UKSSSC पेपर लीक विवाद, कांग्रेस ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा, मसूरी में पुतला दहन
UKSSSC पेपर लीक विवाद पर करन माहरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 21, 2025 at 7:52 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पुख्ता तैयारियों का दावा किया था. लेकिन परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता के दावे उस समय खोखले साबित हो गए, जब परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रश्न पत्र आम जनता के बीच में पहुंच गया, ये कहना है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का. अब इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है.
दरअसल, देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने शनिवार को राज्य में कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और उसके एक अन्य साथी को निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया. रविवार को जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, उसके कुछ ही देर बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने सामने आकर परीक्षा केंद्रों से प्रश्न पत्र बाहर आने के सबूत दे दिए. इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है.
उन्होंने कहा कि आज यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला एक बार फिर से उत्तराखंड की फिजाओं में गूंज रहा है. और यह घटना भाजपा के शासन में दोबारा हुई है. उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह और उसके एक अन्य साथी को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है.
माहरा ने कहा कि, यह वो हाकम सिंह है, जो 2021 में यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी रहा. लेकिन 13 महीने की जेल काटने के बाद हाकम सिंह छूट गया. अगर सरकार ने समय रहते नकल माफिया को दंडित किया होता तो निश्चित रूप से आज दोबारा उसमें ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं होती. रविवार को जैसे ही लिखित परीक्षा शुरू हुई, तभी एक युवा वर्ग ने सामने आकर प्रश्न पत्र केंद्रों से बाहर आने के सबूत पेश कर दिए. इससे सरकार सदमे में है.
माहरा ने कहा कि इस समय पूरे उत्तराखंड आपदा की चपेट में है. राज्य में आई आपदा को देखते हुए युवा वर्ग और सभी संगठन पेपर निरस्त या रद्द करने की मांग कर रहे थे. उसके बावजूद सरकार ने हठधर्मिता अपनाते हुए परीक्षाएं आयोजित करा दी.
माहरा ने आरोप लगाया कि जिस तरह 2021 के घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से हाकम सिंह ने अपने पैर पसारे, वो सरकार के संरक्षण में ही हो सकता है. उनका कहना है कि भाजपा शासन काल में ही हाकम सिंह फला फूला, उसके रसूखदारों के साथ संबंध रहे हैं. दरअसल भाजपा के शासनकाल में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है.
मसूरी में कांग्रेस और NSUI का प्रदर्शन: मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूकेएसएसएससी पेपर विवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए और सीधा आरोप लगाया कि सरकार की नाक के नीचे करोड़ों में नौकरियां बिक रही हैं. युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री जगपाल गुसाईं ने सरकार से मांग की कि परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए. यूकेएसएसएससी अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जाए.
