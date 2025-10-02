कानपुर के 2 लाख लोगों को नहीं मिलेगा राशन; DSO बोले- अभी भी है मौका, जल्द करा लें केवाईसी, फिर से जुड़ जाएगा नाम
कोटेदार के पास जाकर करा सकते हैं ई-केवाईसी, इसके बाद अगले महीने से मिलने लगेगा राशन.
Published : October 2, 2025 at 5:26 PM IST
कानपुर : जिले के 2 लाख लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है. लिहाजा इनके राशन कार्ड को होल्ड कर दिया गया है. केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी. हालांकि विभाग की ओर से ऐसे लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है. वे अभी भी अपना केवाईसी करा सकते हैं. इससे उनका नाम राशन कार्ड से जुड़ जाएगा. इसके बाद उन्हें राशन भी मिलने लगेगा.
पिछले कई महीनों से लगातार लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा था. इसके बावजूद कुछ लोग इससे बाकी रह गए. ऐसे लोगों का नाम अब कोटेदार के पास मौजूद ई-पॉस मशीन में नहीं दिख रहा है. जिन्होंने केवाईसी करा लिया है, केवल उन्हीं के नाम दिख रहे हैं. अब अगर ऐसे लोग केवाईसी करा लेंगे तो उन्हें अगले महीने से उन्हें राशन मिलना शुरू हो जाएगा.
ई-केवाईसी न कराने पर काट दिया गया नाम : राशनकार्ड के सत्यापन को लेकर कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट (सदस्य) का ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है. 31 अगस्त अंतिम तारीख थी. इसके बाद भी कई बार समय सीमा बढ़ा दी गई. इसके बावजूद कुछ लोग अपना ई-केवाईसी नहीं करवा पाए. ऐसे लोगों की संख्या 2 लाख है. ऐसे लोगों का राशन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया. इनके नाम भी ई-पॉस मशीन से काट दिया गया है.
अभी भी है ई-केवाईसी कराने का मौका : ईटीवी भारत से जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में अभी तक 25 लाख ई केवाईसी हो चुकी है. अभी भी 2 लाख ई-केवाईसी शेष रह गई है. जिन लोगों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करा लें. ऐसे लोग अपने निजी कोटेदार से संपर्क करके ई-केवाईसी करा सकते हैं. इसके बाद उनका नाम मशीन में दिखने लगेगा. अगले महीने से राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा.
ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित है और उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है तो ऐसे लोग अपनी तहसील के आपूर्ति कार्यालय में जाकर या फिर नगर क्षेत्र में अपने -अपने एरिया ऑफिस में एप्लीकेशन भिजवा दें. एआरओ के जरिए उनकी ई-केवाईसी का काम पूरा कर लिया जाएगा.
जिले में हैं 8 लाख राशनकार्ड धारक : जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में राशन की कुल 1376 दुकान संचालित हैं. इन दुकानों में 8 लाख राशन कार्ड धारक हैं. इन 8 लाख राशन कार्ड धारकों में 65000 अंत्योदय कार्ड धारक है जबकि 7 लाख 40 हजार के करीब पात्र गृहस्थी कार्डधारक हैं.
केवाईसी कैसे कराएं : ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए नजदीकी राशन की दुकान पर जाना पड़ेगा. वहां राशन डीलर को अपने आधार कार्ड के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही आपको बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट) स्कैन करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है.
क्या है E-KYC : ई-केवाईसी को Electronic Know Your Customer कहा जाता है. यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए सत्यापित की जाती है. राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड उनके, आधार कार्ड के साथ जोड़ने की प्रक्रिया होती है. इस प्रक्रिया में राशन कार्ड धारक का आधार कार्ड से मिलान किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सही व्यक्ति को ही राशन का लाभ मिल रहा है.
