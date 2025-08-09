Essay Contest 2025

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन - KANPUR NEWS

युग दधीचि देहदान अभियान संस्था के संस्थापक मनोज सेंगर ने भैरवघाट से की शुरुआत. शहर के अंदर 250 अस्थि कलश लॉकर्स.

कानपुर का अस्थि कलश बैंक.
कानपुर का अस्थि कलश बैंक. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 8:00 AM IST

कानपुर: अक्सर ही ऐसा देखने और सुनने को मिलता है, जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिजन व्यक्ति की अस्थियों को घाट पर ही छोड़कर चले जाते हैं. कई दिनों तक जब परिजन वापस घाट पर नहीं आते तो उन अस्थियों को इधर-उधर रख दिया जाता है. हालांकि, यह परंपरा खत्म हो और व्यक्ति की अस्थियां सुरक्षित रहें इस मकसद के साथ कानपुर में युग दधीचि देहदान अभियान की शुरुआत की गई.

युग दधीचि देहदान अभियान के संस्थापक मनोज सेंगर ने साल 2014 में कानपुर के भैरवघाट पर विद्युत शवदाह गृह के पास ही अस्थि कलश बैंक की स्थापना की है. इस बैंक में ऐसे व्यक्तियों की अस्थियां रखी जाती हैं, जिन्हें एक निश्चित समय तक कोई लेने नहीं आता. मनोज सेंगर ने कहा कि मौजूदा समय में कानपुर के अंदर तीन घाटों पर अस्थि कलश बैंक की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें 250 अस्थि कलश बैंक रखे जा सकते हैं.

11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन. (Video Credit: ETV Bharat)

लोगों को करना है जागरूक: मनोज सेंगर ने बताया अस्थि कलश बैंक स्थापना के पीछे बड़ा मकसद था कि लोगों को विद्युत शवदाह गृह के प्रति जागरूक किया जा सके. यहां किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार से पर्यावरण को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचती. उन्होंने कहा कि इसके अलावा घाटों पर जब लोग दु:खी अवस्था में पहुंचते हैं, तो उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. हालांकि, विद्युत शवदाह गृहों में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती.

कई शहरों में बनवाएंगे अस्थि कलश बैंक: मनोज सेंगर ने कहा कि अब मेरी योजना है, कि अस्थि कलश बैंक की स्थापना दूसरे शहरों में हो. कानपुर की 50 लाख से अधिक आबादी के अलावा दूसरे शहरों की लाखों की आबादी को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि अब प्रयागराज, इटावा, औरैया, जालौन समेत अन्य शहरों में अस्थि कलश बैंक बनाएंगे. इसके लिए संबंधित जिलों में जिला प्रशासन के आला अफसरों से बात हो गई है. सभी जिलों में विद्युत शवदाह गृहों के समीप अस्थि कलश बैंक स्थापित होंगे.

अस्थि कलशों का पूजन, पितृ पक्ष में विसर्जन: मनोज सेंगर ने बताया कि सावन महीने में जो अस्थि कलश बैंक में रखे होते हैं, उनका पूजन कराया जाता है. इसके अलावा पितृ पक्ष के दौरान अस्थियों को घाट किनारे गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं. उन्होंने कहा कि इन अस्थि कलशों के लिए एक बैंक लॉकर की सुविधा रहती है. जैसे आमतौर पर बैंकों में होती हैं. लॉकर्स की चाबी भी परिजनों को दे दी जाती है. वहीं, परिजनों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.

