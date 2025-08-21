कानपुर: गुरुवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने घाटमपुर के भदावारा के पास बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई घटना के बाद आरोपी कंटेनर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला. दोनों ही युवक भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे: घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि घाटमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले देवेंद्र उम्र 32 वर्ष जाजपुर निवासी अपने साथी अभिषेक उर्फ रवि शंकर उम्र 20 वर्ष को बाइक से लेकर जहानाबाद स्थित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे.

घाटमपुर के भदावारा के पास हुआ हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)

सजेती थाना क्षेत्र स्थित भदावर के पास चंद्रपुर मोड पर पहुंचते ही सामने की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों की मौत हो गई. दोनों के मौत की सूचना मिली तों बड़ी की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता और परिजन घाटमपुर सीएससी पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

कंटेनर चालक गाड़ी छोड़कर भागा (Photo Credit: ETV Bharat)

देवेंद्र की दो साल पहले हुई थी शादी, पत्नी है प्रेग्नेंट: परिजनों और भीम आर्मा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. पुलिस ने किसी तरह भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और परिजनों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया. देवेंद्र की शादी करीब 2 वर्ष पहले ही हुई थी. देवेंद्र की पत्नी रीता गर्भवती हैं. अभिषेक दो भाई हैं. अभिषेक की मौत के बाद से भाई अंशु, मां फूलन देवी और बहन शीला गहरे सदमे में हैं.

यह भी पढ़ें- एक्टर संजय शुक्ला की पैतृक जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, कानपुर डीएम ने एसडीएम सदर को जांच का आदेश दिया