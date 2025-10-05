कानपुर विश्वविद्यालय में शुरू हुआ इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स; जानिए फीस और आवेदन का तरीका
कानपुर विश्वविद्यालय में बेहद कम फीस पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकेंगे छात्र.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 7:48 AM IST
कानपुर: कानपुर विश्वविद्यालय ने कम्युनिकेटिव इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है. कोर्स की फीस महज 1500 रुपए रखी गई है. कोर्स को करने के बाद आप पूरे विश्वास और जोश के साथ अंग्रेजी बोलना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीख पाएंगे.
इंटरव्यू में मिलेगी मददः कानपुर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लैंग्वेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दीक्षा शुक्ला ने बताया कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से हम बच्चों के साथ-साथ प्रोफेशनल्स लोगों को भी तैयार करने का काम कर रहे है. कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में लोग अंग्रेजी में अपने बारे अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाते है. इतना ही नहीं वो पूछे गए सवालों का भी जवाब नहीं दे पाते है. जिस वजह से उनकी नौकरी पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे में जब वह यह कोर्स को कर लेंगे तो बेझिझक न सिर्फ पूछे गए सवालों का इंग्लिश में जवाब देंगे, बल्कि इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ेगा.
कई क्षेत्रों में अंग्रेजी की बढ़ी डिमांडः उन्होंने कहा कि आज के समय में हर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी बोलना या लिखना आना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस भाषा का इस्तेमाल वर्तमान समय में हर एक क्षेत्र में काफी तेजी के साथ किया जा रहा है. ऑफिस की मीटिंग से लेकर इंटरव्यू तक हर जगह अंग्रेजी ही काम आती है. यहां तक की आज के समय में लोग अपने बच्चों का दाखिला भी अंग्रेजी स्कूलों में कर रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चों की अंग्रेजी बेहतर हो सके.
उन्होंने बताया कि स्कूल के जरिए न सिर्फ ग्रामर पर, बल्कि बोलचाल की अंग्रेजी पर भी पूरा जोर दिया जाएगा. इस कोर्स को जो भी लोग करेंगे उन्हें रोजाना प्रैक्टिस के जरिए अंग्रेजी बोलने की आदत भी डलवाई जाएगी. यह कोर्स बाकी कोर्सों से काफी ज्यादा अलग और प्रभावशाली भी होगा.
