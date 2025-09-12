रामानुजगंज में कानूनगो नशे में धुत होकर तहसील ऑफिस पहुंचा, कलेक्टर ने किया सस्पेंड
कानूनगो को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2025 at 8:22 PM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज तहसील कार्यालय में पदस्थ कानूनगो के शराब के नशे में धुत होकर ऑफिस पहुंचने के मामले में एक्शन लिया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कानूनगो को सस्पेंड कर दिया है.
क्या है पूरा मामला: रामानुजगंज तहसील कार्यालय में पदस्थ कानूनगो शराब के नशे में चूर होकर तहसील ऑफिस पहुंच गया. शराब पीकर किसी तरह ऑफिस तो पहुंच गया लेकिन वह अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहा था. इसके बाद गिरते पड़ते जमीन पर ही लेट गया जिसे उस कार्यालय के सहकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया.
हाईवोल्टेज ड्रामा: कानूनगो का नाम प्रवीण लकड़ा बताया जा रहा है जिसने शराब के नशे में धुत होकर जमकर ड्रामा भी किया. अधिकारियों और सहकर्मी उसे शांत कराने की कोशिश करने लगे लेकिन वह नहीं माना.
लगातार तमाशा किया: शुक्रवार दोपहर तहसील के कानूनगो प्रवीण ने जमकर तमाशा किया. इस दौरान कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित हुआ और कर्मचारी भी असहज दिखाई दिए. करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद सहकर्मियों ने किसी तरह उसे काबू में किया और अस्पताल पहुंचाया.
कलेक्टर ने किया सस्पेंड: इस पूरे मामले में प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई है हालांकि मामले में संज्ञान लेने के बाद कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनगो एवं नायब नाजिर प्रवीण लकड़ा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है. ताकि अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी कड़ा संदेश मिल सके.
छत्तीसगढ़ में इससे पहले शराब के नशे में स्कूल पहुंचने के भी कई मामले सामने आए हैं. जहां हेडमास्टर से लेकर टीचर तक कई बार ऐसे ही शराब पीकर पहुंचे जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हुई. अब तहसील कार्यालय में ऐसी घटना गंभीर चिंता का विषय है.