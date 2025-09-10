BA पास बना 750 किसानों का मददगार; बढ़ाई 25 फीसद आमदनी, गणतंत्र दिवस परेड में सीएम योगी ने बनाया स्पेशल गेस्ट
26 जनवरी 2025 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से 7 किसानों को स्पेशल गेस्ट बनाकर भेजा था.
कानपुर: महज 28 साल की उम्र में कानपुर के सरसौल निवासी B.A पास किसान रामशंकर तिवारी 750 से अधिक किसानों के मददगार बन गए हैं. अपने किसान पिता का दर्द समझने के बाद रामशंकर तिवारी ने दो साल पहले ही ये ठान लिया था कि अब वह किसानों के साथ उनके खेतों पर मौजूद रहेंगे.
किसानों के दर्द को समझेंगे, उनका निवारण कराकर उन्हें राहत पहुंचाएंगे. मौजूदा समय में वह यही काम एक कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के जरिए कर रहे हैं. रामशंकर कहते हैं, बचपन से ही जीवन किसानों व किसानी के बीच बीता है. जब किसानों के चेहरे पर खुशहाली देखते हैं, तो अच्छा लगता है.
गंगा दूत से FPO तक का सफर: रामशंकर बताते हैं, साल 2019 में नमामि गंगे अभियान की जानकारी मिली. उससे इसलिए भी जुड़ना था, क्योंकि घर गंगा किनारे बसे नजफगढ़ गांव में था. सबसे पहले गंगा दूत बने. इसके बाद अपने गांव आकर किसानों के बीच संपर्क साधा. जब किसानों ने अपनी समस्याएं बताईं तो लगा इनकी मदद कैसे की जा सकती है? इसके बाद सरकार के कृषक उत्पादक संगठन की जानकारी हासिल की.
फिर, एफपीओ का संचालन शुरू कर दिया. पहले 10, फिर 100 और देखते ही देखते 2 साल में 750 किसान जुड़ गए. रामशंकर ने बताया, पिछले वित्तीय वर्ष में उनके एफपीओ का टर्नओवर 60 लाख रुपये तक पहुंचा था. जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे शशांक शुक्ला ने बताया कि रामशंकर ने बहुत कम समय में अपनी मेहनत से किसानों को एफपीओ से जोड़कर उनकी मदद की. वो दूसरों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं हैं.
एफपीओ कार्यालय में तैयार कराई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला: रामशंकर के एफपीओ का नाम डायनमिक किसान प्रोड्यूसर लिमिटेड है. रामशंकर बताते हैं कि जब किसान खेतों में बीज लगाते थे तो अक्सर ही फसल जड़ से खराब होने लगती थी. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क साधा.
उन्होंने मृदा परीक्षण कराने के लिए कहा. कई किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराना चुनौती भरा काम था. सरसौल एफपीओ कार्यालय में ही मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तैयार करा दी, जिसमें आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ भी मदद करते हैं. अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने की तैयारी है.
किसानों को दिलाते हैं मुफ्त बीज: रामशंकर बताते हैं कि किसानों को बीज के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती. इसके लिए उद्यान विभाग के अफसरों के साथ बैठक करके किसानों को एफपीओ के माध्यम से बीज मुहैया कराना शुरू किया.
देखते ही देखते सैकड़ों किसानों को जब फ्री बीज मिल गए तो उनकी लागत कम हुई और आय में इजाफा हो गया. इसी तरह उनकी फसलों को सीधे बाजार तक पहुंचाने का काम भी एफपीओ से कराया जाता है. उनके एफपीओ के जरिए किसानों की आमदनी में 2 साल में 10 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
किसानों जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ा: रामशंकर बताते हैं कि 2 साल में अच्छी संख्या में ऐसे किसान जुड़ गए हैं जिन्होंने जैविक व प्राकृतिक खेती को अपना लिया है. किसान राजेश त्रिपाठी ने बताया, जैसे ही एफपीओ के माध्यम से जैविक व प्राकृतिक खेती के लाभ जाने, तो पेस्टीसाइड का प्रयोग बंद कर दिया.
अब हम खेतों में जीवामृत, घनजीवामृत, दसपरणी, गाय का गोबर, गो मूत्र व मट्ठे का प्रयोग करते हैं. इससे फसलों की पैदावार अच्छी हुई है और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी है. किसान विजय का कहना है कि कुछ समय पहले ही जैविक ढंग से खेती करते हुए सोनामोती गेहूं को उगाया. फसल पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुई. हम एफपीओ से जुड़कर काफी लाभान्वित हुए हैं.
सीएम योगी ने बनाया स्पेशल गेस्ट: रामशंकर बताते हैं कि 26 जनवरी 2025 को जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन हुआ था, उसमें योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से 7 किसानों को स्पेशल गेस्ट बनाकर भेजा था, जिसमें मैं भी था. वहां नमामि गंगे अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर कानपुर में किए गए कार्यों की जानकारी उनसे साझा की थी.
