में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव बचे, जि‍नके बाएं हाथ की हड्‌डी टूट गई थी. योगेन्द्र ने हाथ को अपनी बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल आगे बढ़ना शुरू किया. एके-47 राइफल से 15-20 घुसपैठियों को मार गिराया. दूसरी चौकी पर भी भारत का परचम लहरा दिया. तीसरी चौकी पर कब्जा करने के लिए वे 17,500 फुट की ऊंचाई पर धुआंधार गोलीबारी करते हुए कदम बढ़ाते गए, जिससे डरकर दुश्मन सेना के सिपाही चौकी में ही जाकर छिप गए. योगेंद्र ने बहादुरी से आगे बढ़ उन सभी को मिट्टी में मिला दिया. तीसरी चौकी पर भी भारतीय तिरंगा फहरा दिया. योगेन्द्र सिंह यादव टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में सफल रहे. उनके अद्भुत पराक्रम के लिए उन्हें सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. यह भी पढ़ें: दिल्ली के करीब हाईटेक टाउशिप में नौकरीपेशा को प्लॉट-फ्लैट लेने का सुनहरा मौका; 250 हेक्टेयर में हो रही तैयार, मिलेंगे स्कूल-कॉलेज और अस्पताल

लखनऊ: आज कारगिरल दिवस है. 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चले युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए थे. आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे. लखनऊ में भारतीय सेना ने अब तक हुए युद्धों के नायकों की शौर्य गाथा बताने के लिए स्मारक स्मृतिका बनाई है. इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं. इन प्रतिमाओं के साथ रणबांकुरों की दास्तां भी लिखी गई है. अदम्य साहस के लिए दिए जाने वाले परमवीर चक्र और अशोक चक्र के विजेताओं के हिम्मत और जज्बे की कहानियों को पढ़ने हर लोग यहां बड़ी संख्या में रोज यहां आते हैं. इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के दर्ज हैं नाम: मध्य कमान की युद्ध स्मारक स्मृतिका में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ उनकी प्रतिमा लगी है. उनकी वीर गाथाओं का जिक्र है. इन परमवीर चक्र विजेताओं में 4 कुमाऊं रेजीमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा, 1 राजपूत रेजीमेंट के नायक जदूनाथ सिंह, बम डिफ्यूजल यूनिट के सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, 6 राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह, 4 ग्रेनेडियर्स हवलदार अब्दुल हमीद, 1/8 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट मेजर धन सिंह थापा, 1 सिख रेजीमेंट सूबेदार जोगिंदर सिंह, 17 पूना हॉर्स लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 13 कुमाऊं रेजीमेंट मेजर शैतान सिंह, 1 सिख रेजीमेंट नायक करम सिंह, 18 स्क्वाड्रन वायु सेवा फ्लाइंग ऑफीसर निर्मलजीत सिंह सेखों, ग्रेनेडियर्स मेजर होशियार सिंह, 14 गार्ड्स लांस नायक अल्बर्ट एक्का, 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स राइफलमैन संजय कुमार, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स कैप्टन विक्रम बत्रा, 1/11 गोरखा राइफल्स कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सूबेदार मेजर (मानद कैप्टन) बाना सिंह, राजपूताना राइफल्स हवलदार भैरों सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सूबेदार संदीप उन्नीकृष्णन का नाम दर्ज है. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, राइफलमैन संजय कुमार, मेजर शैतान सिंह भाटी, ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव. (Photo Credit; ETV Bharat) 1. मेजर सोमनाथ शर्मा: 31 जनवरी 1923 को जम्मू में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा ने 22 फरवरी 1942 को भारतीय सेना की 4 कुमायूं रेजीमेंट में बतौर कमीशंड अधिकारी प्रवेश लिया. मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को तीन नवंबर 1947 को कश्मीर घाटी के बडगाम मोर्चे पर जाने का आदेश दिया गया. जब दुश्मन के 500 सैनिकों ने तीन तरफ से भारतीय सेना को घेरकर हमला शुरू कर दिया, तब मेजर शर्मा ने दुश्मन बहादुरी से मुकाबला किया. उनकी टुकड़ी के कई जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके थे. मेजर सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ भी चोटिल हो गया था, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं की. वे मैग्जीन में गोलियां भरकर सैनिकों को पहुंचाते गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे दुश्मन सेना के एक मोर्टार का शिकार हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए. मेजर सोमनाथ शर्मा वीरता के लिए दिए जाने वाले देश के परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे. 2. नायक जदुनाथ सिंह: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में 21 नवंबर 1916 को जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजीमेंट में भर्ती हुए. जनवरी 1948 में कबाइली आक्रमण के समय उन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया. जदुनाथ के सिपाही वीरगति को प्राप्त होते गए, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे. जब सभी सिपाही घायल हो गए तो जदुनाथ ने अकेले ही गोलियों की बौछार कर दुश्मनों का सामना किया. उन्होंने दुश्मन सेना को खदेड़ दिया. जब तक पैरा राजपूत की तीन अन्य टुकड़ियां मोर्चे पर पहुंचतीं, जदुनाथ युद्ध में जमे रहे. अचानक कहीं से एक गोली आकर उनके सिर में लगी और वे वीरगति को प्राप्त हो गए. उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया. मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत. (Photo Credit; ETV Bharat) 3. सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे: कर्नाटक के धारवाड़ स्थित हवेली गांव में 26 जून 1918 को पैदा हुए रामा राघोबा राणे को जीवित रहते हुए सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. जुलाई 1940 को बम डिफ्यूजल यूनिट में आने के बाद उन्हें नायक के रूप में प्रमोशन मिला और वे 26 इंफेंट्री डिवीजन की 28 फील्ड कंपनी में आए. इसके बाद उन्हें सेकंड लेफ्ट‍िनेंट बनाकर जम्मू-कश्मीर में तैनाती दी गई. कश्मीर में कबाइली हमले के समय नौशेरा की फतह के बाद बारवाली रिज, चिंगास और राजौरी पर कब्जा करने के लिए नौशेरा-राजौरी मार्ग पर दुश्मनों की सुरंगों को साफ करना जरूरी था. इस मोर्चे पर रामा राघोबा और उनकी साथियों ने आठ अप्रैल 1948 को बहादुरी और सूझबूझ के साथ काम किया. 10 अप्रैल तक वे लगातार संघर्ष में डटे रहे. 11 अप्रैल 1948 तक उन्होंने चिंगास का रास्ता साफ कर दिया और इस दिन भी रात 11 बजे तक आगे के रास्ते की सभी बाधाएं हटा दीं. अपने देश की जीत के लिए सेकंड लेफ्टि‍नेंट रामा राघोबा को ये सम्मान मिला. सबसे यादगार बात ये रही कि उन्होंने ये सम्मान स्वयं ही प्राप्त किया. 4. कंपनी हवलदार मेजर पीरूसिंह शेखावत: हवलदार मेजर पीरूसिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले के रामपुरा बेरी गांव में 20 मई 1918 को पैदा हुए थे. साल 1936 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए. वे राजपुताना राइफल्स की डी कंपनी में में शामिल हुए. 1948 की गर्मियों में जब पाक सेना और कबाइलियों ने मिलकर जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर किया तो भारतीय सेना ने टीथवाल पहाड़ी पर मोर्चा संभाला. दुश्मन ऊंचाई पर था. वहां से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी को सौंपा गया. इस कंपनी का नेतृत्व पीरूसिंह शेखावत ने किया. भारतीय सैनिकों को संकरे और खतरनाक मार्ग से गुजरना था, जो सिर्फ एक मीटर चौड़ा था, दूसरी ओर दर्रा था. दुश्मन ने डी कंपनी पर भीषण हमला किया और 51 सैनिक शहीद हो गए. बहादुर पीरूसिंह साथियों संग राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते गए. उनका पूरा शरीर गोलियों से घायल था. तभी एक बम धमाके में उनका चेहरा जख्मी हो गया. इसके बावजूद वे दुश्मन के दो बंकरों को ध्वस्त करने में सफल रहे. तीसरे बंकर पर उन्होंने बम फेंका ही था कि उनके सिर में एक गोली आकर लग गई. पीरू सिंह ने दुश्मन को तो तबाह कर दिया लेकिन स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हो गए. उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. वीर अब्दुल हमीद, लांस नायक अल्बर्ट एक्का,लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर धनसिंह थापा. (Photo Credit; ETV Bharat) 5. लांसनायक करम सिंह: पंजाब के संगरूर जिले के भालियां में 15 सितंबर 1915 को पैदा हुए लांसनायक करमसिंह को 1948 में परमवीर चक्र (जीवित रहते हुए) से सम्मानित किया गया. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान करम सिंह 26 वर्ष की आयु में भारतीय सेना की सिख रेजीमेंट में शामिल हुए. द्वितीय विश्वयुद्ध में अपनी वीरता के लिए करमसिंह को 1944 में सेना पदक से नवाजा गया और पदोन्नत कर उन्हें लांसनायक बना दिया गया. 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा के शहीद हो जाने के बाद लांसनायक करमसिंह ने बखूबी मोर्चा संभाला और न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि अपनी टुकड़ी को भी सही सलामत रखा. लांसनायक करम सिंह ने अपने हाथों से परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त किया. साल 1995 में अपने ही गांव में उनका निधन हुआ. 6. कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया: पंजाब के शकरगढ़ के जनवल गांव में 29 नवंबर 1935 को कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म हुआ. 1946 में बेंगलोर के जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश के बाद 1947 में उनका स्थानांतरण उसी कॉलेज की जालंधर शाखा में हुआ. वर्ष 1953 में वे नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे, जहां से कॉर्पोरल रैंक के साथ आर्मी का हिस्सा बने. 3/1 गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन को संयुक्त राष्ट्र के सैन्य प्रतिनिधि के रूप में एलिजाबेथ विला में दायित्व सौंपा गया. 5 दिसंबर 1961 को एलिजाबेथ विला के गोल चक्कर पर रास्ता रोके तैनात दुश्मन के 100 सैनिकों का मुकाबला कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया ने सिर्फ 16 जवानों के साथ किया. दुश्मन सेना के 40 सैनिकों को ढेर कर डाला. आमने-सामने की इस मुठभेड़ में कैप्टन को एक के बाद एक दो गोलियां लगीं और वे वीरगति को प्राप्त हुए. कैप्टन गुरबचन सिंह, मेजर होशियार सिंह, नायक जदुनाथ सिंह, लांसनायक करम सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat) 7. मेजर धनसिंह थापा: हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 अप्रैल 1928 को जन्मे धनसिंह थापा 1949 में सेना में भर्ती हुए. 1962 में चीन की भारत पर आक्रमण की तैयारी थी.. इन परिस्थतियों में आठ गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन की डी कंपनी को सिरी जाप पर चौकी बनाने का आदेश दिया गया, जिसकी कमान मेजर धनसिंह थापा के हाथ थी. चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जब धनसिंह की टुकड़ी में सिर्फ तीन लोग बाकी रह गए थे तो चीन ने हमला जारी रखते हुए धनसिंह थापा और अन्य दो साथियों को बंदी बना लिया. कई तरह से यातना देकर सेना के भेद जानने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक यातना झेलने के बाद भी धनसिंह थापा अपनी देशभक्ति और बहादुरी पर कायम रहे. वे दुश्मन से छुटकारा पाकर भारत लौटे और सेना में लेफ्ट‍िनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत हुए. जीवित रहते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 8. सूबेदार जोगिन्दर सिंह: परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिन्दर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा में हुआ था. 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में शामिल हुए. इस युद्ध में चीन के साथ लड़ने वाले जिन चार पराक्रमी सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनमें जोगिन्दर सिंह भी एक थे. 20 अक्टूबर 1962 को जब चीनी सेना तवांग की ओर बढ़ रही थी तब उनकी एक डिवीजन फौज के आगे भारत की सिर्फ एक सिख कंपनी थी. इसका नेतृत्व सूबेदार जोगिन्दर सिंह ने किया. भारत की तुलना में चीनी सेना में सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी सूबेदार सिंह और उनके साथी इस मुठभेड़ में भी पूरे जोश के साथ लड़ते रहे. दुश्मन की गिरफ्त में आने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला. चीनी फौजों ने न तो उनका शव भारत को सौंपा, न ही उनकी कोई जानकारी दी, पर देश के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनकी यह बहादुरी परमवीर चक्र विजेता के रूप में अमर हो गई. लखनऊ में लगी युद्ध स्मारक स्मृतिका. (Photo Credit; ETV Bharat) 9. मेजर शैतान सिंह भाटी: जोधपुर में साल 1924 में उनका जन्म हुआ. पिता हेम सिंह भाटी भी सेना में लेफ्ट‍िनेंट कर्नल थे. 1962 में भारत-चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अहम भूमिका थी. 13 कुमायूं सी कंपनी के मेजर शैतान सिंह रेजांग ला मोर्चे पर चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते रहे और 18 नवंबर 1962 को शहीद होने से पहले तक भी वे चुशूर सेक्टर में 17 हजार फुट की ऊंचाई पर चीन की गोला-बारूद से लैस भारी सेना का डटकर मुकाबला करते रहे. जब दुश्मन की एक गोली उनकी बांह में लगी और उनका पैर भी जख्‍मी हो गया, तो उन्होंने सैनिकों को खुद को वहीं छोड़ने और दुश्मन का सामना करने का आदेश दिया. मेजर सिंह का मृत शरीर तीन माह बाद युद्धक्षेत्र में मिला. शैतान सिंह को मरणोपरांत

परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. ​10. कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थ‍ित धरमपुर गांव में एक जुलाई 1933 में जन्मे वीर अब्दुल हमीद कुश्ती के दांव-पेंच, लाठी चलाना और गुलेल से निशानेबाजी में माहिर थे. 21 वर्ष की आयु में वे सेना में भर्ती हुए और 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इंफ्रैंट्री रेजीमेंट में शमिल हो गए. जम्मू-कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद को एक पाकिस्तानी आतंकवादी इनायत अली को पकड़वाने पर प्रोत्साहन के रूप में पदोन्नति मिली और वे लांसनायक बना दिए गए. 10 सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब अब्दुल हमीद ने अपनी तोपयुक्त जीप से दुश्मन के तीन टैं‍क ध्वस्त कर दिए. इस बात से तिलमिलाए पाक अधिकारियों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया और दुश्मन की गोलीबारी में वे शहीद हो गए. उनके शौर्य के लिए उन्हें महावीर च‍क्र और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. लखनऊ में लगी युद्ध स्मारक स्मृतिका. (Photo Credit; ETV Bharat) 11. लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापोरे: महाराष्ट्र में जन्मे आर्देशिर बुरजोरजी तारापोरे का 18 अगस्त 1923 में जन्म हुआ. 1965 के युद्ध में फिल्लौरा पर हमला कर चाविंडा को जीतने के लिए जब तारापोरे टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तब दुश्मन ने जवाबी हमले में गोलीबारी शुरू की दी. जि‍सका तारापोरे ने बहादुरी से मुकाबला कर एक स्क्वॉड्रन को इंफैंट्री के साथ लेकर फिल्लौरा पर हमला बोल दिया. तारापोरे की टुकड़ी ने अपने नौ टैंक गंवाते हुए दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया पर इस लड़ाई में तारापोरे खुद दुश्मन का निशाना बन गए और वीरगति को प्राप्त हुए. उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 12. लांसनायक अल्बर्ट एक्का: झारखंड के गुमला जिले के जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ. मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन सेना पर कहर बरपाया था. 3 दिसंबर 1971 के दिन शत्रुओं से लोहा लेते हुए एक्का देश पर कुर्बान हो गए. इस लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. 13. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों: 17 जुलाई 1943 में लुधियाना के रूरका गांव में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म हुआ. 14 दिसंबर 1971 को जब छह पाकिस्तानी सैबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया, तब ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए 18 नेट स्क्वॉड्रन के साथ वहां तैनात थे. दुश्मन के एफ-86 सैबर जेट विमानों का बहादुरी के साथ सामना करते हुए उन्होंने दो सैबर जेट विमानों को ध्वस्त किया. दूसरे सैबर जेट के ध्वस्त होने के धमाके के बाद सेखों ने अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मनसिंह को संदेश भेजा कि शायद मेरा विमान भी अब निशाने पर आ गया है, घुम्मन अब तुम मोर्चा संभालो. इस संदेश को देने के बाद वे देश पर कुर्बान हो गए. 14. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल: पूना के अरुण खेत्रपाल को 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपने अद्‍भुत शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. दिसंबर 1971 में भारत-पाक के बीच हुए युद्ध में 16 दिसंबर को अरुण खेत्रपाल एक स्क्वॉड्रन की कमान संभाले ड्यूटी पर तैनात थे. तभी अन्य स्क्वॉड्रन का संदेश मिलने पर वे मदद के लिए अपनी टुकड़ी लेकर शकरगढ़ के जरपाल की ओर गए. इस दौरान दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते हुए उनका टैंक खुद दुश्मन के निशाने पर आ गया. आग लग जाने पर भी टैंक से नहीं हटे. उनका टैंक एक आघात के कारण बेकार हो गया और वे शहीद हो गए. अरुण खेत्रपाल सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्त वीर थे. 15. मेजर होशियार सिंह: वे उन वीर सैनिकों में शामिल हुए जिन्हें जीवित रहते परमवीर चक्र से सम्मानित होने का मौका मिला. 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्‍भुत वीरता का प्रदर्शन किया था. 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध के अंतिम दो घंटे पूर्व तक जब युद्ध विराम की घोषणा की गई और दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सैनिकों को खत्म करने का भरसर प्रयास कर रही थीं, तब भी होशियार सिंह घायल अवस्था में भी डटे रहे और लगातार दुश्मन सिपाहियों को एक के बाद एक रास्ते से हटाते रहे. मेजर होशियारसिंह की बटालियन जीत दर्ज करा चुकी थी. मेजर को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया गया. 16. नायक सूबेदार बाना सिंह: जम्मू-कश्मीर के काद्याल गांव में 6 जनवरी 1949 को जन्मे नायब सूबेदार बाना सिंह 1969 में सेना में शामिल हुए. सियाचिन के मोर्चे पर लड़ते हुए उन्होंने जो पराक्रम दिखाया उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. सियाचिन में बाना सिंह ने जिस चौकी को फतह किया, उसका नाम ही बाद में बाना पोस्ट रख दिया गया. सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई कायद चौकी को फतह करने के लिए बानासिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया और सैनिकों के साथ बर्फ की बनी उस सपाट दीवार को लांघने में कामयाब हुए, जिसे पार करना अब तक सैनिकों के लिए मुश्किल भरा काम था. बाना सिंह ने न केवल उसे पार किया, बल्कि चौकी पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों पर ग्रेनेड और बैनेट से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. 17. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन: 1972 में भारतीय सेना में महार रेजीमेंट में प्रवेश किया. श्रीलंका व भारत के बीच हुए अनुबंध के तहत भारतीय शांति सेना में वे श्रीलंका गए. 25 नवंबर 1987 को जब अपनी बटालियन के साथ एक गांव में गोला-बारूद की सूचना पर वे घेराबंदी के लिए पहुंचे. वापसी के समय एक मंदिर की आड़ लेकर दुश्मनों ने सैनिक दल पर फायरिंग शुरू कर दी और उनका सामना तमिल टाइगर्स से हुआ. तभी दुश्मन की एक गोली मेजर रामास्वामी परमेश्वर के सीने में लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद मेजर लड़ाई में डटे रहे और बटालियन को निर्देश देते रहे. इस लड़ाई में मेजर के दल ने छह उग्रवादियों को मार गिराया और गोला-बारूद भी जब्त किया, लेकिन सीने में लगी गोली के कारण वे वीरगति को प्राप्त हो गए. उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 18. कैप्टन मनोज कुमार पांडेय: 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के रूधा गांव (सीतापुर) में कैप्टन मनोज कुमार पांडेय का जन्म हुआ था. इंटरमीडियट की पढ़ाई के बाद मनोज पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिल हुए. ट्रेनिंग पूरी कर वे 11 गोरखा राइफल्स रेजीमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशंड ऑफिसर शामिल हुए. उनकी बटालियन को जब सियाचिन में तैनात होना था तब उन्होंने खुद अपने अधिकारी को पत्र लिखकर सबसे कठिन दो चौकियों बाना चौकी या पहलवान चौकी में से एक दिए जाने की मांग की थी. बाद में लंबे समय तक 19 हजार 700 फुट की ऊंचाई पर पहलवान चौकी पर बहादुरी के साथ जमे रहे. 1999 के निर्णायक युद्ध में उनकी बटालियन ने खलूबार को फतह करने की जिम्मेदारी ली और दुश्मन का डटकर सामना किया. दुश्मन सैनिकों को धूल चटाते हुए आखिरकार खलूबार को जीत लिया. हालांकि इस जंग में उनके कंधे और पैर बुरी तरह घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद वे दुश्मन बंकरों को ध्वस्त करते गए. इसी बीच दुश्मन की मशीनगन से निकली एक गोली सीधे उनके माथे पर जाकर लगी. इसके बाद जिसके बाद वे वीरगति को प्राप्त हो गए. सिर्फ 24 साल में शहीद होने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडेय को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया. 19. कैप्टन विक्रम बत्रा: पालमपुर में 9 सितंबर 1974 में विक्रम बत्रा का जन्म हुआ. हांगकांग की मर्चेंट नेवी की नौकरी को ठुकराकर अपने देश को उन्होंने महत्व दिया. वे जम्मू कश्मीर रायफल्स में लेफ्टिनेंट थे. 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को भेजा गया और हम्प व राकी नाब जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया. श्रीनगर-लेह मार्ग के ऊपर 5140 पर एक महत्वपूर्ण चोटी को जीतने के बाद उन्हें 'शेरशाह' व 'कारगिल का शेर' जैसी संज्ञाएं भी दी गईं. इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था, जिसमें वे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे. मिशन पूरा होने का था तभी एक विस्फोट से अपने साथी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए वे आगे बढ़े और एक गोली आकर उनके सीने में धंस गई. इसमें उनके साथी लेफ्ट‍िनेंट नवीन के दोनों पैर जख्मी हो गए और कैप्टन बत्रा शहीद हो गए. अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 20. राइफलमैन संजय कुमार: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पैदा हुए संजय कुमार 1996 में सेना में शामिल हुए. फौज में जाने के सिर्फ तीन वर्षों में ही उनके पराक्रम के लिए उन्हें परमवीर चक्र सम्मान मिला. 4875 फुट ऊंची चोटी के मोर्चे पर बहादुरी दिखाने वाले दो जवानों को परमवीर चक्र दिया गया, जिनमें एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे और दूसरे राइफलमैन संजय कुमार. राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद संजय ने अचानक हमला कर आमने-सामने की मुठभेड़ में तीन दुश्मनों को मार दिया. जीवित रहते उन्हें यह सम्मान मिला. 21. ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव का 10 मई 1980 को जन्म हुआ. 27 दिसंबर 1996 में 18 ग्रेनेडियर बटालियन में शामिल होकर भारतीय सेना का हिस्सा बने. सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त किया. 1999 की लड़ाई में उनका पराक्रम यादगार रहेगा. टाइगर हिल पर तिरंगा लहराना बेहद एक कठिन मिशन था. टाइगर हिल में घुसपैठियों की तीन चौकियां थीं. पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद सिर्फ सात कमांडो वाला दल आगे बढ़ा. दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी में दो जवान शहीद हो गए. आगे बढ़े पांच सैनिकों में से भीषण मुठभेड़ में दुर्भाग्य से चार और सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए. आखिर में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव बचे, जि‍नके बाएं हाथ की हड्‌डी टूट गई थी. योगेन्द्र ने हाथ को अपनी बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल आगे बढ़ना शुरू किया. एके-47 राइफल से 15-20 घुसपैठियों को मार गिराया. दूसरी चौकी पर भी भारत का परचम लहरा दिया. तीसरी चौकी पर कब्जा करने के लिए वे 17,500 फुट की ऊंचाई पर धुआंधार गोलीबारी करते हुए कदम बढ़ाते गए, जिससे डरकर दुश्मन सेना के सिपाही चौकी में ही जाकर छिप गए. योगेंद्र ने बहादुरी से आगे बढ़ उन सभी को मिट्टी में मिला दिया. तीसरी चौकी पर भी भारतीय तिरंगा फहरा दिया. योगेन्द्र सिंह यादव टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में सफल रहे. उनके अद्भुत पराक्रम के लिए उन्हें सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. यह भी पढ़ें: दिल्ली के करीब हाईटेक टाउशिप में नौकरीपेशा को प्लॉट-फ्लैट लेने का सुनहरा मौका; 250 हेक्टेयर में हो रही तैयार, मिलेंगे स्कूल-कॉलेज और अस्पताल

Last Updated : July 26, 2025 at 6:38 AM IST