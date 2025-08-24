बेतिया: बिहार के बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी गांव में कंस वध मेले का आयोजन बड़े उत्साह और धूमधाम से किया गया. इस मेले में हजारों की संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु शामिल हुए. इस खास आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता थी केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने हाथी की पीठ पर बैठकर कंस बध की पारंपरिक रस्म निभाई, जिससे मेले में उत्साह का माहौल बन गया.

बेतिया में कंस वध : केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मेले में अपने पैतृक गांव पहुंचकर हाथी पर सवार होकर कंस वध की रस्म निभाई. यह दृश्य सभी के लिए खास था क्योंकि मंत्री ने परंपरा के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता और जुड़ाव दिखाया. ग्रामीणों ने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए उनकी प्रशंसा की और मेले में उनकी मौजूदगी से उत्साह और भी बढ़ गया.

बेतिया में कंस वध मेले का आयोजन (ETV Bharat)

हजारों ग्रामीणों ने लिया कंस वध मेले में हिस्सा: मेला देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग हरसरी पहुंचे. महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की भीड़ इस आयोजन को और भी रंगीन बना रही थी. ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे आयोजन उनकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ाव बनाए रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक परंपराओं को पहुंचाने में मदद करते हैं.

"इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं और लोगों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं. इस परंपरा को संजोने और आगे बढ़ाने का आह्वान किया."-सतीष चंद्र दुबे, केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्यमंत्री

बेतिया हाथी पर सवार केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे (ETV Bharat)

खिलाड़ियों को मिले पुरस्कार: हरसरी गांव में यह मेला महावीरी अखाड़े के बाद आयोजित किया जाता है. मेले के दौरान स्थानीय खिलाड़ी विभिन्न पारंपरिक खेलों में हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं. खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं जिससे युवा वर्ग में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ता है.

सतीश चंद्र दुबे के पैतृक गांव में मेला: कंस बध मेला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय समाज में भाईचारे और सामूहिक पहचान को भी प्रगाढ़ करता है. इस मेले के माध्यम से ग्रामीण अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व से पेश करते हैं और आने वाले वर्षों तक इसे कायम रखने का संकल्प लेते हैं.

मेले ने बढ़ाई ग्रामीणों में उत्साह: बेतिया के हरसरी गांव में इस मेले ने साबित कर दिया कि परंपराएं कितनी भी पुरानी क्यों न हों, यदि उन्हें संजोया जाए तो वे सदाबहार रहती हैं और समाज को जोड़ने का काम करती हैं. केंद्रीय राज्यमंत्री के इस पहल ने न सिर्फ परंपरा को नया जीवन दिया, बल्कि स्थानीय लोगों के दिलों में उम्मीद और ऊर्जा भी भर दी.

