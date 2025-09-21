IND vs PAK मैच आज: सूर्य कुमार यादव ने पाक कप्तान से हाथ न मिलाकर ठीक किया, आज भी ऐसा ही करें, प्रशंसक बोले- टीम इंडिया भारी है
क्रिकेट प्रशंसकों ने भारतीय कप्तान के जज्बे की जमकर की सराहना, टीम इंडिया की जीत की आज भी उम्मीद.
कानपुर: एशिया कप 2025 के सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच आज (21 सितंबर) मुकाबला होने जा रहा है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात 8 बजे से दोनों टीमों की टक्कर होगी. इस मैच को लेकर भारतीय प्रशंसकों में गजब का उत्साह है. वहीं, पिछले मैच में भारतीय टीम के पाक खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के मामले की प्रशंसक जमकर सराहना कर रहे हैं. उनका कहना है टीम इंडिया ने ऐसा करके सराहनीय काम किया है. आज के मैच को लेकर उनका कहना है कि पिछले मैच की तरह इस मैच में भी टीम इंडिया का पल्ला काफी भारी है. बता दें कि एशिया कप 2025 के पिछले मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी.
टीम इंडिया ने दिया एकजुटता का संदेश: भारतीय टीम के प्रशंसक हिमांशु ने कहा कि इस महा मुकाबले को लेकर टीम इंडिया पूरे जोश और जज्बे के साथ तैयार है. आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है. इस एशिया कप में हम पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे हैं. पिछले मैच में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने 7 विकेट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी. वही, अब एक बार फिर हम पाकिस्तानी टीम को घुटनों पर लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है.
उन्होंने हैंडशेक विवाद को लेकर कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलकर देशभर के करोड़ों प्रशंसकों को एकजुटता का संदेश दिया है. मैं सूर्यकुमार यादव के इस फैसले की सराहना करता हूं. आज भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को हाथ नहीं मिलाना चाहिए.
अंकुश ने बताया कि भारत-पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में पाकिस्तान कहीं पर भी टीम इंडिया के सामने खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है. कहा कि कानपुर का लाल कुलदीप अपनी चाइनामैन गेंदबाजी के जरिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाएगा. आज अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरती है तो एक बड़ा स्कोर करने की जरूरत है. कप्तान सूर्यकुमार यादव हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से काफी ज्यादा देशवासियों को उम्मीदें रहेंगी. शुभमन गिल के बल्ले से शतकीय पारी निकलेगी.
हैंडशेक विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज है. टीम इंडिया को अब आगे के मैचों में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलना चाहिए. युवा खिलाड़ी शिवा ने कहा कि आज के मैच में अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो स्कोर 230-250 रन के आसपास होने की उम्मीद है. मैच में कुलदीप यादव और बुमराह से देशवासियों को काफी ज्यादा उम्मीद है.
ये था विवाद: दरअसल, भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में पिछले रविवार को खेले गए मुकाबले के टॉस में समय टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ग्राउंड पर उनसे हाथ मिलाने के लिए इंतजार करते रहे. जीत के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज बिना हाथ मिलाए ही ड्रेसिंग रूम में चले गए, फिर कोई भी भारतीय खिलाड़ी या स्टाफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक करने के लिए ग्राउंड पर नहीं आया. इस फैसले को लेकर पाकिस्तानी टीम ने विरोध दर्ज कराया था.
सूर्यकुमार ने कही थी यह बात: वहीं, टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि कुछ बातें खेल की भावना से ऊपर होती हैं. हमारी यह जीत भारत के सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले के पीड़ितों को समर्पित है जय हिंद...
