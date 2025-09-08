ETV Bharat / state

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रभारी मंत्री बने कपिल मिश्रा, विकास कार्यों को गति देने की तैयारी में रेखा सरकार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीवर, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए साथ ही समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया

सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

September 8, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुनापार ईलाके में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई. सोमवार शाम को सचिवालय में बुलाई गई बैठक में उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मंत्री कपिल मिश्रा नियुक्त हुए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीवर, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए साथ ही समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यमुना पार्क समेत करोड़ों की परियोजनाओं का सामूहिक उद्घाटन होगा.

कपिल मिश्रा उत्तर-पूर्व संसदीय क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त

मुख्यमंत्री ने बताया कि 18-19 सितंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों के आरोग्य मंदिरों पर हेल्थ कैम्प आयोजित होंगे. दिल्ली सचिवालय में उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों और प्रस्तावों की समीक्षा बैठक में सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली के मेयर राजा इक़बाल सिंह, एमसीडी स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, विधायक एवं पार्षदों सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को उत्तर-पूर्व संसदीय क्षेत्र का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है. वह नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखेंगे और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गति तेज करने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रवार जिम्मेदारियां तय की जाएंगी.

प्रस्तावित कार्यों की जानकारी लिखित में उपलब्ध कराएं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद, विधायक और पार्षद अपने-अपने प्रस्ताव और समस्याएं लिखित रूप में प्रस्तुत करें, तभी उन पर तेजी से कार्रवाई संभव होगी. इस दौरान उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पार्षद अपने द्वारा प्रस्तावित कार्यों की जानकारी सांसद और विधायक को लिखित में उपलब्ध कराएं, ताकि कार्यों में दोहराव न हो और जिम्मेदारी स्पष्ट बनी रहे. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों और फाइलों पर शीघ्र कार्रवाई हो तथा कोई भी फाइल लंबित न रहे. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि हर कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो और जनता को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिले. उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सीवर, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और लिखित प्रस्ताव मिलते ही समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए.

सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

दिल्ली का विकास सरकार की प्राथमिकता

सीएम ने यह भी बताया कि 18-19 सितंबर को दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों के आरोग्य मंदिरों पर हेल्थ कैंप्स आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और दिल्ली सरकार तथा जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोज़गार के नए अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे.

