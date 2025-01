ETV Bharat / state

प्रेमिका का खर्च उठाने के लिए प्रेमी ने अपने ही घर में डाला डाका, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया केस - THEFT IN ONES OWN HOUSE IN KANPUR

पुलिस की गिरफ्त में चोर ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jan 28, 2025, 10:06 PM IST

कानपुर: यूपी के जिले के बिठूर थाना क्षेत्र के एक घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मंगलवार को खुलासा कर दिया. आरोपी युवक ने प्रेमिका के खर्च पूरे करने में लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए अपने ही घर से जेवरात और कैश चोरी किया था. पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आयुष दोहरे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है.

प्रेमिका का खर्च उठाने के लिए युवक ने की लाखों की चोरी:

बता दें कि, बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना बगदौधी बांगर निवासी बृजेश कुमार दोहरे के घर में सोमवार को चोरी हो गई थी. चोर ने घर से लाखों रुपए की कीमत के जेवरात और नगदी चोरी कर ले गए थे. पीड़ित की शिकायत पर बिठूर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी. पुलिस को जांच के दौरान पीड़ित के बेटे आयुष दोहरी पर संदेह हुआ. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि वह एक युवती से प्रेम करता था और उसके ऊपर उसने पैसे कर्ज लेकर खर्च किए थे. बेरोजगार होने के चलते पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था. कोई कामकाज न होने के कारण मोबाइल सट्टा गेम भी खेलता था, इसमें भी काफी पैसा हार गया था. जिसके चलते मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया था. इसी कारण अपने ही घर में चोरी की योजना बनाई थी.

एडीसीपी वेस्ट विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आरोपी युवक से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि, जब मम्मी सुमन दोहरे, बहन आयुषी दोहरे व भाई ऋषि दोहरे छत के ऊपर धूप में बैठे थे. तभी मौका पाकर कमरे के अंदर रखी आलमारी से मम्मी और बहन के सोने चांदी के गहने और 18,580 रुपए नगदी चोरी करके घर के बाहर बनी छत के ऊपर पॉलिथीन में रखकर छिपा दिए. आरोपी इन गहनों को बेचकर कर्ज को अदा करने के फिराक में था. चोरी करने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उस पर संदेह न हो इसलिए उसने पुलिस को कॉल करके बुलाया था और बार-बार वो कार्रवाई करने की बात कह रहा था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है. पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

