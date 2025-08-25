कानपुर: अमूमन बैंक नाम जेहन में आते ही रुपयों की फिगर या बड़ी सी बिल्डिंग आंखों के सामने आ जाती है. लेकिन, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अनोखा बैंक खुला है, जहां रुपयों का ट्रांजेक्शन नहीं होता. यहां सिर्फ समय का ट्रांजेक्शन होता है. यानी खाते में समय जमा होता है और वही निकाला भी जाता है.

है न चौंकाने वाली कहानी लेकिन, ये सच है. जिस तरह से सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए लोग रोटरी इंटरनेशनल समेत अन्य संगठनों के सदस्य बनते हैं और सेवा कार्यों में अपना समय देते हैं. ठीक उसी तर्ज पर अब कानपुर में पहली बार 20 से अधिक लोगों ने टाइम बैंक की शुरुआत की है.

इस टाइम बैंक का कांसेप्ट अनूठा है. यहां हर सदस्य का जो खाता तैयार होता है उसमें रुपयों का लेनदेन न होकर समय का क्रेडिट जुड़ता है. यानी, जिस सदस्य ने अपने सेवा कार्य के लिए जितना समय बिताया, उसके पास उतने समय का क्रेडिट हो जाएगा. जिसका उपयोग वह सदस्य अपनी जरूरत के समय कर सकता है.

टाइमबैंक के सदस्य महेश कुमार ने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दी. (Video Credit; ETV Bharat)

सुरक्षा के लिए सभी सदस्यों का KYC जरूरी: कानपुर टाइमबैंक के सक्रिय सदस्य महेश कुमार ने बताया जापान में 1973 में इस कांसेप्ट को सबसे पहले शुरू किया गया था. वहां वृद्धजनों की देखरेख के लिए इस तरह का टाइम बैंक बनाया गया. इसके बाद इस कांसेप्ट को दुनिया के कई देशों में लागू किया गया.

देश के कई शहरों में टाइम बैंक: महेश कुमार ने बताया कि मौजूदा समय में अपने देश में 7 हजार से अधिक सदस्य टाइमबैंक से जुड़े हैं. कानपुर में अब हम सभी एक दूसरे को अपना समय देंगे. किसी भी तरह की सुरक्षा के लिए सभी सदस्यों को अपना KYC कराना जरूरी है. सेवानिवृत्त बैंक कर्मी ओपी कनौजिया ने भी बताया कि वह टाइमबैंक से जुड़ चुके हैं. साथ ही सेवा देने के लिए तैयार हैं.

विदेश में टाइम बैंक को सरकार देती है फंड: महेश कुमार ने बताया कि विदेश में तो टाइमबैंक जहां पर चल रहे हैं, वहां सरकारें संस्था को फंड तक देती हैं. इसके साथ ही टाइम बैंक के माध्यम से सदस्यों को जानकारी दी जाती है कि उन्हें कहां पर जाकर अपना समय देना और सेवा कार्य करना है. अब कानपुर में भी इसी तरह सभी सदस्यों का खाता खुल गया है.

टाइम बैंक का क्या है सिद्धांत: टाइम बैंक से जब कोई जुड़ना चाहता है, तो उसे सबसे पहले टाइम बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए सदस्य को अपने आधार और पैन कार्ड की पूरी जानकारी देनी होगी. उसके बाद सदस्य का खाता टाइम बैंक में तैयार हो जाएगा.

जब सदस्य किसी दूसरे सदस्य को अपना समय देगा तो उसके खाते में एंट्री क्रेडिट के रूप में दर्ज होगी. मसलन, यदि एक सदस्य दूसरे सदस्य की 2 घंटे सेवा करता है, या उसके साथ समय बिताता है तो यह टाइम उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा. यानी जमा हो जाएंगे.

इसी प्रकार जब किसी सदस्य को दूसरे सदस्य से समय चाहिए होगा तो वो एंट्री डेबिट के रूप में प्रदर्शित होगी. इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट का पूरा डाटा सदस्य के एकाउन्ट में दिखेगा. अगर सदस्य के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने किसी दूसरे एड्रेस प्रूफ से अपना पंजीकरण करा सकता है. इसमें ख़ास बात ये है, सदस्य को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता है.

