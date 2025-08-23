कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीब घटना देखने को मिली है. यहां के रहने वाले युवक हिमांशु पाण्डेय ने अपने ससुर राम प्रसाद तिवारी को फोन किया और बोला- तुम्हारी बेटी को मारकर शव फंदे पर लटका दिया है, आकर देख लो. यह सुनते ही आनन-फानन में राम प्रसाद बेटी दिशा के बारा सिरोही स्थित घर पहुंच गए. यहां उन्होंने जैसे ही बेटी का शव देखा तो फौरन पुलिस बुला ली.

राम प्रसाद ने पुलिस को बताया कि दामाद हिमांशु, उसकी मां आशा पाण्डेय, पिता शिव मोहन समेत अन्य परिवार के लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया. मामले को लेकर एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि जो साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, उनके आधार पर पति हिमांशु, उसके पिता शिव मोहन व मां आशा पांडे समेत 6 नामजद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

एडीसीपी ने बताया कि मामले की जांच एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार को सौंपी गई है. पुलिस को कई वीडियो और ऑडियो ऐसे मिले हैं, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि राम प्रसाद तिवारी की बेटी दिशा के साथ मारपीट की गई. हालांकि उसके बाद दिशा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, मामले की जांच की जा रही है.

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, 6 माह का है बेटा: राम प्रसाद तिवारी ने बताया कि बेटी की शादी लगभग डेढ़ साल पहले कल्याणपुर के बारा सिरोही के रहने वाले पाण्डेय परिवार में की थी. शादी के बाद से ही लगातार ससुराल वाले कभी कैश, कभी जेवर की डिमांड करते थे. कुछ दिन पहले ही दामाद को 2 लाख रुपए दिए थे. पीड़ित परिजनों ने बेटी का शव सड़क पर रखकर जाम भी लगाया. हालांकि, पुलिस के काफी समझाने के बाद परिजन मान गए.

ये भी पढ़ेंः कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द