ETV Bharat / state

26 साल से चुपचाप देश सेवा कर रहा यह जवान, बिना वर्दी के रच रहा इतिहास, PM ने भी की तारीफ - LETTERS TO MARTYR FAMILIES

10वीं पास सिक्योरिटी गार्ड बना देश के शहीदों की आवाज़, 26 क्विंटल दस्तावेज़ में संजोई अमर गाथाएं.

जितेंद्र सिंह का चिट्ठी अभियान
जितेंद्र सिंह का चिट्ठी अभियान (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 6:51 PM IST

5 Min Read

भरतपुर : कुछ लोग ज़िंदगी की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने दर्द को ताकत बनाकर समाज को नई दिशा देते हैं. भरतपुर संभाग के करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र के गांव सूरौठ के जितेंद्र सिंह राठौड़ भी ऐसे ही एक सच्चे देशभक्त हैं. पढ़ाई सिर्फ दसवीं तक, टूटी हुई साइकिल पर रोज़ाना ड्यूटी और एक आंख की रोशनी भी खो दी, फिर भी उनके हौसले कम नहीं हुए. फौजी बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने देशभक्ति का दूसरा रास्ता चुना.

पिछले ढाई दशक से वे देश के उन सपूतों के परिजनों को चिट्ठियां लिखते आ रहे हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर किए. आज उनके पास दो लाख से अधिक जवानों का डेटा, हजारों परिवारों के पते-नंबर और 23,156 शहीदों की तस्वीरें सुरक्षित हैं. यह महज कागज के ढेर या तस्वीरों का संग्रह नहीं, बल्कि शहादत की ऐसी जीवित गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि वतन की रक्षा करने वाले अपने नायकों को हम कभी भुला नहीं सकते.

करौली के जितेंद्र सिंह के बारे में जानिए...
करौली के जितेंद्र सिंह के बारे में जानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

इसे भी पढ़ें: जोधपुर का खेजड़ली मेला: पेड़ बचाने के लिए जान देने वाले 363 शहीदों को किया याद

अधूरा सपना, लेकिन जज़्बा पूरा : जितेंद्र का जन्म 13 अगस्त 1979 को हुआ. बचपन से ही उनका सपना था कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए और भर्ती न हो सके. तब से वे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (SVNIT), सूरत में 26 साल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 2010 को रात करीब 2:30 बजे वे शहीदों के परिवारों को पत्र लिख रहे थे, तभी अचानक आंख के सामने अंधेरा छा गया. जांच में पता चला कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया है और एक आंख की रोशनी चली गई. लेकिन इस कठिनाई ने उनके जज़्बे को और मज़बूत कर दिया.

26 क्विंटल दस्तावेज़ में संजोई अमर गाथाएं
26 क्विंटल दस्तावेज़ में संजोई अमर गाथाएं (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

जापान से मिली प्रेरणा : जितेंद्र कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा जापान की उस परंपरा से मिली, जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आम जनता ने अपनी सेना के लिए भावुक पत्र लिखे थे और वे पत्र आज भी वहां के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं. वे कहते हैं कि हमारे यहां लोग शहीदों को समय के साथ भूल जाते हैं. मैं चाहता था कि ऐसा न हो, इसलिए मैंने शहीदों के परिवारों को पत्र लिखना शुरू किया.

पहली चिट्ठी से शुरू हुआ सफर : जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहला पत्र उन्होंने 12 जाट रेजिमेंट के झुंझुनूं के शहीद खड़ग सिंह के परिवार को लिखा. इसके बाद वे लगातार शहीदों के परिवारों तक पत्र पहुंचाते रहे. पत्र लिखने के साथ उन्होंने शहीदों की तस्वीरें और जानकारियां जुटाना भी शुरू किया.

टूटी साइकिल से रोज़ ड्यूटी
टूटी साइकिल से रोज़ ड्यूटी (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

इसे भी पढ़ें: वीरता को सलाम : राजस्थान के रणबांकुरे, जिन्होंने कारगिल में दिया था अदम्य साहस का परिचय

26 क्विंटल कागज़ में सुरक्षित शहादत की कहानियां : अब तक का उनका यह संग्रह 26 क्विंटल कागज तक पहुंच चुका है. जगह की कमी के कारण इसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तब एनआईटी सूरत के निदेशक ने उन्हें विशेष स्थान उपलब्ध कराया. जितेंद्र अब चाहते हैं कि एक शहीद हॉल बनाया जाए, जहां ये सारी तस्वीरें, दस्तावेज़ और पत्र स्थायी रूप से संरक्षित रह सकें.

बेटे को भी दिया शहीद का नाम : जितेंद्र के घर में भी यह देशभक्ति झलकती है. उन्होंने अपने बेटे का नाम एक शहीद के नाम पर हरदीप सिंह रखा है. बेटा इस समय दुग्ध वितरण के कार्य से जुड़ा है.

भरतपुर के सच्चे देशभक्त की कहानी
भरतपुर के सच्चे देशभक्त की कहानी (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

छात्रों ने दिया साथ और सम्मान : जब SVNIT के विद्यार्थियों को जितेंद्र की कहानी पता चली तो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए. उन्होंने जितेंद्र का सम्मान किया और 50,000 रुपए जुटाए. इसके बाद सभी छात्र डाकघर पहुंचे ताकि शहीद परिवारों को पोस्टकार्ड भेज सकें. लेकिन पोस्टकार्ड की बड़ी संख्या उपलब्ध नहीं थी. तब गांधीनगर डाकघर से 1 लाख पोस्टकार्ड छपवाए गए. तीन महीने तक पूरे सूरत शहर से पोस्टकार्ड लिखवाए गए और अंत में मशाल के साथ रैली निकाली गई, जिसमें जितेंद्र सिंह को सम्मानपूर्वक घुमाया गया.

इसे भी पढ़ें: 22 शहीदों और 200 फौजियों का गांव सोमलपुर, जज्बा ऐसा कि रिटायर्ड सैनिक अब भी सीमा पर लड़ने को हैं बेकरार

प्रधानमंत्री मोदी ने किया उल्लेख : जितेंद्र सिंह की यह अनूठी देशभक्ति अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा रही है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उनका उल्लेख करते हुए कहा कि वे देश के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं.

शहीद हॉल बनाने की अपील : जितेंद्र का कहना है कि शहीदों की यादों और बलिदानों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एक शहीद हॉल की आवश्यकता है. इसमें वे सभी दस्तावेज़ और तस्वीरें रखी जा सकती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के योगदान को देख सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें.

भरतपुर : कुछ लोग ज़िंदगी की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने दर्द को ताकत बनाकर समाज को नई दिशा देते हैं. भरतपुर संभाग के करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र के गांव सूरौठ के जितेंद्र सिंह राठौड़ भी ऐसे ही एक सच्चे देशभक्त हैं. पढ़ाई सिर्फ दसवीं तक, टूटी हुई साइकिल पर रोज़ाना ड्यूटी और एक आंख की रोशनी भी खो दी, फिर भी उनके हौसले कम नहीं हुए. फौजी बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने देशभक्ति का दूसरा रास्ता चुना.

पिछले ढाई दशक से वे देश के उन सपूतों के परिजनों को चिट्ठियां लिखते आ रहे हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर किए. आज उनके पास दो लाख से अधिक जवानों का डेटा, हजारों परिवारों के पते-नंबर और 23,156 शहीदों की तस्वीरें सुरक्षित हैं. यह महज कागज के ढेर या तस्वीरों का संग्रह नहीं, बल्कि शहादत की ऐसी जीवित गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि वतन की रक्षा करने वाले अपने नायकों को हम कभी भुला नहीं सकते.

करौली के जितेंद्र सिंह के बारे में जानिए...
करौली के जितेंद्र सिंह के बारे में जानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

इसे भी पढ़ें: जोधपुर का खेजड़ली मेला: पेड़ बचाने के लिए जान देने वाले 363 शहीदों को किया याद

अधूरा सपना, लेकिन जज़्बा पूरा : जितेंद्र का जन्म 13 अगस्त 1979 को हुआ. बचपन से ही उनका सपना था कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए और भर्ती न हो सके. तब से वे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (SVNIT), सूरत में 26 साल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 2010 को रात करीब 2:30 बजे वे शहीदों के परिवारों को पत्र लिख रहे थे, तभी अचानक आंख के सामने अंधेरा छा गया. जांच में पता चला कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया है और एक आंख की रोशनी चली गई. लेकिन इस कठिनाई ने उनके जज़्बे को और मज़बूत कर दिया.

26 क्विंटल दस्तावेज़ में संजोई अमर गाथाएं
26 क्विंटल दस्तावेज़ में संजोई अमर गाथाएं (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

जापान से मिली प्रेरणा : जितेंद्र कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा जापान की उस परंपरा से मिली, जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आम जनता ने अपनी सेना के लिए भावुक पत्र लिखे थे और वे पत्र आज भी वहां के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं. वे कहते हैं कि हमारे यहां लोग शहीदों को समय के साथ भूल जाते हैं. मैं चाहता था कि ऐसा न हो, इसलिए मैंने शहीदों के परिवारों को पत्र लिखना शुरू किया.

पहली चिट्ठी से शुरू हुआ सफर : जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहला पत्र उन्होंने 12 जाट रेजिमेंट के झुंझुनूं के शहीद खड़ग सिंह के परिवार को लिखा. इसके बाद वे लगातार शहीदों के परिवारों तक पत्र पहुंचाते रहे. पत्र लिखने के साथ उन्होंने शहीदों की तस्वीरें और जानकारियां जुटाना भी शुरू किया.

टूटी साइकिल से रोज़ ड्यूटी
टूटी साइकिल से रोज़ ड्यूटी (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

इसे भी पढ़ें: वीरता को सलाम : राजस्थान के रणबांकुरे, जिन्होंने कारगिल में दिया था अदम्य साहस का परिचय

26 क्विंटल कागज़ में सुरक्षित शहादत की कहानियां : अब तक का उनका यह संग्रह 26 क्विंटल कागज तक पहुंच चुका है. जगह की कमी के कारण इसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तब एनआईटी सूरत के निदेशक ने उन्हें विशेष स्थान उपलब्ध कराया. जितेंद्र अब चाहते हैं कि एक शहीद हॉल बनाया जाए, जहां ये सारी तस्वीरें, दस्तावेज़ और पत्र स्थायी रूप से संरक्षित रह सकें.

बेटे को भी दिया शहीद का नाम : जितेंद्र के घर में भी यह देशभक्ति झलकती है. उन्होंने अपने बेटे का नाम एक शहीद के नाम पर हरदीप सिंह रखा है. बेटा इस समय दुग्ध वितरण के कार्य से जुड़ा है.

भरतपुर के सच्चे देशभक्त की कहानी
भरतपुर के सच्चे देशभक्त की कहानी (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

छात्रों ने दिया साथ और सम्मान : जब SVNIT के विद्यार्थियों को जितेंद्र की कहानी पता चली तो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए. उन्होंने जितेंद्र का सम्मान किया और 50,000 रुपए जुटाए. इसके बाद सभी छात्र डाकघर पहुंचे ताकि शहीद परिवारों को पोस्टकार्ड भेज सकें. लेकिन पोस्टकार्ड की बड़ी संख्या उपलब्ध नहीं थी. तब गांधीनगर डाकघर से 1 लाख पोस्टकार्ड छपवाए गए. तीन महीने तक पूरे सूरत शहर से पोस्टकार्ड लिखवाए गए और अंत में मशाल के साथ रैली निकाली गई, जिसमें जितेंद्र सिंह को सम्मानपूर्वक घुमाया गया.

इसे भी पढ़ें: 22 शहीदों और 200 फौजियों का गांव सोमलपुर, जज्बा ऐसा कि रिटायर्ड सैनिक अब भी सीमा पर लड़ने को हैं बेकरार

प्रधानमंत्री मोदी ने किया उल्लेख : जितेंद्र सिंह की यह अनूठी देशभक्ति अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा रही है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उनका उल्लेख करते हुए कहा कि वे देश के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं.

शहीद हॉल बनाने की अपील : जितेंद्र का कहना है कि शहीदों की यादों और बलिदानों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एक शहीद हॉल की आवश्यकता है. इसमें वे सभी दस्तावेज़ और तस्वीरें रखी जा सकती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के योगदान को देख सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें.

For All Latest Updates

TAGGED:

MARTYR LETTER CAMPAIGNSOLDIER TRIBUTE STORYशहीदों की यादें संरक्षितLETTERS TO MARTYR FAMILIES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.