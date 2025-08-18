कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी है. कई मुकदमों में वांछित सीसामऊ निवासी रवि पांडेय व नौबस्ता निवासी दीपक जादौन के घर पर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से रविवार को कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की चल संपत्ति को पहले अपने कब्जे में लिया. इसके बाद फिर लोडर बुलाकर उसमें रखवाया और संबंधित थाना के मालखाना में जमा करा दिया.

दीनू गैंग के अपराधियों के घर कुर्की. (Video Credit : Media Cell Commissionerate Police)

डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह के मुताबिक आरोपियों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे थे. हालांकि, आरोपियों की ओर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था. ऐसी स्थिति में कोर्ट का आदेश मिलते ही कार्रवाई की गई. साथ ही आरोपियों के आवास पर कुर्की की नोटिसें चस्पा कर दी गईं.





दीनू का साथी है दीपक जादौन : शहर में कुछ दिनों पहले कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने साक्ष्यों के आधार पर कथित अधिवक्ता दीनू उपाध्याय को गिरफ्तार किया था. उसके बाद दीनू के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस को कई शिकायतें मिली थीं. उन शिकायतों के आधार पर दीनू के ऊपर से पांच से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे. मौजूदा समय में आरोपी दीनू उपाध्याय सोनभद्र जेल में बंद है. दीनू पर कार्रवाई के दौरान ही पुलिस को इस बात के भी ठोस प्रमाण मिले थे कि आरोपी दीपक जादौन ने कई जमीनों पर कब्जा करने के दौरान दीनू का साथ दिया था. हालांकि, पुलिस अभी तक दीपक को पकड़ नहीं सकी है.





जल्द ही अन्य आरोपियों के खिलाफ होगी कुर्की : डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. कई ऐसे आरोपी हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी चल रही है.

