Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सफलता ; चुनौतियों को मात देकर हरदोई की प्रीति ने कायम की मिसाल, यूरोप तक बेच रहीं उत्पाद - PROMISING YOUTH PREETI SINGH

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक के बाद आईआईटी बीएचयू में किया शोध. आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़कर सपना किया साकार.

प्रीति सिंह और उनके बनाए उत्पाद.
प्रीति सिंह और उनके बनाए उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 9:23 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read

कानपुर : सफलता हुनरमंद के कदम चूमती है. सफलता के लिए कौशल और दक्षता की आवश्यकता होती है. हुनरमंद बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और अपने कौशल को लगातार निखारने की जरूरत होती है. ऐसे ही जज्बे के साथ आगे बढ़ कर हरदोई की प्रीति सिंह ने सफलता की बुलंदियां हासिल कर रही हैं. प्रीति ने खास शोध के बाद पर्यावरण फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार किया जिसकी मांग देश के अलावा विदेश में भी है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

प्रीति ने माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय.
प्रीति ने माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय. (Photo Credit : ETV Bharat)
प्रीति सिंह अपनी टीम के साथ.
प्रीति सिंह अपनी टीम के साथ. (Photo Credit : ETV Bharat)

हरदोई निवासी प्रीति सिंह ने पहले गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक किया. इसी दौरान नौकरी के पीछे न भागकर कुछ अलग करने का सपना देखा. बीटेक के बाद आईआईटी बीएचयू में प्रवेश लिया और करीब एक साल तक केमिकल विभाग से जुड़कर शोध किया. इसी दौरान प्रीति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 30 हजार रुपये प्रति माह की फेलोशिप मिल गई. यह उपलब्धि प्रीति के टर्निंग प्वाॅइंट साबित हुई. प्रीति के कुछ अलग करने का जज्बा और मजबूत हुआ और उनके एक आइडिया पर पांच लाख रुपये तक की ग्रांट स्वीकृत हो गई. इसके बाद प्रीति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और खुद की कंपनी बना डाली.

प्रीति के बनाए उत्पाद.
प्रीति के बनाए खास उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)



उत्पादों में 77 % तक केमिकल और 57 % कार्बन एमिशन कम : प्रीति बताती हैं कि पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री में जिन उत्पादों का प्रयोग हो रहा था. उनमें कई केमिकल्स शामिल थे. इसके अलावा वे उत्पाद पूरी तरह से गल जाएं (डिग्रेड) ऐसा संभव नहीं था. इसलिए उन्होंने जो उत्पाद अपनी टीम के साथ मिलकर बनाए उनमें 77 प्रतिशत तक केमिकल की मात्रा कम हुई. 57 प्रतिशत तक कार्बन एमिशन कम हुआ और 48 प्रतिशत तक पानी की बचत हुई. यही नहीं ये उत्पाद 30-40 दिनों में पूरी तरह से गल जाने वाले थे. साथ ही पेपर स्ट्रेंथ और लुक के लिहाज से बेहतर हो गया.

प्रीति के बनाए उत्पादों की विदेश में भी मांग.
प्रीति के बनाए उत्पादों की विदेश में भी मांग. (Photo Credit : ETV Bharat)


माइक्रो आर्गेनिज्म व नैनो पार्टिकल्स के प्रयोग : प्रीति ने बताया कि उन्होंने अपने उत्पादों को तैयार करने से पहले जो शोध कार्य किया था. उसमें सामने आया था कि पेपर व पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो कागज उपयोग किया जाता है उसमें सल्फाइड, क्लोरीन समेत अन्य केमिकल्स होते हैं. इन्हें हटाने के लिए माइक्रो आर्गेनिज्म व नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया. इसके बाद तैयार कागज में केमिकल की मात्रा 77 प्रतिशत तक घट गई.

यह भी पढ़ें : गांव की बेटी को रोल्स रॉयस में मिला 72 लाख का पैकेज, कभी बनना चाहती थी डॉक्टर

यह भी पढ़ें : 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' से सफलता की 5 कहानियां; कोई खिलौनों से कर रहा कमाई तो किसी का सपना सभी बनें हेल्दी

कानपुर : सफलता हुनरमंद के कदम चूमती है. सफलता के लिए कौशल और दक्षता की आवश्यकता होती है. हुनरमंद बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और अपने कौशल को लगातार निखारने की जरूरत होती है. ऐसे ही जज्बे के साथ आगे बढ़ कर हरदोई की प्रीति सिंह ने सफलता की बुलंदियां हासिल कर रही हैं. प्रीति ने खास शोध के बाद पर्यावरण फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार किया जिसकी मांग देश के अलावा विदेश में भी है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

प्रीति ने माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय.
प्रीति ने माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय. (Photo Credit : ETV Bharat)
प्रीति सिंह अपनी टीम के साथ.
प्रीति सिंह अपनी टीम के साथ. (Photo Credit : ETV Bharat)

हरदोई निवासी प्रीति सिंह ने पहले गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक किया. इसी दौरान नौकरी के पीछे न भागकर कुछ अलग करने का सपना देखा. बीटेक के बाद आईआईटी बीएचयू में प्रवेश लिया और करीब एक साल तक केमिकल विभाग से जुड़कर शोध किया. इसी दौरान प्रीति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 30 हजार रुपये प्रति माह की फेलोशिप मिल गई. यह उपलब्धि प्रीति के टर्निंग प्वाॅइंट साबित हुई. प्रीति के कुछ अलग करने का जज्बा और मजबूत हुआ और उनके एक आइडिया पर पांच लाख रुपये तक की ग्रांट स्वीकृत हो गई. इसके बाद प्रीति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और खुद की कंपनी बना डाली.

प्रीति के बनाए उत्पाद.
प्रीति के बनाए खास उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)



उत्पादों में 77 % तक केमिकल और 57 % कार्बन एमिशन कम : प्रीति बताती हैं कि पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री में जिन उत्पादों का प्रयोग हो रहा था. उनमें कई केमिकल्स शामिल थे. इसके अलावा वे उत्पाद पूरी तरह से गल जाएं (डिग्रेड) ऐसा संभव नहीं था. इसलिए उन्होंने जो उत्पाद अपनी टीम के साथ मिलकर बनाए उनमें 77 प्रतिशत तक केमिकल की मात्रा कम हुई. 57 प्रतिशत तक कार्बन एमिशन कम हुआ और 48 प्रतिशत तक पानी की बचत हुई. यही नहीं ये उत्पाद 30-40 दिनों में पूरी तरह से गल जाने वाले थे. साथ ही पेपर स्ट्रेंथ और लुक के लिहाज से बेहतर हो गया.

प्रीति के बनाए उत्पादों की विदेश में भी मांग.
प्रीति के बनाए उत्पादों की विदेश में भी मांग. (Photo Credit : ETV Bharat)


माइक्रो आर्गेनिज्म व नैनो पार्टिकल्स के प्रयोग : प्रीति ने बताया कि उन्होंने अपने उत्पादों को तैयार करने से पहले जो शोध कार्य किया था. उसमें सामने आया था कि पेपर व पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो कागज उपयोग किया जाता है उसमें सल्फाइड, क्लोरीन समेत अन्य केमिकल्स होते हैं. इन्हें हटाने के लिए माइक्रो आर्गेनिज्म व नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया. इसके बाद तैयार कागज में केमिकल की मात्रा 77 प्रतिशत तक घट गई.

यह भी पढ़ें : गांव की बेटी को रोल्स रॉयस में मिला 72 लाख का पैकेज, कभी बनना चाहती थी डॉक्टर

यह भी पढ़ें : 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' से सफलता की 5 कहानियां; कोई खिलौनों से कर रहा कमाई तो किसी का सपना सभी बनें हेल्दी

Last Updated : August 8, 2025 at 10:01 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT KANPURPREETI SINGH HARDOISUCCESS STORYPROMISING YOUTH PREETI SINGHPROMISING YOUTH PREETI SINGH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.