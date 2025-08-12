कानपुर : वकील अखिलेश दुबे एंड कंपनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है. भाजपा नेता रवि सतीजा के मुकदमे के बाद अब एक और एफआईआर वकील अखिलेश दुबे, उसके सहयोगी लवी मिश्रा व कई अन्य के खिलाफ ग्वालटोली थाने में दर्ज की गई है. डीसीपी सेंट्रल श्रवण सिंह के अनुसार मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी क्लब के निर्माण से जुड़ा है. इस क्लब का काम करने वाले सुजातगंज निवासी ठेकेदार सैफ की तहरीर पर वकील अखिलेश दुबे व उसके सभी सहयोगियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है.

सीपी के पास 10 से अधिक शिकायतें : वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगियों के खिलाफ अब शहर में 10 से अधिक शिकायतें सीपी के पास पहुंच गई हैं. इसके अलावा तमाम लोग गोपनीय ढंग से पुलिस से संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं. पहले भाजपा नेता रवि सतीजा ने फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाने का केस वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. वहीं मुकदमा दर्ज कराने वाले लोगों का आरोप है कि अखिलेश दुबे ने जीना दुश्वार कर रखा है. वहीं पुलिस को यह जानकारी मिली है कि शहर के अलावा कई राज्यों के अपराधी वकील दुबे के दरबार में रोजाना हाजिरी लगाते थे. पुलिस के मुताबिक चांदबाबा कोडवर्ड के नाम से दरबार में अपराधियों की महफिल सजती थी.

केडीए, नगर निगम और पुलिस विभाग से 13 कर्मियों के नाम सामने आए : वकील अखिलेश दुबे की जांच करने वाले कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों को अब केडीए, नगर निगम और पुलिस विभाग से 13 कर्मियों के संदिग्ध नाम मिले हैं. इनकी सबकी अपराध में संलिप्तता भी सामने आई है. इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. वहीं, ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में वकील अखिलेश दुबे को 14 अगस्त को कोर्ट में तलब किया गया है. एसआईटी लगातार वकील दुबे के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर रही है.





भाजपा नेता ने लगाई जान की गुहार : वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराने वाले भाजपा नेता रवि सतीजा ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है. भाजपा नेता ने अपनी और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है. भाजपा नेता का कहना है कि वकील फिर से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा सकता है या उन पर हमला करवा सकता है.

केडीए अफसरों को नहीं मिल रहीं फाइलें, सचिव ने लगाई फटकार : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों को उन जमीनों की फाइलें विभाग में नहीं मिल रही हैं, जिन पर अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने कब्जा करके ऊंची-ऊंची इमारतें बनवा दीं. हालांकि, केडीए सचिव अभय पांडेय ने इस प्रकरण में गंभीरता दिखाते हुए अधीनस्थों को जमकर फटकार लगाई है. केडीए सचिव ने कहा कि हर हाल में फाइलें सामने लाई जाएं. वहीं, अवैध रूप से रहने वाले ऐसे 20 से 25 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं.







