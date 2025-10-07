ETV Bharat / state

महिला उद्यमी यशस्वी, दूध, दही, घी से तैयार कर रहीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स; गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा

यशस्वी ने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह विदेश भी गईं. इस दौरान आधुनिक तकनीक और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ी कई बारीक चीजों के बारे में भी जानकारी हासिल की. शुरू से ही उनके मन में यह इच्छा थी, कि वह अपनी लाइफ आराम और सुकून से एक प्राकृतिक वातावरण के बीच बिताएंगी. यही, सोचकर करीब 5 साल पहले वह गांव पहुंचीं. यशस्वी बताती हैं, कि हमने महसूस किया कि ग्रामीण महिलाएं संसाधनों के अभाव की वजह से रोजगार नहीं कर पातीं.

कानपुर: दूध, दही, घी, नीम, गुड़हल के फूल-पत्तियों से ब्यूटी प्रोडक्ट भी तैयार किए जा सकते हैं. गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाली यशस्वी, गांव में मिलने वाली प्राकृतिक चीजों से ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं, जिनकी मांग विदेशों तक है. कानपुर के क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी में पहुंची यशस्वी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खूब पसंद किए जा रहे हैं. ETV भारत ने महिला उद्यमी से खास बातचीत की.

छोटी शुरुआत, बड़े सपने: यशस्वी ने गांव में ही रहकर महिलाओं के साथ मिलकर धीरे-धीरे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए. यशस्वी ने महिलाओं को सिखाया कि दूध, दही, घी जैसे प्राकृतिक उत्पादों से भी त्वचा के लिए कई उपयोगी चीजों को तैयार किया जा सकता है. सबसे पहले उन्होंने नेचुरल साबुन और टूथपेस्ट पाउडर तैयार किया. इसे अपने घरवालों और दोस्तों को इस्तेमाल करने के लिए दिया. लोगों को यह प्रोडक्ट अच्छे लगे. इसके बाद उन्होंने यह प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए और धीरे-धीरे इनकी डिमांड बढ़ने लगी. अब तो ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलने लगे हैं.

विदेशों से हो रही डिमांड: यशस्वी ने बताया उन्होंने छोटे स्तर से उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू किया. जब धीरे-धीरे उनके उत्पादों की चर्चा गांव और आसपास के इलाके में होने लगी तब गांव की 15-20 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया. इनके साथ ही मिलकर उन्होंने उत्पादन के काम को और तेज कर दिया. आज वह महिलाएं इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं. यशस्वी द्वारा बनाए गए साबुन और क्रीम की डिमांड सिर्फ देश तक ही नहीं बल्कि सात समुंदर पार से भी हो रही है. कई देशों से उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं. वह अब अपने काम को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही हैं.

कानपुर क्राफ्ट प्रदर्शनी में मिली सराहना: कानपुर में आयोजित क्राफ्ट प्रदर्शनी में भी उनके प्रोडक्ट्स की लोगों ने सरहाना की. इस प्रदर्शनी में उनके स्टाल पर देसी खुशबू और प्राकृतिक सामग्री की विशेष झलक भी लोगों को देखने को मिली. फिलहाल, यशस्वी द्वारा किए गए छोटे से प्रयास से आज एक गांव को नई पहचान मिल रही है. उन्होंने अपनी सोच और मेहनत के दम पर यह साबित करके दिखा दिया कि अगर किसी के अंदर काम करने की इच्छा और लगन है, तो वह गांव की मिट्टी को भी सफलता की खुशबू से महका सकता है.

