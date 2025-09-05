ETV Bharat / state

बीमार मां को देखने आई महिला ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस - WOMAN COMMITTED SUICIDE

महिला 4 दिन पहले लखनऊ से कानपुर अपनी बीमार मां को देखने आई थी. महिला की ससुराल लखनऊ में है.

महिला ने संदिग्ध हालात में किया सुसाइड.
महिला ने संदिग्ध हालात में किया सुसाइड. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 2:22 PM IST

कानपुर : मायके में अपनी बीमार मां को देखने पहुंची महिला ने संदिग्ध हालात में दो मंजिला मकान की छत से कूदकर जान दे दी. महिला की ससुराल लखनऊ और मायका कानपुर में है. महिला 4 दिन पहले लखनऊ से कानपुर अपनी बीमार मां को देखने आई थी. बीते गुरुवार दोपहर को महिला छत पर पहुंची और अचानक छत से कूद गई और उसकी मौत हो गई.

बताया जा रहा कि आशियाना में रहने वाले सुरेश कुमार सेठी बैंक से मैनेजर के पद से रिटायर्ड हैं. वे अपनी पत्नी स्मिता के साथ रहते हैं. दंपती की एक बेटी और एक बेटा है, बेटी चारू देश से बाहर है और बेटा शिवांशु नोएडा में जॉब करता है. बीती 30 अगस्त को स्मिता अपनी बीमार मां कैलाश रानी अरोड़ा को देखने कानपुर साउथ के गोविंद नगर कानपुर आई थीं. यहां मां के साथ छोटा भाई मनोज और भाभी रहते हैं. मनोज शीशा कारोबारी हैं. स्मिता की छोटी बहन की ससुराल प्रयागराज में है वह भी मां को देखने कानपुर पहुंची थीं. गुरुवार दोपहर में छोटी बहन और भाभी बाजार गई थीं. भाई दुकान पर था. घर पर बीमार मां के अलावा कोई नहीं था. इसी दौरान महिला ने संदिग्ध रूप से आत्महत्या कर ली.



गोविंद नगर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जिस वक्त महिला छत से कूदी उस वक्त घर पर बीमार मां के अलावा कोई नहीं था. महिला की छोटी बहन और भाभी मार्केट गई थीं और भाई दुकान में थे. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी थी. आसपास लगे सीसीटीवी चेक किए गए हैं. जिसमें महिला छत से कूदते हुए दिख रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी.

