कानपुर से असारवा के बीच स्पेशल ट्रेन, बूंदी और सवाई माधोपुर को मिलेगा फायदा

कानपुर से असारवा के बीच विशेष ट्रेन सवाई माधोपुर, बूंदी, केशोरायपाटन स्टेशन समेत कोटा मंडल के छह स्टेशन से गुजरेगी.

Kota Railway Station
कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 9:00 PM IST

कोटा: दीपावली पर अतिरिक्त भीड़ को देखते कानपुर से अहमदाबाद के असारवा स्टेशन के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन कोटा मंडल के बूंदी और केशोरायपाटन स्टेशन समेत छह स्टेशनों से गुजरेगी. यह ट्रेन उदयपुर, हिम्मतनगर, ईदगाह आगरा, टूंडला और इटावा जैसे 20 स्टेशन पर रुकेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 01905 कानपुर सेंट्रल से असारवा 3 नवंबर तक चलेगी. ट्रेन नंबर 01905 असारवा कानपुर सेंट्रल 4 नवंबर तक चलेगी. यह ट्रेन 01905 कानपुर से सोमवार सुबह 8:15 बजे रवाना होकर उसी दिन दोपहर 3:35 बजे बयाना, 4:40 बजे गंगापुर सिटी, 5:24 बजे सवाई माधोपुर, 6:33 बजे केशोरायपाटन, 7:08 बजे बूंदी और 7:58 बजे मांडलगढ़ पहुंचेगी. रात 11:40 बजे उदयपुर और अगले दिन सुबह 5:45 बजे असारवा पहुंचेगी.

इसी तरह ट्रेन नंबर 01906 असारवा से मंगलवार सुबह 9:15 बजे रवाना होकर दोपहर 3:05 बजे उदयपुर, शाम 6:48 बजे मांडलगढ़, 7:58 बजे बूंदी, 8:38 बजे केशोरायपाटन, 10:13 बजे सवाई माधोपुर, 11:05 बजे गंगापुर सिटी और रात 12:46 बजे बयाना पहुंचेगी. अगले दिन बुधवार सुबह 7:00 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. ट्रेन में जनरल के 8, स्लीपर के 8, थर्ड एसी का एक और सेकंड एसी का एक समेत 21 कोच होंगे. ट्रेन में बुकिंग पीआरएस काउंटर व आईआरसीटीसी वेबसाइट से ऑनलाइन चालू है.

यहां रूकेगी: यह ट्रेन आते और जाते समय इटावा, फिरोजाबाद, टुंडला, इदगाह आगरा, फतेहपुर सीकरी, रूपबास, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन, बूंदी, मांडलगढ़, चंदेरिया, मावली, उदयपुर सिटी, जावर, डूंगरपुर, हिम्मतनगर रूकेगी.

TAGGED:

TRAIN WILL PASS KOTA DIVISIONRUN UNTIL FIRST WEEK OF NOVEMBERSTOPPAGE 6 STATION OF KOTA DIVISIONदिवाली पर रेल सुविधाSPECIAL TRAIN ON DIWALI

