सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा; बाहर निकलते ही परिवार को गले लगाया, कहा- जनता ने बता दिया कि मेरा कोई गुनाह नहीं था
ईटीवी भारत से कहा- साल 2027 में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाएगी मेरी सजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 7:24 PM IST
महराजगंज/कानपुर : हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल से रिहा हो गए. वह महराजगंज जिला कारागार में बंद थे. बाहर आते ही उन्होंने परिवार को गले लगाया. 34 महीने बाद उनके जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की. वहीं ईटीवी भारत से फोन पर पूर्व विधायक ने कहा कि यह कानपुर की जनता की जीत है. जनता ने बता दिया कि मेरा कोई गुनाह नहीं था.
कानपुर के सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी पर आगजनी, प्लॉट कब्जाने, रंगदारी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने जैसे कई आरोप लगे थे. इन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में उनकी रिहाई लंबित थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आखिरकार मंगलवार को जेल के दरवाजे उनके लिए खुल गए. शाम छह बजे के बाद उन्हें रिहा किया गया. जेल से बाहर निकलते ही पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने मीडिया से कहा कि सब अल्लाह का करम है, सत्य की जीत हुई है.
साल 2022 में कानपुर से महराजगंज जेल में हुए थे शिफ्ट : दिसंबर 2022 में इरफान को कानपुर से महराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया था. तब से अब तक वे यहां बंद थे. इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मौजूदा समय सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं. वह लगातार पति की रिहाई के प्रयास में लगी थीं. रिहाई के दौरान इरफान की दोनों बेटियों समेत पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था. उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. जेल से बाहर निकलते ही इरफान ने सबसे पहले अपने परिजनों को गले लगाया. उनके साथ खुशियां बांटीं.
इसके बाद कार की सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया. उन्होंने थम्स-अप का इशारा कर अपनी खुशी भी जाहिर की. लंबे इंतजार के बाद उनकी घर वापसी से समर्थकों ने राहत की सांस ली है.
जेल के बाहर पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष समेत कई नेता : इरफान सोलंकी के रिहाई के समय कारागार के बाहर सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रणव गौतम समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे. मीडिया का भी जमावड़ा था. पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से बाहर निकलते ही समर्थक व मीडिया कर्मी उनके ओर बढ़े लेकिन सीओ सदर जय प्रकाश त्रिपाठी, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने टीम के साथ इरफान को वहां से रवाना कर दिया. जिला कारागार महराजगंज के अधीक्षक वीके गौतम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर इरफान सोलंकी को जमानत पर रिहा किया गया है.
इरफान सोलंकी बोले-अखिलेश और डिंपल ने नहीं छोड़ा साथ : कानपुर में ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में इरफान सोलंकी ने कहा कि यह कानपुर की जनता की जीत है. जनता ने मेरे दुख भरे दिनों में मेरी पत्नी को विधायक बनाया, उसके बाद मेरी रिहाई हो गई. जनता जान गई है कि मेरा कोई गुनाह नहीं था. मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया था. मैंने और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने जो दिन देखे, शायद ही वैसे दिन कभी किसी को देखने पड़े. इतने दिनों में पूर्व सीएम अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने मेरा और मेरे परिवार का कभी साथ नहीं छोड़ा. वह हर कदम पर हमारे साथ ताकत बनकर खड़े रहे.
'बहुत समय तक परिवार से दूर रहना पड़ा' : पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि परिवार से मिलकर बहुत खुश हूं. अब सभी के साथ रहने को मिलेगा. बहुत समय से परिवार के सदस्यों से बिछड़ कर रहना पड़ा. रिहाई के बाद आत्मविश्वास से लबरेज इरफान सोलंकी ने कहा कि उनकी जो योजना है, उसके मुताबिक वह 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द उनकी सजा खत्म हो जाएगी. कहा कि वह संगठन के लिए जिस तरह पहले काम करते थे, उसी तरह संगठन को मजबूती देने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं.
यह भी पढ़ें : आजम खान के बाद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी राहत