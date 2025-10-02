ETV Bharat / state

कानपुर के 2 लाख लोगों को नहीं मिलेगा राशन; DSO बोले- अभी भी है मौका, जल्द करा लें केवाईसी, फिर से जुड़ जाएगा नाम

कानपुर : जिले के 2 लाख लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है. लिहाजा इनके राशन कार्ड को होल्ड कर दिया गया है. केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी. हालांकि विभाग की ओर से ऐसे लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है. वे अभी भी अपना केवाईसी करा सकते हैं. इससे उनका नाम राशन कार्ड से जुड़ जाएगा. इसके बाद उन्हें राशन भी मिलने लगेगा.

पिछले कई महीनों से लगातार लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा था. इसके बावजूद कुछ लोग इससे बाकी रह गए. ऐसे लोगों का नाम अब कोटेदार के पास मौजूद ई-पॉस मशीन में नहीं दिख रहा है. जिन्होंने केवाईसी करा लिया है, केवल उन्हीं के नाम दिख रहे हैं. अब अगर ऐसे लोग केवाईसी करा लेंगे तो उन्हें अगले महीने से उन्हें राशन मिलना शुरू हो जाएगा.

ई-केवाईसी न कराने पर काट दिया गया नाम : राशनकार्ड के सत्यापन को लेकर कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट (सदस्य) का ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है. 31 अगस्त अंतिम तारीख थी. इसके बाद भी कई बार समय सीमा बढ़ा दी गई. इसके बावजूद कुछ लोग अपना ई-केवाईसी नहीं करवा पाए. ऐसे लोगों की संख्या 2 लाख है. ऐसे लोगों का राशन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया. इनके नाम भी ई-पॉस मशीन से काट दिया गया है.

ई-केवाईसी कराने के लिए एक और मौका. (Video Credit; ETV Bharat)

अभी भी है ई-केवाईसी कराने का मौका : ईटीवी भारत से जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में अभी तक 25 लाख ई केवाईसी हो चुकी है. अभी भी 2 लाख ई-केवाईसी शेष रह गई है. जिन लोगों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करा लें. ऐसे लोग अपने निजी कोटेदार से संपर्क करके ई-केवाईसी करा सकते हैं. इसके बाद उनका नाम मशीन में दिखने लगेगा. अगले महीने से राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा.