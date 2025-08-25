कानपुर : गणेश महोत्सव नजदीक आ रहा है. इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को है. सबसे ज्यादा रौनक महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, लेकिन यह पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. गणेश पूजन के लिए घरों व पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित करने की परंपरा है. ऐसे में गणपति बप्पा की अद्भुत प्रतिमाओं से बाजार सज जाता है. इसी कड़ी में कानपुर के मूर्तिकार आजाद ने भी अपनी प्रतिभा के रंग गणेश प्रतिमाओं में भरने शुरू कर दिए हैं.

कानपुर के आजाद गजानन मूर्तियों में भर रहे प्रतिभा के रंग. (Video Credit : ETV Bharat)

आजाद 18 साल की उम्र से प्रतिमाएं बना रहे हैं. आजाद के अनुसार उनका जीवन काफी ज्यादा संघर्ष भरा रहा. पिता की मृत्यु के बाद परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी किशोरावस्था से आ गई थी. बचपन से मूर्तियां बनाने का शौक था. करीब 18 साल की उम्र में नवरात्र के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की. प्रतिमा दुर्गा पंडाल में रखी गई तो लोगों ने खूब सरहाना की. इसके बाद पढ़ाई के मूर्तियां बनाने में भी रुचि बढ़ गई. अब आजाद के पास कई युवा मूर्ति कला सीखने आते हैं.

गणेश प्रतिमाओं की विदेश में भी मांग. (Photo Credit : ETV Bharat)

सड़क किनारे मूर्ति तैयार करने वालों से मिली प्रेरणा

आजाद द्वारा तैयार गणेश प्रतिमाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)



ईटीवी भारत से बातचीत मूर्तिकार आजाद ने बताया कि बचपन में स्कूल जाते समय अक्सर नजर सड़क किनारे मूर्ति तैयार करने वालों पर पड़ती थी. यहीं से जिज्ञासा बढ़ी और स्कूल से लौट कर घर पर मिट्टी की मूर्तियां बनानी शुरू कीं. धीरे धीरे मूर्तियों में निखार नहीं आने लगा तो हौसला बढ़ा और फिर मूर्तियां निरखने लगीं. तैयार मूर्तियों को बेचने से आमदनी हुई तो पढ़ाई के साथ घर का खर्च भी निकलने लगा. इसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब कारोबार के साथ लोगों को रोजगार में भी दे रहे हैं.

गणेश प्रतिमा को निखारता कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)

18 फुट की प्रतिमा की खासियत

मूर्तिकार आजाद ने बताया कि इस प्रतिमा को तैयार करने में करीब 20 से 25 दिन का समय लगा है. 18 फुट की प्रतिमा अपने आप में खास है. इसमें फाग अबरी लगी है, जिससे बप्पा के पीछे से आग का फव्वारा निकलेगा. बप्पा के कपड़ों को कोलकाता के कारीगरों ने डिजायन किया है. रत्न जड़ित पोशाक में करीब 22 हजार की लागत आई. इसके अलावा कोलकाता की हावड़ा नदी से मिट्टी मंगाने में 40 हजार रुपये का खर्च आया है. इसमें गणेश जी के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही अपने वाहन के साथ विराजमान हैं. इस प्रतिमा की कीमत 1.50 लाख रुपये है. हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित प्रतिमाएं भी हैं. जिनकी कीमत 2100 रुपये से शुरू होती है. हम पहले गणेश महोत्सव पर 500 मूर्तियां तैयार करते थे, लेकिन महंगाई और डिमांड को देखते हुए सिर्फ 100 प्रतिमाएं ही तैयार की हैं.

