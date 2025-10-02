ETV Bharat / state

नवरात्रि में खास परंपरा: दुर्ग के मंदिर में होती बेटियों की पूजा, 56 भोग लगाया गया

हर दिन बेटियों को देवी का रूप मानकर होती है पूजा, हर दिन कन्या भोजन होता है.

दुर्ग के मंदिर में होती बेटियों की पूजा, 56 भोग लगाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:09 PM IST

दुर्ग: नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में देवी दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. सत्ती चौरा स्थित दुर्गा मंदिर में सिर्फ मां दुर्गा की नहीं, बल्कि हर दिन बेटियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है.

अष्टमी पर 56 भोग और 3000 से ज्यादा कन्याओं का भोज: इस साल अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर को बड़े आयोजन के साथ मनाई गई. इस दिन मंदिर में मां दुर्गा के लिए 56 तरह के भोग सजाए गए. इसके बाद 3000 से अधिक कन्याओं को भोजन कराया गया. गंजपारा इलाके से कन्याओं को शोभायात्रा के रूप में ससम्मान मंदिर लाया गया.

दुर्ग के मंदिर में होती बेटियों की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनरी ओढ़ाकर पूजा, फिर उपहार देकर विदाई: मंदिर परिसर में कन्याओं को चुनरी ओढ़ाकर देवी रूप में पूजा गया. उन्हें बैठाकर प्रेमपूर्वक भोजन कराया गया और फिर उपहार देकर सम्मानपूर्वक विदा किया गया.

हर दिन अलग-अलग स्कूलों की बेटियों को बुलाया जाता: मंदिर समिति के सदस्य बंटी शर्मा ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र मंदिर है, जहां क्वांर नवरात्रि के नौ दिनों तक रोजाना कन्याओं की पूजा और भोजन कराया जाता है. हर दिन अलग-अलग सरकारी स्कूलों की बच्चियों को बुलाया जाता है. इसके लिए स्कूलों से पंडाल तक लाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की जाती है.

समाज की भागीदारी से होता है इतना बड़ा आयोजन: समाजसेवी पायल जैन ने बताया कि नौ दिनों तक हर दिन 200 से 300 कन्याओं की पूजा होती है. अष्टमी के दिन सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग सेवा में लगे रहते हैं. यह मां दुर्गा की कृपा और समाज की सहभागिता से ही संभव हो पाता है.

