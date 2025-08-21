ETV Bharat / state

कानपुर में हादसा; तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, दो भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की मौत - KANPUR ROAD ACCIDENT

घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया, सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी. तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई का जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर में सड़क दुर्घटना (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 9:50 PM IST

कानपुर: गुरुवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने घाटमपुर के भदावारा के पास बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई घटना के बाद आरोपी कंटेनर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला. दोनों ही युवक भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे: घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि घाटमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले देवेंद्र उम्र 32 वर्ष जाजपुर निवासी अपने साथी अभिषेक उर्फ रवि शंकर उम्र 20 वर्ष को बाइक से लेकर जहानाबाद स्थित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे.

Photo Credit: ETV Bharat
घाटमपुर के भदावारा के पास हुआ हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)

सजेती थाना क्षेत्र स्थित भदावर के पास चंद्रपुर मोड पर पहुंचते ही सामने की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों की मौत हो गई. दोनों के मौत की सूचना मिली तों बड़ी की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता और परिजन घाटमपुर सीएससी पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

Photo Credit: ETV Bharat
कंटेनर चालक गाड़ी छोड़कर भागा (Photo Credit: ETV Bharat)

देवेंद्र की दो साल पहले हुई थी शादी, पत्नी है प्रेग्नेंट: परिजनों और भीम आर्मा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. पुलिस ने किसी तरह भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और परिजनों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया. देवेंद्र की शादी करीब 2 वर्ष पहले ही हुई थी. देवेंद्र की पत्नी रीता गर्भवती हैं. अभिषेक दो भाई हैं. अभिषेक की मौत के बाद से भाई अंशु, मां फूलन देवी और बहन शीला गहरे सदमे में हैं.

